Khi có mọi thứ trong tay, đàn ông sẽ không chọn người phụ nữ dành cả thanh xuân cho mình

Thanh xuân của phụ nữ với những kẻ phụ tình chẳng đáng một xu. Thương những người đàn bà vì quá yêu, quá tin đã mất đi cả thanh xuân rồi cuối cùng chỉ nhận về cô đơn và đắng chát.

Đàn ông khi đang ở trong giai đoạn bấp bênh nhất của sự nghiệp, tiền bạc thiếu thốn, mọi người hoài nghi về bản lĩnh thì luôn có một người phụ nữ âm thầm ở cạnh ủng hộ. Bất luận lúc ấy anh kiếm nhiều tiền hay ít, thất bại bao nhiêu lần cô ấy vẫn động viên, khích lệ. Tình yêu, lòng chung thủy và cả sự cảm kích của đàn ông khi đó dành cho người phụ nữ là thật. Nhưng cuộc đời lạ lắm, khi đàn ông sự nghiệp vững vàng, nắm trong tay mọi thứ mà mình muốn thì lại không chọn người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho mình. Lúc đàn ông bấp bênh nhất, thất bại nhất luôn có một người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Với phụ nữ, yêu thương một người đều mong muốn suốt đời suốt kiếp. Và theo thời gian, tình cảm với người đàn ông mỗi ngày một sâu nặng. Chúng ta tin vào những gì người đàn ông nói: “Mai này anh sẽ cho em một cuộc sống khá hơn. Yêu em mãi mãi!”. Không có người phụ nữ nào hỏi ngược lại đàn ông một câu rằng: “Mãi mãi của anh là bao lâu?”.

Lòng chung thủy của đàn ông khác với phụ nữ, chỉ mang tính nhất thời chứ chẳng có gì đảm bảo là một đời. Chẳng gì trên đời này là bất biến, trường tồn huống hồ gì cảm xúc của con người. Khi anh ta nói lời yêu, có thể mọi lời anh ta nói đều là thật, xuất phát tận đáy lòng. Nhưng tâm thế và vị trí của anh ta lúc đó là một người đàn ông bấp bênh sự nghiệp, tiền bạc chưa có, mọi thứ không ổn định. Anh dễ dàng bằng lòng và chấp nhận người phụ nữ. Anh cảm kích vì tấm chân tình mà cô ấy dành cho mình. Và thâm tâm anh cũng mong muốn nhanh chóng thành công để bù đắp và mang lại cho người phụ nữ một cuộc sống tốt hơn. Khi đàn ông có mọi thứ, họ cần nhiều hơn một người đàn bà trong đời - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi, khi đàn ông có mọi thứ thì tâm thế và vị trí của anh ta đã hoàn toàn khác. Anh thấy mình cao hơn, vĩ đại hơn, giỏi giang hơn. Anh thấy bản thân mình đứng cao hơn người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho mình một bậc. Đàn ông có nhiều tiền xung quanh rất nhiều cám dỗ. Anh ta bắt đầu so sánh những người đàn bà gợi cảm, xinh đẹp ngoài kia với người phụ nữ của mình. Đàn ông có tiền cần nhiều hơn một người phụ nữ và bản thân xứng đáng có một người đàn bà đẹp sánh cùng. Và rốt cuộc, người phụ nữ hy sinh vì anh đã bị gạt qua một bên mất rồi.

Thanh xuân của phụ nữ chẳng đáng là gì trong mắt kẻ phụ tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thủy chung khi nghèo khó nhưng lại phản bội khi giàu sang là chuyện có thật và phổ biến. Rốt cuộc, người phụ nữ dốc tâm dốc sức cho anh chẳng có gì cả. Còn một người đàn bà chẳng mất một giọt mồ hôi nào lại được hưởng thành quả. Thanh xuân của phụ nữ với những kẻ phụ tình chẳng đáng một xu. Thương những người đàn bà vì quá yêu, quá tin đã mất đi cả thanh xuân rồi cuối cùng chỉ nhận về cô đơn và đắng chát.

Người thứ ba vĩnh viễn là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác Thứ mà người thứ ba luôn bám víu vào chính là tình cảm của người đàn ông. Họ cho rằng, chỉ cần đàn ông yêu mình thì coi như mình thắng thế. Nhưng đàn bà dại dột mới đi tin lời của một kẻ phản bội vợ con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-co-moi-thu-trong-tay-dan-ong-se-khong-chon-nguoi-phu-nu-danh-ca-thanh-xuan-cho-minh-331674.html