Khi lên giường, đàn ông nào cũng thầm chất chứa 3 tâm tư sâu kín này, phụ nữ khó lòng hiểu thấu

Dưới đây là những bí mật của đàn ông khi ái ân, chị em hãy đọc kỹ từng câu từng chữ để có thể nắm chặt trái tim người đàn ông của mình.

Dù là vợ hay người yêu thì trước những bí mật của đàn ông này chàng sẽ không bao giờ chia sẻ. Thế nên, chỉ cần đọc bài viết này bạn sẽ biết được 3 tâm tư thầm kín này của đàn ông. Đây chính là nguyên do khiến đàn ông yêu vợ đến mấy cũng cảm thấy chán ngán, không còn mặn nồng như thuở còn son - Ảnh minh họa: Internet “Món ngon ăn mãi cũng ngán” Khi đàn ông yêu chân thành họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ của mình, nỗ lực để khiến cô ấy hạnh phúc. Lời hứa sẽ cùng nhau già đi trong mái ấm của cả hai, nguyện yêu thương chăm sóc nhau cả đời của đàn ông là hoàn toàn chân thành.

Vậy nhưng, khi đã yêu nhau nhiều ngày, cưới nhau nhiều năm đàn ông sẽ dần mất hứng thú với chuyện gối chăn. Không chỉ vì món ngon ăn mãi cũng chán, mà bởi phụ nữ theo thời gian sẽ không còn hấp dẫn, quyến rũ như ngày đầu nên đàn ông dần cảm thấy hụt hẫng. Hơn cả, sau khi kết hôn phụ nữ quá bận rộn với việc nhà, chăm sóc con cái nên họ chẳng còn tâm trí để “chiều chồng”, cũng không hết lòng khi lâm trận mà chỉ làm chuyện ấy vì chồng đòi hỏi. Đây chính là nguyên do khiến đàn ông yêu vợ đến mấy cũng cảm thấy chán ngán, không còn mặn nồng như thuở còn son.

Chỉ khi yêu đàn ông mới ôm lấy bạn vào lòng sau cuộc ái ân, mới dịu dàng hỏi han và đặt nụ hôn lên trán bạn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có thể "động phòng" với nhiều phụ nữ nhưng chỉ "động tâm" trước chân ái Nếu phụ nữ thường chỉ đồng ý lên giường với người đàn ông mình đủ tin tưởng, đủ yêu thương thì đàn ông không như thế. Phái mạnh dễ dàng bị nhục dục điều khiển, đánh mất lý trí mà cởi đồ ăn nằm với rất nhiều phụ nữ sau lưng vợ, người yêu. Mới mẻ nào cũng ngọt ngào, của lạ lúc nào cũng khiến đàn ông trăng hoa hưng phấn nhưng sau những đê mê khoái lạc phái mạnh vẫn chỉ nghĩ về người phụ nữ mình dốc cạn tâm can để yêu thương. Chỉ khi ái ân với người phụ nữ mình yêu thật lòng đàn ông mới có những sự nuông chiều, cử chỉ ngọt ngào và đáp ứng theo mọi yêu cầu được đề nghị. Cũng thế, chỉ khi yêu đàn ông mới ôm lấy bạn vào lòng sau cuộc ái ân, mới dịu dàng hỏi han và đặt nụ hôn lên trán bạn. Khi chồng góp ý phụ nữ đừng tự ái mà hãy tiếp thu, sẵn lòng thay đổi để có thể cải thiện chất lượng cuộc yêu, vợ chồng nhờ thế mà gắn kết keo sơn - Ảnh minh họa: Internet Nếu không được thỏa mãn đàn ông rất dễ “sinh hư” Rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng, với họ tình dục là nhu cầu không thể thiếu, như cơm ăn, áo mặc hay giấc ngủ. Thế nên, dù giận nhau đến mấy, vợ chồng xích mích ra sao thì phụ nữ cũng cần thẳng thắn trò chuyện với chồng để giải tỏa mọi khúc mắc. Trả thù chồng bằng cách cấm vận chuyện gối chăn chẳng thể khiến đàn ông “xuống nước” mà còn vô tình đẩy anh ấy vào tay đàn bà khác. Cũng vậy, khi vợ chồng chưa hòa hợp chuyện ấy chị em cũng đừng ngại ngùng trao đổi với bạn đời. Hãy nói cho chồng biết những mong muốn, cách để bạn thăng hoa khi gần gũi. Ngược lại, khi chồng góp ý phụ nữ đừng tự ái mà hãy tiếp thu, sẵn lòng thay đổi để có thể cải thiện chất lượng cuộc yêu, vợ chồng nhờ thế mà gắn kết keo sơn, hạnh phúc đong đầy.

Là phụ nữ, dù nghèo đến mấy cũng đừng bao giờ tiếc tiền cho 3 thứ này Dù nghèo mạt rệp phụ nữ thông minh cũng không bao giờ tiếc tiền đầu tư cho 3 thứ này, nhờ thế mà chồng si mê đến tận xương tủy, cả đời không dám cắm sừng vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-len-giuong-dan-ong-nao-cung-tham-chat-chua-3-tam-tu-sau-kin-nay-phu-nu-kho-long-hieu-thau-384792.html