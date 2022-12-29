Không hẳn vì họ xinh đẹp nóng bỏng, đây là kiểu phụ nữ luôn giữ vị trí số 1 trong trái tim chồng

Kèm theo sự đảm đang đó, đàn ông cũng được vợ cho thấy sự vất vả, chịu khó và kiên nhẫn của cô ấy vì gia đình. Với người vợ đảm đang, cái "sợ"của đàn ông lúc này bắt nguồn từ tình yêu thương, nể trọng dành cho những gì vợ đã làm cho chồng con

Có người đàn ông rất “sợ” vợ. Không phải vì vợ của họ hung dữ, đáng sợ, mà là cô ấy rất đảm đang. Sự đảm đang của người phụ nữ này thể hiện ở mọi ngóc ngách trong căn nhà của cả hai. Cô ấy chăm sóc từng bữa ăn gia đình, tự tay làm những món ăn giàu dinh dưỡng , quan tâm đến chuyện trong nhà…

Người ta hay nói, phụ nữ đảm đang quá thì khổ. Kỳ thực, phụ nữ chỉ khổ khi đàn ông không cảm thông, ghi nhận cho tâm sức họ bỏ ra. Vì thế đừng chỉ làm mà không cần chồng khen ngợi, cũng đừng chỉ làm mà không yêu cầu chồng ghi nhận, đáp trả. Chẳng hạn như, nếu bạn lo lắng chu toàn cho gia đình, thì chồng phải có trách nhiệm về giờ giấc về nhà, các mối quan hệ xung quanh và cách cư xử với vợ mỗi ngày.

Phụ nữ có cá tính riêng

Trong mắt đàn ông, phụ nữ quyến rũ, thu hút đều có một điểm gì đó đặc biệt. Nếu không là ngoại hình thì là tính cách, thần sắc. Phụ nữ có cá tính riêng, luôn cho đàn ông cảm giác riêng biệt, không thể lẫn vào đâu. Và người phụ nữ có thể duy trì sự riêng biệt này suốt năm tháng cũng sẽ giữ được trái tim đàn ông không rời.

Bạn không cần quá xinh đẹp, ưu tú, chỉ cần hiểu rõ bản thân. Tìm ra được ưu điểm và cá tính của mình, từ đó chỉ cần phát huy và duy trì, bạn sẽ trở nên hấp dẫn vì sự đặc biệt.

Phụ nữ tinh tế

Kiểu đàn bà tinh tế luôn được lòng đàn ông. Vì người phụ nữ này rất khéo léo trong cách cư xử. Họ biết khi nào nên im lặng, lúc nào cần tranh cãi. Các mối quan hệ hai bên gia đình cũng được người vợ này giữ gìn cẩn thận. Đây là kiểu phụ nữ biết điều đúng lúc đúng chỗ, cương nhu tùy trường hợp nên rất được lòng đàn ông.

Đàn ông luôn muốn lấy được một người vợ tinh tế. Không chỉ vì cảm giác thoải mái khi bên nhau, mà còn là vì đàn ông rất tự hào khi có được người vợ như thế với bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thấu hiểu

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ lúc nào cũng muốn được chiều, đàn ông lại muốn được hiểu. Đàn ông không nói nhiều lời, họ thường giữ nhiều chuyện trong lòng như để thể hiện bản ngã phái mạnh. Nhưng họ lại luôn khao khát vợ có thể hiểu họ đang muốn gì, cần gì.

Đàn ông không cần phụ nữ giúp họ giải quyết những khó khăn họ đang gặp phải. Đàn ông muốn khi nào họ mệt mỏi, sẽ có người động viên. Đàn ông muốn phụ nữ cho họ niềm tin và động lực. Và đàn ông muốn trong hôn nhân, họ không cảm thấy kém cỏi, cô đơn vì không có người đồng hành.

Một người vợ thấu hiểu, đồng cảm có thể là kho báu của bất kì người đàn ông nào.

Phụ nữ tích cực

Cuộc sống này có nhiều khó khăn và không phải ai cũng đủ năng lượng để giữ được thái độ tích cực. Đàn ông là đấng mày râu mang tiếng mạnh mẽ. Nhưng họ cũng có những lúc yếu đuối, những khi tâm trạng cực kì tệ. Vì thế, họ khao khát vợ có thể là người giúp họ níu giữ những năng lượng tích cực, để vực dậy chính mình.

Một người phụ nữ hấp dẫn với đàn ông sẽ giữ được suy nghĩ tích cực. Ngay cả khi chồng đang suy sụp nhất. Vì họ hiểu, những khi ấy đàn ông cần được tiếp thêm động lực.