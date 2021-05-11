Hóa ra 'giặc bên ngô' không khó 'trị' như trong truyền thuyết nếu chị em áp dụng triệt để 6 'tuyệt chiêu' này

Phụ nữ yêu 11/05/2021 09:46

Ông bà ta có câu “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Điều này cho thấy “vai trò” vô cùng quan trọng của những cô em chồng. Có lẽ chỉ sau mẹ chồng mà thôi. Tuy nhiên, bạn cũng không cần lo lắng quá. Hãy học hỏi những chiêu làm bạn với em chồng dưới đây xem sao nhé!

Lấy ấn tượng tốt ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt

Ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng. Vì vậy ngay lần đầu gặp em chồng bạn nên tỏ ra mình là người dễ gần. Đừng tỏ ra chảnh chọe hay quá điệu đà trước cô ấy. Những cô gái ghét nhất là thói “tỏ vẻ” của một cô gái khác. Hãy chủ động bắt chuyện, nở một nụ cười thân thiện cho dù ban đầu có hơi gượng gạo một chút.

ngay lần đầu gặp em chồng bạn nên tỏ ra mình là người dễ gần
  Ngay lần đầu gặp em chồng bạn nên tỏ ra mình là người dễ gần - Ảnh: Internet

Tìm hiểu sở thích của em chồng

Bạn có một sự trợ giúp đắc lực đó là chồng mình. Hãy hỏi anh ấy xem sở thích của cô em gái là gì. Nếu may mắn trùng sở thích với bạn thì thật tốt. Bạn có thể tha hồ mà kể chuyện về sở thích chung của hai người. Có một điều lạ là, dù hai người không quen nhưng nếu cùng có một sở thích, nhất là có chung thần tượng thì tự dưng thành chị em thân thiết lúc nào không hay.

Coi em chồng như bạn

Thường xuyên nói chuyện với em chồng. Đôi khi có thể vờ hỏi ý kiến của em ấy về một số chuyện của con gái. Chia sẻ cho cô ấy một số vấn đề của bản thân. Cô ấy sẽ cảm thấy bạn coi trọng bản thân mình, từ đó khoảng cách giữa hai chị em sẽ gần hơn.

Thường xuyên nói chuyện với em chồng
 Thường xuyên nói chuyện với em chồng - Ảnh: Internet

Lưu giữ một vài tấm ảnh có mặt em chồng

Điều này đặc biệt quan trọng nhưng nhiều người lại không để ý đến. Hãy sưu tập những bức ảnh có mặt em chồng chụp chung cùng gia đình hoặc cùng bạn, cùng anh trai…đóng khung treo, lưu giữ trong album của bạn. Cô ấy nhìn thấy hình ảnh của mình sẽ thấy được bạn trân trọng sự có mặt của cô ấy.

Cho tiền em chồng tiêu vặt

Với những cô em chồng đang lứa tuổi học sinh sinh viên thì chiêu này rất có tác dụng. Ban đầu có thể em ấy còn e dè nhưng bạn hãy tỏ ra thật tự nhiên. Thỉnh thoảng mua cho em ấy những món quà nhỏ. Dần dần em ấy sẽ cảm mến và biết ơn bạn. Có khi còn chủ động xin tiền bạn thay vì xin mẹ để đi sinh nhật bạn ấy chứ. Nhưng nhớ là chỉ cho những món tiền nhỏ, lặt vặt thôi nhé.

Thỉnh thoảng mua quà hoặc cho tiền em chồng tiêu vặt
 Thỉnh thoảng mua quà hoặc cho tiền em chồng tiêu vặt - Ảnh: Internet

 Rủ em chồng đi chơi

Thỉnh thoảng rủ em chồng đi đâu đó chơi cũng là một cách hay. Hai chị em đánh quả lẻ đi ăn hoặc đi xem phim, đi xem một show ca nhạc có ca sĩ mà em chồng thích. Tôi cá rằng, chẳng cô em chồng nào lại có thể từ chối một lời đề nghị ngọt ngào như thế này cả.

Trong chuyện tình cảm, cái gì cũng phải xuất phát từ chân thành. Chỉ cần bạn thật tâm và khéo léo ứng xử một chút, thì giặc bên Ngô hay bên Tây gì cũng không thành vấn đề.

Em chồng tuần nào đến chơi cũng bóng gió thèm ăn tôm hùm, tôi liền dán 1 tờ giấy lên cánh cửa tủ lạnh khiến em ấy phải tái mặt bỏ về

Em chồng tuần nào đến chơi cũng bóng gió thèm ăn tôm hùm, tôi liền dán 1 tờ giấy lên cánh cửa tủ lạnh khiến em ấy phải tái mặt bỏ về

Nhìn đến cánh cửa tủ lạnh, em ấy tái mặt rồi đùng đùng giận dỗi bỏ về. Tôi chẳng thèm giữ vì đã hiểu lý do tại sao.

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