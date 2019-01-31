Khi nào bạn nên biết tình yêu không thể dài lâu?

Tình yêu đến vào lúc ta chẳng thể ngờ được, và cũng có thể lặng lẽ rời đi lúc ta còn chưa biết. Nhưng khi tình yêu không thể lâu dài, bạn cũng có thể nhận ra...

Có sự xung đột trong những giá trị sống Ban đầu, cả hai đương nhiên có những sự khác nhau về cách sống, thu nhập tài chính hay tôn giáo. Và bạn hoàn toàn không thấy đây là vấn đề quá lớn. Nhưng dần dà, những điều như không đáng kể này lại khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn khó hòa hợp. Những giá trị sống của hai cá thể riêng biệt một khi không tìm được tiếng nói chung, ắt sẽ khó bền lâu bên nhau. Đây là dấu hiệu ban đầu cho một tình yêu có thời hạn ngắn. Yêu đương trong bí mật Khi đã chấp nhận một chuyện tình bí mật thì ngay từ đầu bạn đã biết sẽ chẳng tới đâu - Ảnh minh họa: Internet Không hẳn là việc giữ bí mật một tình yêu nào cũng sẽ đem đến cái kết không vui. Nhưng chắc chắn rằng đây là dấu hiệu ban đầu để bạn biết cả hai khó có thể bên nhau đến cùng. Và có thể chính bạn cũng đã nhận ra mối quan hệ này không thể lâu dài. Bởi những lý do cho sự bí mật này có thể đến từ bạn, đối phương hay gia đình hai bên đều rất khó vượt qua. Khi đã chấp nhận một chuyện tình bí mật thì ngay từ đầu bạn đã biết sẽ chẳng tới đâu.

Mối quan hệ không rõ ràng quá lâu Một mối quan hệ không rõ ràng trong một thời gian dài sẽ chỉ để lại tiếc nuối và dang dở. Khi cả hai không cho nhau bất kì vị trí nào trong lòng thì chính là mối quan hệ này hoàn toàn hời hợt và tạm bợ. Đương nhiên những điều tạm bợ sẽ không bao giờ lâu dài được. Nếu bạn đang rơi vào trường hợp này hãy một lần rõ ràng với đối phương để xác định mối quan hệ của cả hai. Vì chỉ khi có một danh phận rõ ràng thì tương lai của một tình yêu mới được đảm bảo. Cuộc sống của đối phương quá khác biệt Anh ấy có thể có cuộc sống hoàn toàn khác với bạn, về giờ giấc, thói quen, quan điểm sống - Ảnh minh họa: Internet Đã nhiều lần bạn cảm thấy mỏi mệt vì không thể chấp nhận được những sự khác biệt ở cuộc sống của người đàn ông bạn chọn. Anh ấy có thể có cuộc sống hoàn toàn khác với bạn, về giờ giấc, thói quen, quan điểm sống. Một là tình cảm của bạn chưa đủ lớn để chấp nhận chuyện này. Hai là thật sự những đụng chạm trong cuộc sống của cả hai không thể có cách hòa hợp. Thế thì, chuyện dừng lại chỉ là sớm hay muộn với mối quan hệ thế này.

Chỉ hòa hợp trong chuyện gối chăn Tình yêu phải đi kèm với tình dục, nhưng chỉ còn tình dục thì tình yêu cũng sẽ kết thúc. Tình dục sẽ không bao giờ giải quyết được những vấn đề về tình yêu. Bởi thế, nếu chỉ còn bên nhau để duy trì ham muốn tình dục thì cả hai sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Không bao giờ thể hiện, thổ lộ Tình yêu như món quà, phải trao đi chứ không thể giữ riêng mình - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu như món quà, phải trao đi chứ không thể giữ riêng mình. Nếu bạn luôn thể hiện tình yêu bằng lời nói, còn đối phương thì luôn ngại ngùng hay chẳng bao giờ chịu nói thì thật khó để lâu dài bên nhau. Đây là sự đòi hỏi của mỗi người trong cách thể hiện tình cảm. Muốn được nhận thì phải cho, muốn được hiểu và yêu thì phải nói và thể hiện. Bản chất của tình yêu là cho đi và nhận lại, đừng chỉ nhận hoặc cho mà không biết cho hay nhận. Vì một khi đối phương không được nhận lại những gì họ từng cho đi thì chắc chắn người thứ ba sẽ có cơ hội bước vào.

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