Những điều khiến đàn ông luôn muốn trở về nhà

Có những điều luôn khiến đàn ông muốn trở về nhà, dù họ đã đi tới những đâu, gặp bao cám dỗ...

Một người vợ đủ tâm lý Đàn ông nào cũng mong mình có thể cưới được một người vợ tâm lý. Chính là người có thể lắng nghe họ nói khi thất bại, thay vì trách móc và than phiền. Là người biết khi nào họ cần yên tĩnh, lúc nào họ muốn có một người ở bên. Là một người vợ vừa là tri kỷ, vừa là bạn đời của họ, đồng hành cùng họ qua mọi ngóc ngách trong đời. Người đủ cảm thông rằng họ không hoàn hảo, đủ bao dung khi họ lỡ phạm sai lầm. Người biết họ cũng có lúc yếu lòng, nắm khi nên, buông vửa đủ. Người có thể dịu dàng làm họ vui, cũng có khi cứng rắn làm họ sợ. Người kiềm được bản tính ngông cuồng của đàn ông, cũng có thể vuốt ve tự trọng của họ. Và hơn hết, vợ phải là người ngay cả khi kiệt sức nhất cũng không buông tay họ, là người họ thấy xứng đáng để cố gắng và nỗ lực.

Đàn ông, một khi tìm được một người vợ như thế, họ nguyện vì vợ cố gắng, vì vợ đổi thay, cũng vì vợ bao dung và thấu hiểu hơn. Họ dù đi tới đâu, gặp bao cám dỗ, cũng thấy không ai bằng vợ, cũng chỉ muốn trở về với vợ. Đàn ông, một khi tìm được một người vợ như thế, họ nguyện vì vợ cố gắng, vì vợ đổi thay, cũng vì vợ bao dung và thấu hiểu hơn - Ảnh minh họa: Internet Một gia đình đủ ấm cúng Đàn ông, dù từng yêu bao người, từng hiển hách ở đời thế nào đều chỉ mong có nơi đủ ấm áp để trở về. Họ cần một ngôi nhà có hơi ấm gia đình, cần một mâm cơm có bàn tay đủ ấm, có vợ có con đợi chờ sau cánh cửa nhà. Họ cần một nơi chỉ cần bước về, mọi thứ mỏi mệt đều để lại phía sau. Họ cần một nơi ngay cả khi họ không hoàn hảo, họ vẫn được chào đón, vẫn được cảm thông và yêu thương. Hơn hết, họ cần cảm giác được trở về nhà, an yên và bình dị.

Đàn ông, thật ra cũng đơn giản lắm. Nếu bạn có thể trở thành nhà trong lòng họ, họ không bao giờ bỏ đi. Nếu bạn không thể là nhà, thì họ sẽ có lúc tìm “nhà” khác cho riêng mình. Đàn bà muốn giữ chân đàn ông cả đời, chính là phải là nhà của họ, đừng là trạm dừng chân rồi đi tiếp, đừng là nhà giam cầm tù, cũng đừng là quán trọ không xem họ là duy nhất. Nhà luôn là điều đàn ông trân trọng. Đừng là trạm dừng chân rồi đi tiếp, đừng là nhà giam cầm tù, cũng đừng là quán trọ không xem họ là duy nhất - Ảnh minh họa: Internet Một không gian có thể của riêng họ khi cần Đàn ông muốn trở về nhà khi họ có một không gian riêng tư khi họ cần. Chính là họ có thể làm điều họ thích, suy nghĩ khi cần, một mình khi muốn. Là nơi có thể để họ tự do, để họ là chính mình. Đàn ông cần không gian riêng cũng như phụ nữ cần những lúc làm đẹp, hẹn hò bạn bè. Bạn muốn giữ đàn ông, nhất định cứ phải cho họ đủ tự do, đủ không gian vẫy vùng. Rồi họ sẽ quay về, sẽ biết cách trở về như bạn mong muốn. Giữ đàn ông, đừng giữ cả cuộc đời của họ. Bạn đừng giữ họ bằng gọi điện, bằng tin nhắn, hãy giữ lòng họ, giữ một nơi chốn duy nhất phải trở về trong lòng họ. Hãy giữ lòng họ, giữ một nơi chốn duy nhất phải trở về trong lòng họ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ làm vợ, đừng khiến đàn ông cảm thấy chán nản mỗi khi muốn về nhà. Đừng chào họ bằng khuôn mặt khó chịu hay trách móc than phiền. Hãy là nhà, là nơi họ muốn trở về dù là từng đi qua đâu, từng gặp ai. Đàn ông ở lại, lòng họ ở lại, tim họ muốn quay về. Đàn ông đi rồi, lòng họ cũng đi, nhất định một lần cũng không quay về…

Đứng trước người chồng bội bạc, phụ nữ hơn nhau ở những điều này Phụ nữ có chồng ngoại tình, đừng cố ghép hạnh phúc của mình vừa khít với bội bạc nơi chồng. Nếu bạn muốn con cái và cha mẹ mình hạnh phúc, hãy tự học cách hạnh phúc trước. Chồng đã từng ra đi vì người khác, không thể tha thứ thì cũng đừng dùng dằng khổ mình cả đời!

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