Ngay cả vợ và kẻ thứ ba đều không thể ngờ đàn ông lại nghĩ đến điều này khi ân ái.

Khi ấy, họ chỉ khát khao được “chiều hết nấc”, được thỏa mãn những chiêu trò ái ân. Ngoài mặt thì tỏ vẻ nâng niu, trân quý từng cm trên cơ thể người tình nhưng thực chất đàn ông chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Tình dục không phải là nguyên nhân duy nhất khiến đàn ông thay lòng đổi dạ, nhưng chính nó lại khiến mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng trở nên khắng khít hơn bao giờ hết. Lúc ấy, đàn ông có vợ được nhân tình nuông chiều hết mực, được sống thật với những ham muốn thầm kín, bạo dạn mà ngày thường không dám đòi hỏi nơi vợ.

Dẫu đã có gia đình, đã sống an yên bên vợ hiền con ngoan nhưng trong thâm tâm mọi đàn ông đều ngầm chinh phục đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Thầm tự hào

Nếu phụ nữ cảm thấy tự hào, hãnh diện nhất là khi có công việc tốt, thu nhập cao và sống thoải mái chẳng cần bám víu ai thì đàn ông lại khác. Với phái mạnh, việc kiếm được được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc có được bao nhiêu người tình, lên giường với bao nhiêu đàn bà.

Dẫu đã có gia đình, đã sống an yên bên vợ hiền con ngoan nhưng trong thâm tâm mọi đàn ông đều ngầm chinh phục đàn bà khác. Khi kéo được thêm một cô nàng ân ái với mình họ sẽ tự cộng thêm vào danh sách đàn bà đi qua đời mình để tự hào, vênh mặt với chiến hữu mỗi khi trà dư tửu hậu.

Sự tươi mới, kỹ năng, cách thức của kẻ thứ ba lại đầy kích thích, cuồng dại khiến đàn ông mãi say mê không rời - Ảnh minh họa: Internet

So sánh vợ với nhân tình

Vợ dù hấp dẫn, xinh đẹp đến mấy cũng bị đàn ông đánh giá thấp hơn nhân tình trong khoản gối chăn. Chẳng phải vì chị em chiều chồng không khéo, cũng chẳng phải vì kỹ nghệ phòng the thua kém mà là vì vợ đã cũ, nhân tình luôn mới.

Món ngon đến mấy ăn mãi cũng chán, vợ đẹp đến mấy ngắm mãi cũng quen mắt. Trong khi đấy, sự tươi mới, kỹ năng, cách thức của kẻ thứ ba lại đầy kích thích, cuồng dại khiến đàn ông mãi say mê không rời.

Họ chỉ nghĩ đến vì sợ vợ phát hiện, sợ đánh mất những gì đang có, sợ mất danh dự, ảnh hưởng uy tín chứ chẳng hề sợ vợ buồn đau - Ảnh minh họa: Internet

Lo sợ bị phát hiện

Đàn ông ngoại tình nào cũng biết việc mình đang làm là sai lầm không thể dung thứ, rằng mình đã khiến cả hai người phụ nữ tổn thương cùng một lúc. Chính sự tham lam, ích kỷ của họ đã đẩy cuộc hôn nhân rơi vào bờ vực đổ vỡ. Thế nhưng, chỉ sau những phút giây mây mưa nồng cháy với nhân tình, sau khi đã được thỏa mãn chuyện gối chăn đàn ông có vợ mới nhận ra điều ấy.

Tiếc rằng, họ chỉ nghĩ đến vì sợ vợ phát hiện, sợ đánh mất những gì đang có, sợ mất danh dự, ảnh hưởng uy tín chứ chẳng hề sợ vợ buồn đau.