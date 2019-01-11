Đừng tưởng chỉ đàn ông mới biết chán vợ, phụ nữ cũng biết chán chồng đấy!

Phụ nữ yêu 11/01/2019 17:13

Nếu vẫn thắc mắc căn bệnh thời đại mang tên chán chồng bắt nguồn từ đâu, bạn hãy đọc ngay bài viết này.

Nếu đàn ông thường kết hôn với người phụ nữ phù hợp nhất với thiên chức làm vợ, làm mẹ thì phụ nữ chỉ lấy người đàn ông họ yêu thương nhất làm chồng. Vậy nên, nếu đàn ông thường chán vợ vì thèm của lạ, vì vợ không còn xinh đẹp như xưa thì phụ nữ chỉ chán chồng khi lòng đã nguội lạnh.

Có một người chồng như thế này vợ dù yêu đến mấy cũng chán, đàn ông không thay đổi ngay thì đừng trách vì sao có ngày bị vợ bỏ.

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới biết chán vợ, phụ nữ cũng biết chán chồng đấy! - Ảnh 1
Cả đời này đàn ông bội bạc đừng mong có được lòng tin tuyệt đối, cũng đừng mơ được đàn bà yêu tha thiết như thuở đầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình

Là đàn bà, dù mạnh mẽ, khôn ngoan đến mấy cũng không thể cầm được nước mắt, bắt mình không được đau lòng khi hay tin chồng bội bạc. Trong khi họ từng ngày dốc lòng chăm chút cho tổ ấm nhỏ, tằn tiện với chính mình để chồng con sung sướng, an nhàn nhất thì đàn ông lại đang tâm đạp đổ tất cả những hi sinh ấy chỉ vì một vòng eo son rỗi.

Đàn bà có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, có thể dùng mọi cách để níu kéo nhằm giữ cho con một gia đình toàn vẹn. Thế nhưng, cả đời này đàn ông bội bạc đừng mong có được lòng tin tuyệt đối, cũng đừng mơ được đàn bà yêu tha thiết như thuở đầu. Bởi lẽ, dẫu đã cho qua nhưng trong thâm tâm đàn bà đã chán ngán đến tận cùng.

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới biết chán vợ, phụ nữ cũng biết chán chồng đấy! - Ảnh 2
Đàn bà có thể chịu đựng chồng vô tâm ngày một ngày hai, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Vô tâm

Nếu thuở yêu đương đàn ông có thể dùng mọi cách để lấy lòng người phụ nữ họ yêu, thì sau khi kết hôn lại khác. Mọi điều lãng mạn, ngọt ngào thuở còn son không còn. Thay vào đấy, đàn ông tự cho mình quyền được nhận sự quan tâm, lo lắng của vợ vô điều kiện mà chẳng mảy may nghĩ rằng sự vô tâm của mình sẽ khiến vợ hụt hẫng, tổn thương.

Đàn bà có thể chịu đựng chồng vô tâm ngày một ngày hai, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận cả đời. Thế nên, nếu đàn ông không sớm tỉnh ngộ thì hôn nhân đổ vỡ chỉ là chuyện sớm muộn.

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới biết chán vợ, phụ nữ cũng biết chán chồng đấy! - Ảnh 3
Đàn ông mặc định việc nhà là việc của đàn bà, bắt vợ phải cáng đáng trách nhiệm chăm sóc gia đình trong khi mình lười nhác nằm chơi chính là đàn chồng tồi - Ảnh minh họa: Internet

Lười biếng

Nếu đàn bà sau khi kết hôn phải ôm thêm vào người hàng tá công việc không tên, phải hi sinh thời gian dành cho chính mình để chăm sóc gia đình nhỏ thì đàn ông không như thế. Họ được vợ phục vụ từ đầu đến chân, từ giặt giũ quần áo, nấu cơm, dọn nhà nên dần trở nên ỷ lại và lười nhác.

Đàn ông mặc định việc nhà là việc của đàn bà, bắt vợ phải cáng đáng trách nhiệm chăm sóc gia đình trong khi mình lười nhác nằm chơi chính là đàn chồng tồi. Bởi thế, đàn ông càng lười làm việc nhà sẽ chẳng bao giờ có được hôn nhân hạnh phúc vì vợ đã quán chán họ rồi.

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới biết chán vợ, phụ nữ cũng biết chán chồng đấy! - Ảnh 4
Đàn bà bây giờ nếu chọn sai chồng sẽ chẳng ngần ngại bỏ đi mà chọn lại - Ảnh minh họa: Internet

Xem thường vợ

Đời đàn bà ghét nhất là câu “đàn bà thì biết gì” được thốt ra từ miệng chồng. Khi ấy, chị em cảm thấy bị xem thường, không được xem trọng trong chính hôn nhân của mình. Sự độc tài, gia trưởng ấy của chồng sẽ khiến vợ dù yêu đến mấy cũng phải cảm thán rằng mình đã lấy nhầm chồng.

Nếu đàn bà xưa chọn nhầm chồng vẫn cắn răng chấp nhận, chung sống đến cuối đời vì sợ mang tiếng đàn bà ly hôn thì thời nay đã khác. Đàn bà bây giờ nếu chọn sai chồng sẽ chẳng ngần ngại bỏ đi mà chọn lại. Họ không chấp nhận sống bất hạnh mà luôn chủ động chọn lựa cuộc sống hạnh phúc cho bản thân.

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Đàn ông rồi cũng có thể rời bỏ bạn mà đi, chỉ riêng 3 thứ này sẽ không bao giờ phản bội, bảo vệ đàn bà suốt kiếp.

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