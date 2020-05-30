Hé lộ tính cách của vợ khiến hôn nhân đổ vỡ, chồng không muốn chung thủy cả đời

Phụ nữ yêu 30/05/2020 06:00

Người phụ nữ dại ôm khư khư những tính cách này không chịu thay đổi khiến hôn nhân đổ vỡ, còn đàn bà khôn luôn biết thay đổi để hoàn thiện bản thân.

Không ít phụ nữ có những tính cách khiến đàn ông sợ phát khiếp, chỉ muốn vui chơi bên ngoài không muốn về nhà đối mặt với vợ.

Thường dựng chuyện nói xấu người khác

Người đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ xấu tính, luôn dựng chuyện hãm hại người khác. Nếu có kiểu vợ này trong nhà, gia đình sớm muộn gì cũng xảy ra nhiều chuyện không hay hoặc mất hết lộc.

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Những tính cách này của vợ khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Vì phụ nữ là vượng khí trong nhà, vợ tốt thì cuộc sống giàu sang, vợ xấu thì lụn bại lúc nào không hay. Thế nên phụ nữ hãy thay đổi những tính xấu của mình để chồng con được nhờ.

Có tính sân si

Người đàn bà dại ưa sân si, hơn thua với thiên hạ. Còn đàn bà khôn chỉ sống bình thản, bỏ ngoài tai những điều không hay để tâm không muộn phiền. Với họ, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, hà cớ gì phải tỵ nạnh, so đo hơn thua. Do đó, hãy sống tốt cuộc đời của mình trước, đừng phán xét hay đừng ganh ghét ai.

Nhắc đi nhắc lại khuyết điểm của chồng

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Phụ nữ đừng nhắc đi nhắc lại khuyết điểm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Là con người ai cũng có khuyết điểm, chẳng ai hoàn hảo tuyệt đối. Vì vậy phụ nữ đừng đòi hỏi người chồng của mình phải hoàn mỹ. Hãy chấp nhận tất cả những điểm yếu, điểm không tốt của anh ấy. Khi chồng thấy bạn biết thông cảm cho những tật xấu của mình, họ sẽ chung thủy với bạn suốt cả đời.

Luôn rầu lo, than ngắn thở dài

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Phụ nữ khôn ngoan không than ngắn thở dài - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có tật xấu này khiến hôn nhân đổ vỡ từ bên trong. Họ không ý thức được việc mình than ngắn thở dài sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Họ không cảm nhận được việc người chồng của mình đáng thương như thế nào khi phải lắng nghe những điều tệ hại này mỗi ngày. Khi đó, phụ nữ vô tình đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống đáy vực thẳm.

Không hài lòng về chồng con của mình

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Đừng tỏ ra bản thân không hài lòng về chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng đòi hỏi quá nhiều ở chồng con. Hãy để họ làm theo sở thích của bản thân, vì bạn không có quyền áp đặt chồng con phải làm theo ý mình. Nếu chồng con sai, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo. Đừng chỉ trích, đay nghiến cả ngày khiến chồng con luôn muốn tránh xa bạn.

6 cụm từ có thể khiến tình cảm đổ vỡ, vợ chồng hay người yêu cũng cần thận trọng

6 cụm từ có thể khiến tình cảm đổ vỡ, vợ chồng hay người yêu cũng cần thận trọng

Khi đang ở trong một mối quan hệ, một trong những điều bạn cần ghi nhớ là cẩn thận với lời nói của mình, bởi chúng có thể trở thành yếu tố gây rạn nứt tình cảm.

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