Khoảnh khắc chồng ăn nằm với người khác, đàn bà vĩnh viễn mất đi điều này

Phụ nữ yêu 01/02/2020 05:18

Khoảnh khắc biết chồng phản bội, ăn nằm với người khác, đàn bà không chỉ mất chồng, tình yêu mà còn mất một điều quý giá hơn hết. Và dù đàn ông có hối hận cũng chẳng thể bù đắp cho họ…

Đàn bà lấy chồng, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi lòng. Không hẳn phụ nữ lấy chồng ai cũng khổ tâm, nhưng buồn phiền thì chắc chắn có. Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng giàu sang tài giỏi. Đàn bà hơn nhau ở bình yên được tạo bởi chân tình của người đàn ông bên cạnh.

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Đàn bà hơn nhau ở bình yên được tạo bởi chân tình của người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ở đời, đàn bà số phận nào cũng chỉ có hai kiểu. Một là chưa từng hoặc vẫn chưa biết cảm giác bị phản bội, và hai là đã biết chồng ngoại tình. Kiểu thứ nhất là may mắn, hoặc tạm thời hạnh phúc, nhưng chắc chắn lòng không dậy sóng. Kiểu còn lại thì mọi bình yên đều không còn từ khoảnh khắc biết chồng ăn nằm với người đàn bà khác.

Đàn bà không sợ khổ, không ngại vất vả, thậm chí là chịu đựng vì gia đình, chồng con. Họ chỉ sợ duy nhất một điều, là sự phản bội của người cùng chung chăn gối.

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Đàn bà chỉ sợ duy nhất một điều, là sự phản bội của người cùng chung chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ không nỗi đau nào bằng cảm giác bị chồng phản bội. Yêu thương càng nhiều thì tổn thương càng lớn. Tưởng tin càng nhiều thì thất vọng càng sâu. Hy sinh càng nhiều thì ám ảnh càng đằng đẵng. Đó sẽ là cơn đau theo đàn bà từng sáng tỉnh giấc, từng đêm khi trời trở mùa, từng khoảnh khắc đối diện với bản thân.

Đàn bà có thể tha thứ, nhưng không thể quên. Ngay cả khi chồng đã hối lỗi quay về, lòng họ cũng đã nguội lạnh từ lâu. Thậm chí chồng có ngày một yêu họ hơn, lòng họ cũng không thể bình yên như trước. Vì đàn bà nhớ lâu những ký ức tổn thương. Vì đàn bà có thể tha thứ cho người khác, nhưng lại không buông tha cho ký ức của mình. Họ chọn tha thứ không vì bản thân, mà là vì gia đình. Đó là sự đánh đổi không hề dễ dàng, cũng chẳng có lấy bình yên cho riêng mình.

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Đàn bà có thể tha thứ, nhưng không thể quên - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu đàn bà không thể tha thứ, đời họ về sau chênh vênh bốn tiếng “đàn bà ly hôn”. Không phải người đàn bà nào cũng đủ mạnh mẽ để tìm được hạnh phúc mới. May mắn cũng không cho hết thảy đàn bà dở dang. Bởi khi bước qua đổ vỡ, chông chênh thì nhiều mà bình yên thì hiếm hoi.

Với đàn bà, quý giá hơn một người đàn ông, hay một tình yêu, chính là cảm giác bình yên. Ở những năm tháng chưa từng biết tổn thương, họ có thể xem đàn ông hay tình yêu là điều quý giá nhất. Nhưng đến khi đàn bà bị phản bội, họ dành cả đời để thấu hiểu lòng mình đã không thể còn bình yên.

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Với đàn bà, quý giá hơn một người đàn ông, hay một tình yêu, chính là cảm giác bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Đời này, không thể mong đàn ông cả đời thủy chung, vì phản bội là lựa chọn của họ. Nếu có thể, chỉ mong đàn ông nếu đã chọn một người phụ nữ làm vợ, hãy trọn lòng cho cô ấy bình yên. Anh có thể ra đi, nhưng đừng ra đi trong sự phản bội. Bởi trong đời đàn bà, một lần chứng kiến chồng phản bội thì cả đời lận đận, chông chênh!

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