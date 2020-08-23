Không phải vòng 1 bốc lửa, đây mới là 5 đặc điểm cơ thể của phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất!

Phụ nữ yêu 23/08/2020 11:56

Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn nhất không phải là khi sở hữu đôi gò bồng đảo nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm mà là khi bạn có những đặc điểm này.

Chẳng cần phô diễn da thịt, phụ nữ hấp dẫn nhất là khi sở hữu những đặc điểm cơ thể rất đỗi bình thường này. 

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Giao tiếp bằng mắt chính là cách quyến rũ người khác mạnh mẽ nhất, dù bạn không cố ý làm điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt biết nói

Người xưa có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của bạn đã dư sức khiến đàn ông bị hấp dẫn. Bởi lẽ, chẳng cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã phần nào đoán biết được những suy nghĩ trong lòng bạn.

Hơn cả, giao tiếp bằng mắt chính là cách quyến rũ người khác mạnh mẽ nhất, dù bạn không cố ý làm điều ấy.

Nụ cười rạng rỡ

Phụ nữ đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười, bởi khi cười không chỉ giúp tâm trạng của bạn tốt hơn, gương mặt rạng rỡ mà còn là cách để gây thiện cảm với người đối diện. Nụ cười càng rạng rỡ, càng tự nhiên, thoải mái chàng càng khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bạn.

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, trong mắt họ phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp nhất là khi cô ấy có thể cười thật tươi mà chẳng cần giữ kẽ. 

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Vóc dáng 'thắt đáy lưng ong' còn là nét phúc tướng của người phụ nữ vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Vòng eo thon gọn

Không phải vòng 1 bốc lửa, vòng hai thon gọn mới là đặc điểm cơ thể của phụ nữ hấp dẫn đàn ông. Phụ nữ sở hữu vòng eo càng thon gọn càng khiến đàn ông bị thu hút.

Bởi lẽ trong mắt phái mạnh phụ nữ sở hữu thân hình cân đối là người có lối sống lành mạnh, thái độ sống tích cực. Hơn cả, vóc dáng “thắt đáy lưng ong” còn là nét phúc tướng của người phụ nữ vượng phu ích tử, mang lại phúc đức cho gia đình, chồng con.

Làn da khỏe mạnh

Nếu nghĩ đàn ông nào cũng thích phụ nữ có làn da trắng thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông thường chú ý đến những cô nàng có làn da khỏe mạnh, mịn màng chứ họ không hề quan tâm đến sắc tố da của bạn.

Thế nên, thay vì dưỡng trắng phụ nữ hãy chú trọng đến việc chăm sóc cho da mịn màng, tươi trẻ. 

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Sẽ có những anh chàng thích phụ nữ tóc ngắn cá tính nhưng đa phần đàn ông đều thích phụ nữ tóc dài - Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc dài mềm mượt

Câu nói “cái răng cái tóc là gốc con người” chưa bao giờ lỗi thời. Phụ nữ sở hữu mái tóc mềm mượt không chỉ toát lên sự nữ tính, nhu mì mà còn khiến đàn ông muốn được chạm tay vào suối tóc ấy.

Tất nhiên, sẽ có những anh chàng thích phụ nữ tóc ngắn cá tính nhưng đa phần đàn ông đều thích phụ nữ tóc dài. Bởi với họ, mái tóc dài sẽ giúp phụ nữ thêm cuốn hút, gợi cảm.

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