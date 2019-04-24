Khí chất mới là vẻ đẹp bị thời gian bỏ quên của người phụ nữ

Người phụ nữ thế nào mới mang một vẻ đẹp khó có thể lụi tàn theo năm tháng như thế?

Phụ nữ có thể đẹp từ chiếc mũi, đôi mắt, vầng trán, đôi môi… dễ nhìn vừa mắt người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đó là nét đẹp từ hình thể rõ ràng nhất. Nhưng ở phụ nữ vẫn có một nét đẹp không hề theo một tiêu chuẩn nào, đẹp từ trong khí chất và nội hàm. Nét đẹp này xuất phát từ sự kiên trì bồi dưỡng bản thân của phụ nữ. Và so với nhan sắc có thể bị vùi lấp bởi thời gian, nét đẹp này có thể ngự trị bền lâu suốt thăm tháng.

Không ít phụ nữ khi còn trẻ không có dung mạo xuất chúng nhưng càng theo thời gian càng trở nên ưa nhìn thu hút, phần lớn đều là vì họ có niềm đam mê với sách. Đọc sách không chỉ mang đến cho phụ nữ sự trầm ổn trong cảm xúc mà còn có thể tạo nên một loại khí chất rất riêng biệt. Phụ nữ khi có hiểu biết hơn, giàu thấu hiểu và cảm thông với sự đời, sự việc và con người hơn cũng tự khắc xinh đẹp hơn.

Trong lòng có sách vở, dung mạo ắt sáng rỡ. Đọc sách không chỉ mang đến cho phụ nữ sự đa dạng về tư tưởng, hiểu biết mà còn cải thiện dung mạo. Sự xinh đẹp này toát ra từ nội tâm được rèn luyện bởi sách vở.

Phụ nữ điềm đạm

Phụ nữ điềm đạm đẹp không phải từ ánh nhìn đầu tiên mà là càng nhìn càng thấy họ đẹp. Người phụ nữ này có nội tâm ôn hòa. Sự ổn định trong cảm xúc khiến sắc mặt, vóc hình, cơ thể họ cũng được làm dịu đi không ít.

Phụ nữ dễ nóng giận càng khó giữ hay cải thiện được nhan sắc. Phụ nữ có nội tâm bình ổn, cảm xúc cũng nhẹ nhàng hơn, từ đó dung mạo cũng thanh thoát hơn.

Phụ nữ có nội tâm bình ổn, cảm xúc cũng nhẹ nhàng hơn, từ đó dung mạo cũng thanh thoát hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, có những người phụ nữ dù 40 hay 50 tuổi thì vẫn mang một vẻ đẹp mà ai cũng thích ngắm nhìn. Họ đẹp từ sự dịu dàng và vui vẻ từ tâm hồn mà ra, dung mạo từ đó mà toát sức hút yên bình đến lạ.

Phụ nữ tự tin

Phụ nữ tự tin thường cho người khác cảm giác thoải mái, thư thả. Nét đẹp ở họ là nét đẹp từ năng lượng tích cực. Tự tin như một loại trường khí khiến thần thái, ngũ quan của phụ nữ trở nên nổi bật và thu hút hơn.

Phụ nữ tự tin biết họ đang ở đâu, muốn gì và phải làm gì. Cô ấy biết bản thân xinh đẹp nhất lúc nào, khi mặc đồ gì, hay ở góc nghiêng nào. Cô ấy cũng biết mình chưa tốt ở đâu, che đi điểm khuyết nào hay phải cải thiện những gì. Chính vì biết rõ ưu và nhược điểm của bản thân, người phụ nữ này luôn tự khiến mình xinh đẹp hơn theo năm tháng.

Phụ nữ thú vị

Nét thú vị ở phụ nữ xuất phát từ tính cách, cũng từ cách sống thoải mái tự do của họ - Ảnh minh họa: Internet

Nét thú vị ở phụ nữ xuất phát từ tính cách, cũng từ cách sống thoải mái tự do của họ. Thái độ sống tích cực, đối đãi tốt với cuộc sống của mình tạo cho người phụ nữ này tâm thế nhàn nhã, cùng một thế giới nội tâm đa dạng, phong phú.

Ở một người phụ nữ thú vị luôn có những điều khiến ai ở bên cũng thấy tò mò tìm hiểu. Ở họ có nét buồn vui chân thật nhưng cũng rất thoải mái với những gì bản thân phải trải qua. Kiểu phụ nữ này có phong thái sống rất khí chất với sinh mệnh mà họ có. Họ chấp nhận những gì mình có và luôn tìm kiếm niềm vui, điều thú vị cho chính mình. Bởi thế, ở người phụ nữ ấy luôn có một sức hút lớn với mọi người xung quanh.