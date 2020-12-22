Không phải chồng, đây mới là 3 ‘người tình’ phụ nữ giữ cho bằng được trong cuộc đời

Phụ nữ yêu 22/12/2020 06:00

Không phải chồng, đàn bà khôn ngoan phải giữ cho bằng được những “người tình” này trong đời để bình yên, hạnh phúc, không phải chết tâm.

Dưới đây là những thứ đàn bà khôn ngoan nên giữ thật chặt để bình an cả đời, không phải lao đao lận đận vì bất cứ ai.

“Người tình” đầu tiên là sức khỏe

Không phải chồng, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ. Không có sức khỏe, bạn sẽ không thể làm được bất cứ điều gì. Không thể lo cho bản thân, chẳng thể lo cho gia đình, cũng chẳng thể nào có được cuộc sống hạnh phúc, bình an.

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Đàn bà khôn ngoan nên giữ sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, người ta thường có xu hướng không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Ai cũng làm việc bán mạng để đổi lại danh lợi, tiền bạc. Họ thường thức khuya dậy sớm, rượu bia thả ga mà không nghĩ đến những gì cơ thể của mình đang chịu đựng. Nhưng đến khi ở độ tuổi trung niên, bạn sẽ hiểu được giá trị của sức khỏe là như thế nào. Lúc này bạn sẽ nhận ra không có sức khỏe chẳng thể làm được gì.

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Đừng tốn công giữ chồng, hãy giữ sức để làm những việc mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy trân trọng bản thân, làm việc điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Muốn làm việc, kiếm tiền để có cuộc sống đủ đầy nhất, bạn phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân trước đã. Muốn được ở bên cạnh những người mình yêu thương lâu dài, hãy yêu thương và chăm sóc cơ thể của mình.

Niềm vui

Trong cuộc sống, phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải tìm niềm vui và mục tiêu cho mình. Không cần đặt ra mục đích gì quá cao siêu, chỉ cần bạn sống ý nghĩa và vui vẻ mỗi ngày là được. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt dậy, bạn có thêm động lực để sống tiếp một ngày. Có thêm niềm vui để nỗ lực, phấn đấu hết sức trong công việc.

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Phụ nữ phải tạo cho mình niềm vui trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm niềm vui cho mình. Đừng bao giờ xem chồng là niềm vui, là thế giới duy nhất, vì khi họ rời đi, bạn sẽ chịu rất nhiều tổn thương và hụt hẫng. Hãy tìm cho mình niềm vui khác bền vững hơn chẳng hạn như sự vui vẻ, thăng hoa trong công việc, bạn bè, con cái và cha mẹ.

Sự bình an

Cuộc sống vô thường, sinh mệnh quá ngắn ngủi, chỉ cần bình an sống một đời là được. Đừng mong làm ông nọ bà kia, cũng đừng mong giàu sang ngút trời, tiền tiêu hoài không hết. Bạn chỉ cần có một sức khỏe tốt, động lực trong cuộc sống là được.

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Cuộc sống ngắn ngủi, chỉ cần bình an là được - Ảnh minh họa: Internet

Vì cuộc sống vốn rất ngắn, bạn không thể biết trước ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nên phụ nữ khôn ngoan chỉ cần bình an, hài lòng với những gì bản thân đang có, đừng mong cầu những thứ quá xa vời.

 4 bí mật phụ nữ càng giữ kín càng được chồng tôn trọng hết mực

 4 bí mật phụ nữ càng giữ kín càng được chồng tôn trọng hết mực

Người phụ nữ khôn ngoan có những bí mật phải giữ thật chặt, sống để dạ chết mang theo chứ đừng nói ra để được đàn ông tôn trọng, yêu thương cả đời.

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