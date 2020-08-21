3 điều đàn ông ghét nhất, phụ nữ chớ dại phạm phải kẻo bị ruồng bỏ

Tình yêu, hôn nhân muốn bền vững cần nhất chính là niềm tin, sự chân thành. Thế nên, nếu phụ nữ cứ đòi hỏi đàn ông cung phụng, bao nuôi mình, không ngừng đưa ra những yêu sách quà cáp đắt tiền đương nhiên đối phương sẽ thấy bạn quá xem trọng vật chất.

Dù có ‘đánh chết’ phụ nữ khôn ngoan cũng không phạm phải 3 điều đàn ông ghét nhất này, phụ nữ nông cạn vẫn sai lầm mỗi ngày nên hôn nhân bất hạnh, cả đời cô độc.

Bởi lẽ, chàng hiểu rằng phụ nữ quá thực dụng một khi thấy họ không còn giá trị lợi dụng thì sẽ nhanh chóng rời đi. Thay vì chờ ngày mình bị cắm sừng, họ sẽ chấm dứt mối quan hệ để cho bản thân cơ hội tìm được người tử tế.

Khi đã nhận ra đối phương không thật tâm đối đãi với mình, chỉ nhìn vào ví tiền thì đàn ông ắt sẽ thấy ngột ngạt, chán chường. Dù yêu đến mấy, trân trọng đến đâu thì chàng cũng sẽ tính đường lui, không thể gắn bó với bạn được.

Đàn ông dù đã lấy làm vợ cũng sẽ không có ý định gắn bó lâu dài, chia tay là điều dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet

2. Lười nhác, chỉ muốn hưởng thụ

Là phụ nữ, dù kiếm được nhiều hay ít tiền bạn cũng phải có khả năng làm ra tiền, phải có công việc mà mình yêu thích. Với phụ nữ, sự nghiệp không chỉ là công cụ kiếm tiền, mà còn là cách để họ tự chủ tài chính, làm chủ đời mình và khẳng định vị thế trong gia đình.

Dù bạn không giàu có nhưng có chí tiến thủ, chăm chỉ và sẵn sàng kề vai sát cánh bên anh ấy thì chàng sẽ rất trân trọng.

Ngược lại, nếu bạn chỉ chờ “ở nhà chồng nuôi”, chỉ mong được hưởng thụ, tiêu xài hoang phí mà không hề nghĩ đến những vất vả, cơ cực mà chồng phải chịu thì thật quá đáng.

Với kiểu phụ nữ này, đàn ông dù đã lấy làm vợ cũng sẽ không có ý định gắn bó lâu dài, chia tay là điều dễ hiểu.

3. Chăm chút vẻ ngoài thái quá

Đã là phụ nữ, ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp, trẻ trung bất chấp tuổi tác. Dưỡng da, ăn mặc tươm tất gọn gàng và luôn thơm tho sạch sẽ chính là điều chị em cần duy trì mỗi ngày. Không chỉ giúp bạn bảo dưỡng nhan sắc, mà còn là cách “giữ hình tượng” cho bản thân.

Tuy nhiên, nếu chị em dốc cạn tiền lương tháng để mua lọ kem dưỡng đắt đỏ, sắm hàng hiệu, mặc cho kinh tế gia đình không mấy khấm khá thì khó có thể chấp nhận.

Đã là phụ nữ, bạn hãy biết nghĩ, biết thương cho người đàn ông của mình để vun vén cho gia đình. Đừng ích kỷ đến mức bắt chồng phải ôm nợ để thỏa mãn những ham muốn phù phiếm của bản thân.