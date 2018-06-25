Đứng trước người chồng bội bạc, phụ nữ hơn nhau ở những điều này

Và bạn phải nhớ những gì chồng nói hay giải thích lúc này đều không đúng hoàn toàn và đáng để tin tuyệt đối. Bạn lắng nghe là cho chồng cơ hội hối lỗi, cũng là muốn nhìn xem chồng còn thật lòng với mình bao nhiêu. Vì vậy, hãy tìm hiểu đủ nhiều để biết lời nói của chồng lúc này bao phần là sự thật.

Đây là điều bạn nhất định phải làm ngay khi phát hiện chộng ngoại tình . Biết là đau lòng, là ghen tuông đó nhưng bạn phải bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với chồng. Hãy để cho anh ấy được nói, và bạn phải chọn lọc những gì nên nghe.

Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ dại chính là đưa ra quyết định ly hôn ngay lúc đó. Quyết định lúc bạn đau khổ, sốc và mất bình tĩnh nhất luôn là quyết định sai lầm. Điều bạn nên làm là nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Điều gì khiến chồng ngoại tình và liệu bạn có lỗi gì không?

Trên hết, hãy bình tĩnh nhất có thể, bỏ qua hết những lời ngon ngọt của chồng. Điều bạn quan tâm lúc này là chồng đã bội bạc tới mức nào, có thể quay về không và bạn có thể tha thứ không?

Cứ khóc để tỉnh táo hơn

Đau buồn, khóc lóc, thậm chí là rơi vào trầm cảm và phản ứng rất bình thường với phụ nữ khi biết chồng ngoại tình. Vì rõ ràng biết chồng bội bạc là nỗi đau quá lớn với phụ nữ, không ai đủ sức bình thản nổi.

Và có khi mất cả mấy năm sau đó bạn mới lấy lại cân bằng cảm xúc. Do đó, cứ khóc, cứ buồn, cứ nuông chiều cảm xúc của bản thân lúc này. Đừng nghĩ chồng tệ bạc rồi thì không đáng để mình đau khổ. Cách trị liệu một nỗi đau chính là cứ phải đau cho hết, đau cho đủ, tự khắc bản thân sẽ vượt qua được.

Cách trị liệu một nỗi đau chính là cứ phải đau cho hết, đau cho đủ, tự khắc bản thân sẽ vượt qua được - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, đừng khiến cảm xúc của mình trơ lì chỉ vì một người chồng bội bạc. Cứ lấy nước mắt cứu vãn trái tim, cứ để nước mắt gột rửa nỗi đau của mình.

Đừng quên giữ sắc

Không ít phụ nữ khi biết chồng ngoại tình, dễ buông thả mình trong buồn đau mà bỏ quên nhan sắc và sức khỏe của bản thân. Phải nhớ với phụ nữ, sức khỏe và nhan sắc là thứ vũ khí phải nắm không buông. Khi chồng ngoại tình, thì mình dù có đau lòng thế nào cũng phải xuất hiện xinh đẹp nhất có thể. Nước mắt chỉ nên giấu cho mình biết, còn đứng trước kẻ tổn thương mình, xinh đẹp chính là vũ khí trả đũa và khiến mình kiêu hãnh nhất.

Chồng bội bạc rồi, mình phải biết yêu thương mình hơn. Chồng đối xử tệ rồi, mình không lo cho mình thì còn đợi ai?

Kiêu hãnh

Phụ nữ có chồng ngoại tình, đau khổ bao nhiêu cũng đừng quên kiêu hãnh của bản thân. Chồng có thể của người khác, tình yêu có lúc không còn, nhưng tự trọng và kiêu hãnh của bản thân thì không được đánh mất. Người đã muốn đi, một lần cũng đừng níu kéo. Cái gì cần buông, nhất định phải buông cho được.

Phụ nữ, muốn an yên chính là phải biết đâu là điều đáng để mình nắm giữ. Người nào là của mình, mình không cần giữ cũng ở lại. Kẻ của thiên hạ, mình giữ tay mình bẩn, nhớ nhé!

Đừng bao giờ ra đi tay trắng

Phụ nữ có chồng ngoại tình, muốn ly hôn thì trước nhất phải xem trong tay mình có gì. Phụ nữ kiêu hãnh, nhưng phải thực tế. Phải lấy những gì mình đáng có, phải giành phần hơn về mình và con.

Muốn ly hôn, phụ nữ trước hết phải xem tài chính của mình đủ vững chưa. Nếu chưa, nhất định phải ở lại, đủ vững vàng hãy đi. Đừng ly hôn khi không có tiền, không thể lo cho mình và con. Phụ nữ muốn ly hôn, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng một đường đủ an toàn cho cả mình và con.

Phụ nữ muốn ly hôn, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng một đường đủ an toàn cho cả mình và con - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, con mới là mọi thứ

Đàn bà lấy chồng, lãi mỗi đứa con. Chồng rồi có thể là của người khác, hóa người dưng nước lã, chứ con là máu mủ cả đời. Vì vậy, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải nghĩ làm sao để giữ con bên cạnh mình. Chồng ngoại tình, làm sao để giữ con? Chồng muốn ra đi, đừng cần chỉ nên cần con.

Và cuối cùng, đàn bà có chồng ngoại tình, mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất, đừng quên!