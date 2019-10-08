Khi đã đi qua sóng gió thuở non trẻ, đàn bà bình lặng mà trưởng thành

Phụ nữ trưởng thành đẹp một cách tinh tế. Đó là nét đẹp không phải ở làn da căng trẻ, bề ngoài thời thượng mà là ở thần thái toát ra từ nội hàm, từ sự hiểu biết từng trải. Họ bớt tìm thứ khiến mình nổi bật phô trương, chỉ năng làm tim mình vui, làm lòng mình an yên. Họ vui vẻ khoe vài vết nhăn, những đốm tàn nhang của thời gian.

Phụ nữ khi còn trẻ ai cũng từng thầm so sánh bản thân với người khác. Nhưng khi đã trưởng thành, thay vì nhìn vào bạn bè, họ lại muốn nhìn vào bản thân nhiều hơn. Vì chỉ khi chịu đối diện với chính mình, họ mới học được cách thấu hiểu bản thân. Hiểu được mình mới biết mình cần gì, muốn gì, đẹp ở đâu, ưu tú chỗ nào, hay phải thay đổi để tốt hơn ra sao. Thứ trang sức để phụ nữ đẹp hơn theo năm tháng không phải là nhan sắc dung mạo, mà là nét đằm thắm từ sâu tâm hồn đã bình ổn.

Mỗi người phụ nữ theo tháng năm đều dần có một khu vườn trong tim mình. Nơi đó chứa đựng những gì êm đềm nhất trong yêu thương, thứ tha, hoài bão... Và phụ nữ càng trưởng thành sẽ càng biết chắt lọc ở cuộc đời những điều có thể nuôi dưỡng tâm hồn. Bởi họ hiểu, mưa gió ngoài đời cũng không đáng sợ bằng trong lòng lúc nào cũng dậy sóng. Kiên cường với tháng năm để chọn lọc bình yên gửi gắm vào lòng cũng là một cái giá thật đáng. Một người phụ nữ đẹp là người hiểu rõ nhất về trái tim của mình.

Phụ nữ trẻ tuổi tìm kiếm nét đẹp trong thân xác còn tươi mới với thời gian, trong vẻ đẹp hào nhoáng ngoại hình. Còn đàn bà trưởng thành lại kiếm tìm khí chất riêng biệt từ nội tâm độc lập và giàu kinh nghiệm. Phụ nữ càng từng trải càng hiểu chỉ có trải nghiệm mới tạo nên một trái tim dù có tì vết vẫn hoàn mỹ, bởi nó giàu rung động, giàu yêu thương mà bình yên giữa đời thực ồn ào.

Cứ vậy mà, đàn bà trưởng thành như một dòng nước trong trẻo. Nước trong là vì đã lắng đọng hết cặn bã. Phụ nữ càng trưởng thành càng biết chọn lọc điều gì là tốt cho mình. Vì đã thấu được bản thân muốn gì, thích hợp với gì nhất, nên họ sẽ chọn được cuộc sống hạnh phúc. Không phải là không gặp ngã nghiêng, mà là lòng đã học được cách không còn biến động theo đời.

Khi đi qua sóng gió non trẻ, phụ nữ dần bình lặng để trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Khi đi qua sóng gió non trẻ, phụ nữ dần bình lặng để trưởng thành. Họ đã đi qua hết tháng năm đau khổ yêu đương, vật vã vì một gã đàn ông không xứng đáng. Để rồi, như phượng hoàng niết bàn, từ tro tàn mà vương đôi cánh đến với trời xanh. Lúc huy hoàng nhất hóa ra cũng là khi chạm tới những gì sơ khai nhất. Họ không cố gắng tìm ấm yên bên ai, chỉ tìm yên bình nơi chính mình.

Lúc ấy, đàn bà chẳng cần lộng lẫy xiêm áo cũng cuốn hút người khác. Họ hấp dẫn người khác bởi không phải ai cũng có thể sống theo những gì bản thân muốn. Họ rực rỡ vì họ đủ chín chắn để từ chối trở thành bất cứ ai. Họ chấp nhận bản thân không hoàn hảo, yêu lấy chính mình đầy thiếu sót. Người đàn bà quyến rũ nhất hóa ra lại là người đơn thuần với những gì mình có nhất.

Phụ nữ khi thấu mình, hiểu đời chỉ bình lặng nhìn náo nhiệt tháng năm, còn tâm hồn lại thư thả an nhiên. Chỉ khi vượt qua được những ngọn sóng, người ta mới thấy mình xứng đáng với bến bờ. Lúc ấy, chẳng dễ đau lòng vì ai, cũng không xem điều gì là quá quan trọng. Để rồi, họ biết phải đặt lòng vào đâu cho đúng, ở bên ai mới là đáng nhất. Không cần là một cuộc đời hoàn mỹ, chỉ cần một tâm hồn hoàn chỉnh mà bình yên.

Phụ nữ trưởng thành có sức hút cực mạnh với đàn ông bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ chín chắn luôn có sức hút cực mạnh với đàn ông trưởng thành. Vì chỉ có đàn ông trưởng thành mới nhìn thấu được giá trị của người phụ nữ “chín muồi” với tháng năm. Một người phụ nữ không quá đẹp, nhưng đầy khí chất, không quá mạnh mẽ nhưng kiên định và cá tính, độc lập cả về tâm hồn và tài chính… luôn khiến đàn ông bản lĩnh say mê.

Hơn hết, ở đàn bà trưởng luôn chứa đầy sự cảm thông với cuộc đời, với con người. Họ không còn chỉ yêu một người đàn ông, mà là yêu một gia đình, thương những người cha người mẹ. Họ không còn muốn náo nhiệt với đời lắm thị phi, chỉ muốn cuộn mình với trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Họ chín chắn để trưởng thành với năm tháng, để trải nghiệm cuộc đời với nhiều nhiệm vụ lẫn hạnh phúc. Trái tim họ mở rộng ra với cuộc đời, thấm đẫm cảm nhận thấu tình đạt lý.

Bởi thế, phụ nữ trưởng thành thì đừng sợ già. Phụ nữ đẹp nhất khi duyên dáng kín đáo, trầm mặc mà đằm thắm, bí ẩn mà đầy thần thái. Phụ nữ đẹp nhất khi làm chủ được vận mệnh của mình, nhìn đời bằng yêu thương và thấu hiểu. Phụ nữ đẹp nhất khi chăm chút cho tâm hồn của bản thân, để chu đáo với gia đình và những điều ý nghĩa…