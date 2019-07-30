Thời điểm mệt mỏi nhất trong ngày của đàn ông là khi tan làm. Lúc đó, họ chỉ muốn về nhà để được thoải mái, có vợ thấu hiểu và lắng nghe. Dù vậy, nhiều người phụ nữ lại không làm được điều chồng mình mong muốn như thế. Chỉ cần chồng về nhà, họ sẽ than thở không ngừng, thậm chí là chì chiết, trách móc chồng.

Đàn ông ly hôn một đi không trở lại có thể là vì những điều phụ nữ không ngờ này.

Cái tôi của đàn ông rất lớn, nhất là khi đã làm chồng. Lúc cãi nhau, đàn ông có thể nóng tính hơn phụ nữ, vì bản chất mạnh mẽ và vội vàng vốn có của họ. Nhưng nếu cứ mỗi lần như thế, phụ nữ cũng nóng tính, cũng một mực hơn thua thì gia đình ắt sẽ có ngày đổ vỡ.

Bản thân đàn ông có nhiều gánh nặng không bao giờ phụ nữ hiểu hết. Đôi khi, việc họ mong muốn nhất ở vợ là có thể cho họ thời gian suy nghĩ, lắng nghe và thấu hiểu họ nhiều hơn. Lời càm ràm nghe được vài ngày thì không sao, nhưng nếu là cả đời thì không người đàn ông nào chịu nổi. Phụ nữ khéo léo thì nên lựa chọn lúc thích hợp để góp ý với chồng, biết khi nào là lúc chồng có thể lắng nghe mình nói.

Dù rằng, bạn không thể cả đời cam chịu, nhận sai khi có mâu thuẫn với chồng. Nhưng hãy biết lúc nên nhịn, để chồng hiểu bạn trân trọng anh ấy và gia đình. Bản thân chồng sau đó cũng sẽ học cách bình tĩnh và nhịn nhường hơn khi cãi nhau.

Đàn ông cảm thấy không được trân trọng

Đàn ông cũng như phụ nữ, ai cũng muốn có cảm giác được bạn đời trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng như phụ nữ, ai cũng muốn có cảm giác được bạn đời trân trọng. Khi chồng cảm thấy bị coi thường, họ sẽ thấy không cam tâm. Càng lâu càng dài, đến giới hạn nhất định, đàn ông sẽ sẵn sàng rời bỏ gia đình.

Không còn hứng thú tình dục

Với đàn ông, tình dục là điều không thể thiếu trong hôn nhân. Khi cảm hứng tình dục không còn, thì tình yêu trong hôn nhân cũng dần nhạt mờ đi.

Tình dục là nhu cầu của cả phụ nữ và đàn ông. Nhưng ở đàn ông, nhu cầu này lại nhiều và không thể thiếu hơn phụ nữ. Đến một lúc, sự thiếu thốn nhu cầu này sẽ bào mòn hết tình cảm vợ chồng. Đàn ông dù từng yêu vợ nhiều thế nào cũng có lúc không còn thiết tha ở lại bên vợ.

Bị đem ra so sánh

Đàn ông ly hôn vì lý do này thường đã có cảm giác chịu đựng trong một thời gian dài. Đối với họ, việc bị so sánh với người khác gây ra tổn thương rất lớn. Đến một lúc nhẫn nhịn và chịu đựng quá nhiều, đàn ông sẽ không thể chấp nhận người bạn đời không tôn trọng mình nữa.

Đàn ông ly hôn vì lý do này thường đã có cảm giác chịu đựng trong một thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Bị phản bội

Rất ít đàn ông chấp nhận sự phản bội của bạn đời. Với đàn ông, tổn thương lòng tự trọng là loại tổn thương không bao giờ có thể lành lặn được. Bởi thế, đây là lý do đàn ông muốn ly hôn nhất.

Họ không còn điểm chung gì với vợ

Với đàn ông, họ cũng mong muốn người bạn đời bên cạnh sẽ không thay đổi như thuở mới cưới. Sự tương đồng, gắn kết trong tư tưởng, tình cảm và quan điểm sống là chất dính khiến vợ chồng khó rời. Nhưng đến một lúc, những điểm chung dần không còn, mọi thứ ở bạn đời đều thay đổi, đàn ông sẽ không còn muốn gắn bó hôn nhân nữa.