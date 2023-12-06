Khi lên giường, phụ nữ chỉ cần làm được 3 điều đơn giản này ắt khiến chồng nghiện vợ cả đời

Muốn chồng nghiện vợ cả đời, sẵn sàng “đội vợ lên đầu”, cưng chiều như bà hoàng bạn chỉ cần làm được 3 điều này khi lên giường là đủ, không hơn không kém.

1. Cho anh ấy biết bạn muốn gì

Đừng bắt chàng phải tự hiểu điều bạn muốn bởi nếu không nói ra thì anh ấy chẳng thể nào biết được. Thế nên, khi vợ chồng gần gũi phụ nữ đừng ngần ngại đưa ra những đòi hỏi, hướng dẫn anh ấy cách khiến bạn đạt được nhiều hạnh phúc hơn.

Phụ nữ càng cởi mở, thẳng thắn trong chuyện ấy càng giúp đời sống tình dục hòa hợp, vợ chồng ngày càng quấn quýt keo sơn, chồng chết mê chết mệt.

Bạn chỉ cần làm được 3 điều này khi lên giường là đủ, không hơn không kém. Ảnh minh họa: Internet 2. Kích động bằng cách “làm ồn”

Rất nhiều phụ nữ khờ dại nghĩ rằng việc “làm ồn” khi lên giường sẽ khiến họ bị đánh giá là không đoan chính. Thế nên, họ ra sức kìm nén cảm xúc của mình, dù chồng làm gì cũng nằm yên như khúc gỗ.

Thay vào đó, bạn hãy phối hợp với chồng, hãy cho anh ấy biết bạn đang hạnh phúc thế nào qua từng nhịp yêu. Hãy thì thầm vào tai chàng “anh tuyệt lắm” để chồng càng thêm tự tin, hứng thú khi gần gũi.

Dám chắc, dù đang bận rộn đến mấy chàng cũng sẽ lao vào 'ngấu nghiến' bạn ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

3. Chủ động dẫn dắt cuộc yêu

Phụ nữ muốn chồng mê mệt, ngày càng đắm đuối hãy nhớ kỹ việc phải “ngoan khi đứng, hư khi nằm”. Bạn càng cuồng nhiệt, chủ động dẫn dắt cuộc yêu chồng càng hưng phấn, nhiệt tình nhập cuộc.

Thế nên, thay vì chờ chồng đòi hỏi phụ nữ hãy thử tiến đến hôn lên gáy chồng khi anh ấy đang làm việc, hãy hôn thật say đắm và luồn tay vào cởi khuy áo và đẩy chồng xuống giường. Dám chắc, dù đang bận rộn đến mấy chàng cũng sẽ lao vào “ngấu nghiến” bạn ngay lập tức.

Chỉ cần áp dụng những bí quyết phòng the này dám chắc chồng sẽ cả đời chung thủy, không bao giờ thèm ngoại tình vì đã có người vợ quá tuyệt vời.

Đây là một 4 thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất, số 3 khiến các chàng không ngờ tới Đây là thời điểm chị em thường nghĩ đến “chuyện ấy” nhiều hơn bình thường, thậm chí là tần suất ham muốn của phụ nữ trong thời gian này còn cao hơn so với đàn ông.

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