Khi ‘lên giường’, chỉ có đàn ông yêu thật lòng muốn bên bạn cả đời mới có 5 hành động chăm sóc nhỏ nhặt này

Nếu hai người chưa có ý định mang thai thì biện pháp an toàn nhất là dùng bao cao su khi quan hệ. Thực tế, không phải người đàn ông nào cũng thích phương pháp này vì sẽ hạn chế cảm giác thăng hoa trong tình dục. Nhưng người đàn ông muốn bên bạn cả đời sẽ nghĩ cho bạn đầu tiên, cũng là nghĩ cho tương lai của cả hai. Anh ấy không muốn bạn thiệt thòi chỉ vì sự ích kỷ hay bất cẩn của mình.

Bạn thử nghĩ lại xem người đàn ông của mình liệu có những hành động nhỏ này không?

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều sẽ chỉ muốn hưởng thụ khi trên giường. Anh ta không quan tâm việc có thể bạn sẽ mang thai và cả hai có một tương lai chưa có kế hoạch.

Thậm chí, anh ấy sẽ là người chủ động chuẩn bị và sử dụng bao cao su chứ không cần bạn phải lên tiếng nhắc nhở. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không muốn bạn dùng thuốc tránh thai với nhiều tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe . Anh ấy vì nâng niu yêu chiều bạn mà bảo vệ sức khỏe và niềm vui cho bạn.

Chủ động vệ sinh sạch sẽ trước khi gần gũi bạn

Nhiều người đàn ông thường cho mình cái quyền xuề xòa, bừa bộn. Họ cho rằng mình là đàn ông thì lôi thôi một chút cũng không sao, và chỉ cần phụ nữ sạch sẽ, thơm tho là được. Bởi thế nhiều người dù chưa tắm rửa sạch sẽ vẫn muốn gần gũi vợ.

Người đàn ông yêu vợ sẽ chú ý đến điều này, luôn muốn mình sạch sẽ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, cũng là cho cả hai cảm giác thoải mái khi gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đây lại là điều khiến chất lượng chuyện ấy giảm sút, thậm chí là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ. Người đàn ông yêu vợ sẽ chú ý đến điều này, luôn muốn mình sạch sẽ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, cũng là cho cả hai cảm giác thoải mái khi gần gũi.

Trò chuyện, hỏi về cảm giác, mong muốn của bạn

Trong hôn nhân, giao tiếp, trò chuyện quan trọng ngay cả khi trên giường. Khi vợ chồng giao tiếp thì mới biết cả hai muốn gì, cần gì. Người chồng thương vợ luôn muốn vợ có những phút giây vui vẻ, thoải mái. Vì vậy anh ấy sẽ thường xuyên hỏi han bạn, muốn biết bạn cảm thấy thế nào, làm sao để bạn thấy thỏa mãn nhất. Đây là dấu hiệu chứng tỏ anh ấy quan tâm đến cảm xúc của bạn, thậm chí là chiều theo những gì bạn muốn.

Khi ở trên giường, đàn ông thật lòng luôn có nhu cầu thỏa mãn đối phương. Vì thế, nếu anh ấy có hỏi về điều này, hãy thành thật chia sẻ để cả hai có những giây phút khó quên khi bên nhau.

Muốn cùng bạn tắm rửa, trò chuyện trước khi ngủ

Anh ấy thậm chí muốn tắm cùng bạn, trò chuyện, vỗ về bạn trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, sau mỗi cuộc ân ái đàn ông sẽ muốn được ngủ ngay, còn phụ nữ lại thấy tủi thân nếu đối phương không quan tâm đến mình. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ thấu hiểu cảm giác này của bạn. Anh ấy sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn khi cả hai đã “xong việc”. Anh ấy thậm chí muốn tắm cùng bạn, trò chuyện, vỗ về bạn trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Những hành động quan tâm nhỏ nhặt như vén tóc, đắp chăn hay điều chỉnh điều hòa, lấy nước… cho bạn

Khi đàn ông để bạn vào trong tim, để mọi thứ thuộc về bạn vào trong mắt thì sẽ có những hành động chăm sóc nhỏ nhặt nhưng thể hiện tình cảm đậm sâu nhất.

Sau mỗi cuộc ân ái, anh ấy luôn dành những cử chỉ nhỏ yêu chiều, quan tâm đến bạn, chẳng hạn như vén tóc giúp bạn thoải mái hơn. Nếu trời lạnh, anh ấy sẽ đắp chăn cho bạn. Anh ấy biết bạn nửa đêm sẽ khát nước liền lấy sẵn một cốc để cạnh giường cho bạn. Sợ bạn giữa đêm sẽ lạnh, anh ấy sẽ điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Đây đều là những hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự yêu chiều, tình cảm ấm áp muốn bảo vệ bạn cả đời của đàn ông.