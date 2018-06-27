Mẹ đơn thân, đừng quên mỗi ngày nhắc mình những điều này

Nếu bạn là mẹ đơn thân, đừng quên nhắc mình những điều này mỗi ngày!

Đừng nghĩ về quá khứ Đối với đàn bà làm mẹ đơn thân, quá khứ nên là một chiếc hộp cũ, gọn gàng đâu đó trong ký ức. Ký ức từng đẹp, cũng chỉ để nhớ về. Đau lòng từng chịu, cũng chỉ đáng bỏ qua. Đàn bà sống, đừng mang thứ chấp niệm quá khứ quá nặng, đừng dày vò mình vì chuyện đã cũ. Người ta vốn không sửa được chuyện đã rồi, càng không thể sống một lần quá khứ nữa. Điều duy nhất có thể làm chính là sống tiếp, tốt hơn, ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Đàn bà một khi làm mẹ đơn thân, mỗi ngày đều hãy tự nhắc mình, phải sống tốt hơn mình của hôm qua. Nếu hôm qua mình bị tổn thương thì hôm nay và ngày mai, nhất định phải bảo vệ chính mình. Nếu quá khứ từng đẹp như một cánh hoa hồng, rồi lại héo úa vì gió mưa, thế thì hiện tại và ngày sau, hãy tự tạo hồi ức cho chính mình, đẹp hơn và đáng nhớ hơn.

Đàn bà một khi làm mẹ đơn thân, mỗi ngày đều hãy tự nhắc mình, phải sống tốt hơn mình của hôm qua - Ảnh minh họa: Internet Đừng yếu đuối Đàn bà sinh ra ai cũng yếu đuối, khác nhau chắc là giỏi nhắc mình, đừng yếu đuối nữa. Vì nếu mình yếu đuối, ai sẽ mạnh mẽ thay mình bảo vệ con. Nếu mình yếu đuối, ai sẽ sống cuộc đời tiếp giúp mình. Và nếu mình yếu đuối, mình cũng không thể chống lại hết những hà khắc với đàn bà làm mẹ đơn thân. Rõ ràng, mình không mạnh mẽ, hay buộc phải mạnh mẽ thì không ai giúp mình được. Mạnh mẽ, là sự lựa chọn, cũng có thể là lựa chọn duy nhất với mẹ đơn thân Dù rằng đàn bà làm mẹ đơn thân, ai chẳng có phút yếu lòng, ai không từng thấy mình nhỏ bé đơn độc. Nhưng đừng yếu đuối quá lâu, con cần bàn tay mình dắt đi. Đừng mỏi mệt quá lâu, con cũng cần sức sống để lớn lên. Mình có thể yếu đuổi vì mình cần nghỉ mệt, nhưng đừng yếu đuối để trốn tránh, để phũ bỏ trách nhiệm với chính cuộc đời của mình và con. Mạnh mẽ lên, dù là học cách mạnh mẽ…

Mình có thể yếu đuổi vì mình cần nghỉ mệt, nhưng đừng yếu đuối để trốn tránh, để phũ bỏ trách nhiệm với chính cuộc đời mình và con - Ảnh minh họa: Internet Đừng cần tạm một người đàn ông Đàn bà, ngay cả khi đã từng bước qua bao lần đổ vỡ, sâu trong thâm tâm vẫn cần một người đàn ông. Một người cho mình điểm tựa, một người che mưa che nắng cho cuộc đời mình. Đàn bà đơn thân cũng vậy, ai cũng từng mong sẽ tìm được một chỗ dựa. Nhưng đừng chọn tạm chỉ để có một người đàn ông ở bên, hay chỉ để con mình có cha. Đã đi đến bước đường không cần chồng để nuôi con một mình thì đừng cần tạm một người chưa đủ xứng đáng. Hãy học cách độc lập trong chính suy nghĩ và cuộc sống của mình. Đàn bà, một khi lựa chọn từ bỏ một người không xứng đáng thì phải kiên trì đợi chờ cho được một người xứng đáng sau cùng. Dù là bao năm, dù là phải trải qua năm tháng một mình thế nào, nhất định phải đợi cho bằng được người ấy. Đàn bà, một khi lựa chọn từ bỏ một người không xứng đáng thì phải kiên trì đợi chờ cho được một người xứng đáng sau cùng - Ảnh minh họa: Internet Và cuối cùng, hãy hạnh phúc vì con Đàn bà làm mẹ đơn thân đừng chỉ sống vì con, hãy hạnh phúc vì con. Hãy chọn cho mình một cuộc đời đủ niềm vui, đủ hạnh phúc, đủ cả bình yên. Vì chỉ khi bản thân có thể hạnh phúc thì mới đủ sức cho con lòng tin về hạnh phúc. Đừng bỏ hoang cuộc đời mình vì một lần mất niềm tin, đừng bỏ rơi chính mình và con. Cuộc đời này, chỉ cần bạn còn sống, còn có con, chính là đáng sống hơn bao giờ hết. Vì vậy, nhất định phải kiên trì, hạnh phúc rồi sẽ tới!

Thư của mẹ đơn thân gửi con trai: Đã không ít lần mẹ muốn từ bỏ con… Nếu một mai lớn lên, có giây phút nào đó con chạnh lòng vì thiếu vắng cha, cũng hãy nhớ, mẹ đã dũng cảm và kiên cường thế nào để giữ lấy con. Hãy luôn tin rằng, con có quyền tự hào vì mẹ, con nhé!

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