Đây có lẽ là câu đầu tiên bạn phải nói khi biết chồng ngoại tình . Và nếu không thể tha thứ, dung hòa thì bạn nhất định phải giành được quyền nuôi con. Vì với phụ nữ, chồng có thể là của người khác, nhưng con thì phải là của riêng mình. Chồng có thể là người thân một thời nhưng con sẽ là ruột thịt một đời. Phụ nữ có thể mất chồng nhưng không để ai giành con.

Phụ nữ khi bị phản bội chắc chắn sẽ đau lòng nhiều, khóc cũng không ít. Nhưng dù có mang tâm trạng thất vọng và tổn thương thế nào cũng nên có những lời nhất định phải rõ ràng với chồng.

Và câu nói này không chỉ là lời khẳng định mà còn là cảnh cáo chồng khi ngoại tình. Hãy để họ biết, nếu không hối hận, họ sẽ mất con và cả gia đình này!

Phụ nữ có thể một mình nuôi con, cho con những gì mình có. Nhưng đừng bao giờ trao con cho người đàn ông từng phản bội gia đình. Một người đàn ông đã từng bỏ gia đình theo người khác, lấy gì để cho con hạnh phúc, làm sao có được yên bình?

“Tài sản này là của tôi!”

Đàn bà dại chính là chỉ nghĩ đến ly hôn là chia tay chồng, bỏ đi không một đồng nào trong túi là kiêu hãnh. Nếu bạn muốn ly hôn, hãy xem bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản để bước ra khỏi nhà? Bạn có chắc sẽ nuôi nổi bản thân và con cái? Chồng phản bội, bạn ly hôn là đúng. Nhưng chọn ly hôn khi chưa có sự chuẩn bị để khiến bản thân và con cái khổ sở thì đó lại là lỗi của bạn.

Chồng phản bội, bạn ly hôn là đúng. Nhưng chọn ly hôn khi chưa có sự chuẩn bị để khiến bản thân và con cái khổ sở thì đó lại là lỗi của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bị phản bội phải nhớ, đừng vì cái sai của chồng ngoại tình mà khiến mình và con phải chịu thiệt. Nếu đã muốn ly hôn, hãy nhớ tới công sức, mồ hôi nước mắt, tài sản mình bỏ ra vì chồng. Mình và con có quyền lấy lại những thứ đó khi ra đi. Và khi thấy bản thân đang ở thế yếu, chưa đủ điều kiện tự lập, đừng vội ly hôn. Đó không phải là suy nghĩ nhu nhược, mà là khôn ngoan với đàn bà.

Khi phụ nữ nói lên đòi hỏi này với chồng, anh ta sẽ thấy rõ sự lý trí và kiên quyết dữ dội của bạn.

“Tôi mới là vợ danh chính ngôn thuận”

Đây là câu nói bạn nhắc nhở chồng về danh phận và quyền hạn của bạn, ngay cả khi chồng có một người phụ nữ khác.

Bạn phải nhớ, nếu chưa ly hôn thì dù chồng có yêu đương với ai thế nào thì bạn vẫn là người vợ duy nhất danh chính ngôn thuận. Và dù những ả nhân tình có dữ dội thế nào, thì quyền và vị trí khi làm vợ của bạn vẫn cao hơn họ trong gia đình, hay trên pháp luật.

Vị trí của bạn ở trên cao thì không cần phải cúi nhìn người phía dưới, cứ kiêu hãnh tự tôn với vị thế một người vợ! - Ảnh minh họa: Internet

Và đừng bao giờ có suy nghĩ trách móc bản thân, tự hạ thấp mình khi chồng ngoại tình. Không hẳn chồng ngoại tình thì hoàn toàn lỗi là ở anh ta, nhưng đừng nghĩ mình thua thiệt nhân tình. Chưa kể, bạn là người vợ chính thức, được cha mẹ chồng đi hỏi cưới đàng hoàng, có danh phận trên giấy tờ pháp luật, bạn cần gì phải sợ một người thứ ba?

Bởi thế, đừng đánh ghen hay làm lớn chuyện làm gì. Vị trí của bạn ở trên cao thì không cần phải cúi nhìn người phía dưới, cứ kiêu hãnh tự tôn với vị thế một người vợ!

“Không hận và cũng không tha thứ”

Hãy nhớ, nước mắt của bạn trước mặt chồng lúc này thật dư thừa và phiền phức. Vì nếu sợ bạn khóc, bạn tổn thương, anh ta đã không phản bội bạn. Và bạn khóc trước mặt người làm đau mình cũng sẽ không khiến mọi chuyện thay đổi.

Với đàn ông ngoại tình, vợ đáng sợ nhất chính là khi lặng thinh tử tế với anh ta. Khi bạn đến cùng vẫn hành xử tử tế với chồng, tiễn anh ta đi không hề oán trách hay day dứt, không hận, không trách, càng không thể tha thứ, đó là cách khiến chồng thấy hoảng sợ và dằn vặt mãi về sau. Vì đàn ông luôn sợ khi phụ nữ không cần mình, không đau lòng vì mình. Họ luôn tham lam như thế, và bạn thì đừng quá yếu lòng!