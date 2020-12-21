5 đặc điểm của mẹ đơn thân giống như ‘bùa yêu’, gái trẻ chưa chắc sánh kịp

Khi làm mẹ đơn thân , chắc hẳn họ đã trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời. Họ đã từng nếm trải nỗi đau của sự phản bội. Để rồi từ đó, họ có được sự trưởng thành trong suy nghĩ. Họ trở nên hiểu chuyện hơn, bao dung hơn. Họ luôn biết những gì bản thân cần và không làm tổn thương người khác. Với họ, sống ở đời thay vì biết nhiều chuyện thì biết điều sẽ có được cuộc sống bình yên hơn.

Phụ nữ từng trải rất tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ từng trải qua những nỗi đau, tổn thương sẽ trở nên tinh tế hơn. Họ biết nghĩ cho người khác, biết nghĩ cho bản thân và không làm chuyện có lỗi với bất cứ ai. Nói đúng hơn là họ biết sống yên phận, không sân si, không mang nỗi đau đến cho bất cứ ai. Trước khi làm gì, nói gì, họ cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo để không làm tổn thương đối phương.

Biết cách yêu thương bản thân

Phụ nữ từng tổn thương rất biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã có khoảng thời gian yêu thương người khác đến khờ dại, phụ nữ sẽ biết cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Họ không còn dành hết thời gian để chăm sóc, quan tâm người khác mà chỉ trân trọng chính mình. Nói họ ích kỷ cũng được nhưng đã quá tổn thương, ai cũng muốn tự yêu thương lấy thân, chẳng còn muốn vì ai mà dốc cạn hết tâm can của mình.

Biết đâu là thứ quan trọng nhất đời mình

Ai làm mẹ đơn thân rồi cũng sẽ biết được con cái và cha mẹ là báu vật của cuộc đời. Họ không vì bất cứ ai mà đánh mất điều quý giá này. Không vì bất cứ việc gì mà từ bỏ con cái mình đứt ruột sinh ra. Với mẹ đơn thân, con cái là động lực, cha mẹ là nguồn sống. Hai điều này luôn phải song hành không thể nào chia cắt được.

Không vì tình yêu mà đánh mất chính mình

Phụ nữ từng tổn thương rất biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã trải qua nhiều nỗi đau, phụ nữ sẽ không vì tình yêu mà đánh mất bản thân. Nếu có yêu ai một lần nữa, họ sẽ biết cách dung hòa, yêu bản thân trước rồi mới yêu người khác. Họ không còn khờ dại cho đi nhiều như trước mà sẽ biết tiết chế tình cảm của mình. Đặc biệt không còn hy sinh vì bất cứ ai mà bỏ quên bản thân không quan tâm.