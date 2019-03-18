4 kiểu phụ nữ khí chất ngút ngàn, càng ngắm càng thấy đẹp

Có những người phụ nữ thoạt nhìn thì chẳng thấy nổi bật, nhưng càng ngắm lại càng thấy đẹp. Đó là kiểu phụ nữ không đẹp từ dung mạo trời ban, mà từ khí chất riêng biệt thu hút nhất.

Khí chất của một người phụ nữ là từ tâm sinh tướng. Một người phụ nữ đẹp nhờ ưu ái của số phận chưa chắc là một người khí chất từ nội hàm. Nhưng một người phụ nữ có nét đẹp từ tâm hồn, trí óc và phẩm hạnh thì luôn có khí chất, làm dung mạo cũng đẹp theo năm tháng.

Khi phụ nữ đọc sách sẽ có một trạng thái trầm ổn, tạo nên khí chất điềm đạm, hiểu biết. Người ta từng nói, trong dung mạo của một người phụ nữ sẽ ẩn hiện những gì họ từng đọc qua. Đọc sách là tu dưỡng thân tâm, khí chất cũng từ những giá trị bản thân tìm kiếm được ở tri thức mà ngày một đẹp đẽ hơn.

Trong lòng có sách vở thì dung mạo cũng tự khắc sáng tươi. Đọc sách không chỉ mang lại niềm vui, mà còn lắng đọng tư tưởng, khiến nội hàm rực rỡ hơn theo năm tháng. Đây là nét đẹp tỏa sáng từ nội tâm. Nhiều người phụ nữ sinh ra không có nhan sắc xuất chúng nhưng càng trở nên xinh đẹp trong mắt người khác, đều là nhờ quá trình tu dưỡng nội hàm từ sách vở.

Phụ nữ điềm đạm

Phụ nữ điềm đạm, càng ngắm sẽ càng thấy họ xinh đẹp. Người phụ nữ càng có sự trầm ổn trong phong thái, càng có nội tâm hài hòa. Sự dịu dàng trong cảm xúc khiến sắc vóc của họ cũng nhẹ nhàng.

Phụ nữ thích nóng giận, thì da dẻ cũng không thể xinh đẹp. Còn phụ nữ có nội tâm nhẹ nhàng, cảm xúc ổn định thì sắc mặt luôn tươi tắn, thân thể cũng nữ tính dịu dàng.

Phụ nữ điềm đạm, càng ngắm sẽ càng thấy họ xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ điềm đạm thường có cái nhìn bình ổn với mọi chuyện. Họ không có quá nhiều ham cầu vinh lộc, luôn chọn một thế giới riêng để đắm chìm vào. Thế giới đó có thể là âm nhạc, hội họa, hay một bộ môn nào đó khiến họ vui vẻ. Với phụ nữ điềm đạm, mọi sân si đều sẽ bị bỏ lại khi họ đắm chìm vào công việc hay sở thích họ yêu. Từ đó, dẫu là ở độ tuổi nào, phụ nữ đều tìm được niềm vui và bình yên cho chính mình, tránh xa những điều dễ dày vò con người trong cuộc sống.

Bởi không quá mưu cầu, lòng yên bình như một mặt hồ phẳng lặng, phụ nữ điềm đạm luôn có một sức hút bất kể tháng năm.

Phụ nữ tự tin

Phụ nữ tự tin thường có phong thái thoải mái. Sự tự tin, phong thái và thần thái của họ đều như ánh hào quang, chiếu rọi cả dung mạo.

Sự tự tin, phong thái và thần thái của họ đều như ánh hào quang, chiếu rọi cả dung mạo - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ tự tin luôn biết đâu là điểm mạnh và yếu của bản thân. Cô ấy biết mình đẹp nhất khi mặc gì, ở góc nhìn nào. Họ biết mình đẹp ở đâu và luôn cố gắng để khiến mình đẹp hơn với những gì bản thân có.

Phụ nữ thú vị

Đây là nét đẹp từ tính cách của một người phụ nữ, từ cách sống điềm đạm và mưu cầu tự do.

Phụ nữ thú vị luôn có thái độ tích cực với mọi chuyện, ung dung nhàn nhã với một thế giới nội tâm phong phú nhiều sắc màu. Họ sống tự nhiên, chân thật với bản thân. Họ chấp nhận dung mạo của bản thân, luôn có một nụ cười để trang điểm bản thân mỗi ngày. Khí chất từ sự tích cực, cởi mở luôn khiến họ đẹp một cách tự nhiên và thu hút nhất trong mắt người khác.