Phụ nữ phải khí chất thế nào mới có thể khiến đàn ông say mê một đời?

Phụ nữ yêu 27/03/2019 05:30

Bông hồng đẹp thì phải có gai, để người ngắm muốn với tới cũng phải cẩn thận e dè, phải bản lĩnh và can đảm. Một người phụ nữ càng có nội hàm chiều sâu, càng tạo cho mình sự an toàn cần thiết. Phụ nữ càng cá tính, gai góc, càng khiến đàn ông vừa thấy dè chừng, vừa ham muốn chiếm lấy.

Độc lập về thể chất, đàn ông thật sự mê mệt

Người ta cứ hay nói phụ nữ thì phải yếu đuối. Thể chất của phụ nữ sinh ra đã không khỏe mạnh được như đàn ông. Nhưng thật sự, nếu một người phụ nữ từ nhỏ đã luyện tập, rèn luyện dẻo dai thì có khi vẫn hơn khối đấng mày râu cao lớn. Họ vẫn có thể làm những chuyện mà nhiều người nghĩ chỉ có đàn ông có thể làm. Hay là họ sẵn sàng đủ sức gánh vác nặng nề khi đàn ông kiệt sức.

Và quan trọng không phải phụ nữ được mệnh danh là phái yếu, mà là độc lập về mặt thể chất với đàn ông. Đó là sự độc lập khi tự làm những việc mình có thể làm, không cậy dựa, không ỷ lại, càng không để đàn ông xem thường.

Phụ nữ phải khí chất thế nào mới có thể khiến đàn ông say mê một đời? - Ảnh 1
Đó là sự độc lập khi tự làm những việc mình có thể làm, không cậy dựa, không ỷ lại, càng không để đàn ông xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Và đàn ông vì sao lại mê say những người phụ nữ độc lập về thể chất? Không phải là khi yêu những cô nàng đó, đàn ông chẳng cần phải mệt nhọc làm gì. Mà là vì ở những người phụ nữ đó có nét đẹp sức sống rất dẻo dai, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Đàn ông khi ở bên những người phụ nữ như thế cũng muốn tìm cách để khỏe mạnh và có sức khỏe hơn.

Phụ nữ độc lập tài chính, đàn ông “nhột” nhưng không ghét, dù vậy chắc chắn sẽ nỗ lực hơn

Đàn ông luôn là trụ cột trong gia đình. Nhưng trụ cột thì cũng có lúc lung lay trước bão tố. Nếu khi ấy được phụ nữ giúp đỡ tài chính, đàn ông chẳng nói, nhưng thật sự rất biết ơn và cảm kích. Và nếu đàn ông không thể kiếm được nhiều tiền như phụ nữ, họ chắc chắn “nhột” vì tự ái, nhưng sau đó sẽ nỗ lực hơn thật nhiều. Đàn ông tốt sẽ không lấy đó làm nguyên do để chì chiết, làm khó phụ nữ, họ xem đó là cơ hội để chứng minh khả năng của bản thân. Và nếu phụ nữ khi ấy đủ tinh tế, mềm mỏng thì sẽ là động lực để đàn ông thành công vang dội.

Phụ nữ phải khí chất thế nào mới có thể khiến đàn ông say mê một đời? - Ảnh 2
Với một người phụ nữ độc lập tài chính, đàn ông luôn có sự theo đuổi không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mới nói với một người phụ nữ độc lập tài chính, đàn ông luôn có sự theo đuổi không ngừng nghỉ. Nếu phụ nữ kiếm ít tiền hơn họ, họ muốn chứng minh tiền bạc của họ có thể giúp phụ nữ sống thoải mái hơn. Nếu phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn họ, họ lại càng xem đó là thử thách phải vượt qua. Sự độc lập về tài chính ở một người phụ nữ luôn khiến đàn ông để tâm tới mức không thể rời mắt.

Độc lập về cá tính, như hoa hồng thì phải có gai

Bông hồng đẹp thì phải có gai, để người ngắm muốn với tới cũng phải cẩn thận e dè, phải bản lĩnh và can đảm. Một người phụ nữ càng có nội hàm chiều sâu, càng tạo cho mình sự an toàn cần thiết. Không phải là kiêu ngạo, mà là kiêu hãnh. Đã là kiêu hãnh vì phải biết đúng giá trị của mình và đòi hỏi đàn ông phải trả giá để được có. Điều làm nên cái giá đắt nhất ở một người phụ nữ là cá tính, như hồng thì phải có gai.

Phụ nữ phải khí chất thế nào mới có thể khiến đàn ông say mê một đời? - Ảnh 3
Bông hồng đẹp thì phải có gai, để người ngắm muốn với tới cũng phải cẩn thận e dè, phải bản lĩnh và can đảm - Ảnh minh họa: Internet

Hoa hồng càng đẹp, gai nhọn thì càng thách thức kẻ muốn vươn tay ra nắm lấy. Phụ nữ càng cá tính, gai góc, càng khiến đàn ông vừa thấy dè chừng, vừa ham muốn chiếm lấy. Bởi thế, phụ nữ muốn có khí chất phải có cá tính riêng. Bạn chẳng cần phải giống ai, chỉ cần là chính mình. Độc lập theo cách của bạn, xinh đẹp theo cách bạn muốn mà sống với mục tiêu và quan điểm riêng của bạn. Một khi đã là một đóa hoa đẹp và có giá trị riêng, đàn ông chỉ muốn thưởng thức và theo đuổi bạn cả đời…

4 kiểu phụ nữ khí chất ngút ngàn, càng ngắm càng thấy đẹp

4 kiểu phụ nữ khí chất ngút ngàn, càng ngắm càng thấy đẹp

Có những người phụ nữ thoạt nhìn thì chẳng thấy nổi bật, nhưng càng ngắm lại càng thấy đẹp. Đó là kiểu phụ nữ không đẹp từ dung mạo trời ban, mà từ khí chất riêng biệt thu hút nhất.

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