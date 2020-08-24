Khi ở trên giường, chỉ có đàn ông yêu bạn thật lòng mới làm được 3 việc này

Phụ nữ yêu 24/08/2020 05:12

Chỉ cần quan sát vài cử chỉ, hành động của đàn ông khi trên giường ngủ bạn liền biết họ yêu thật lòng hay không, yêu bạn nhiều hay ít.

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn có 3 hành động này trên giường ngủ. Người đàn ông của bạn có không?

Đặt điện thoại xuống và trò chuyện với bạn

Một tình yêu bền vững có sự thấu hiểu nhau thông qua gắn kết chặt chẽ bằng giao tiếp. Người đàn ông thật lòng yêu thương bạn dù có bận rộn thế nào thì vẫn muốn trò chuyện với bạn vào thời gian ít ỏi cuối ngày.

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Một tình yêu bền vững có sự thấu hiểu nhau thông qua gắn kết chặt chẽ bằng giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy sẽ chủ động thể hiện tình cảm với bạn bằng việc duy trì thói quen chia sẻ hằng ngày. Anh ấy muốn bạn đã có một ngày thế nào, bạn đã làm gì, có nỗi buồn nào khiến bạn mệt mỏi? Đàn ông càng yêu thương bạn nhiều sẽ càng quan tâm đến cảm xúc của bạn và sẵn sàng lắng nghe những gì bạn muốn kể. Ngược lại, đàn ông không yêu thật lòng thì ngoài những lúc thân mật để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, họ hầu như chỉ cầm điện thoại và chìm đắm với thế giới riêng.

Vô thức ôm bạn ngủ và cho bạn cảm giác an toàn

Người đàn ông yêu nhiều luôn có bản năng bảo vệ bạn, cho bạn cảm giác an toàn, ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Anh ấy có những cái ôm tự nhiên từ phía sau, ôm choàng bạn vào vòng tay. Dù có chìm vào giấc ngủ, anh ấy vẫn giữ hành động này như một thói quen, thể hiện tình yêu và sự bảo vệ.

Một cái ôm có thể nói lên nhiều điều về tình yêu của đàn ông. Bạn có thấy nhiệt độ, nhịp thở và nhịp đập trái tim của anh ấy cho bạn cảm giác an toàn nhất. Và nếu đàn ông không còn ôm bạn khi ngủ, chỉ muốn quay lưng về phía khác, cũng có nghĩa là tình cảm của anh ấy dành cho bạn đã nhạt đi.

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Người đàn ông yêu nhiều luôn có bản năng bảo vệ bạn, cho bạn cảm giác an toàn, ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Đợi bạn đi ngủ, và luôn là người đắp chăn cho bạn

Tình yêu sau hôn nhân không còn những lời ngọt ngào như thuở mới yêu, mà dần thay thế bằng những điều giản dị hơn. Người đàn ông yêu bạn sẽ thể hiện tình cảm bằng những hành động chân thành nhất.

Nếu bạn giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng đàn ông thì anh ấy sẽ luôn quan tâm đến sức khỏe của bạn. Đặc biệt, anh ấy sẽ thường xuyên nhắc bạn đi ngủ sớm, trước khi ngủ hay chợt tỉnh giấc giữa đêm đều để ý xem bạn có đắp chăn kỹ hay không.

Người chồng yêu vợ thường không thích đi vào giấc ngủ một mình. Anh ấy sẽ đợi bạn lên giường rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngon.

Xoa bóp cơ thể cho bạn

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Đàn ông càng yêu thương bạn thì càng chú ý đến dáng vẻ mỏi mệt của bạn, muốn xoa bóp cơ thể để bạn thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động thể hiện sự yêu thương thực tế nhất của đàn ông, khi họ muốn chăm sóc cơ thể, cho bạn cảm giác thoải mái sau một ngày mệt mỏi. Đàn ông càng yêu thương bạn thì càng chú ý đến dáng vẻ mỏi mệt của bạn, muốn xoa bóp cơ thể để bạn thấy thoải mái hơn. Đây là lý do những cặp vợ chồng hạnh phúc lâu năm thường giúp nhau xoa bóp sau một ngày dài đi làm, giúp tình cảm ngày càng bền chặt theo năm tháng.

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