Đừng phung phí nước mắt, đời người phụ nữ chỉ nên khóc đúng 3 lần này

Phụ nữ nên nhớ có 3 điều trong đời đừng phung phí đó là thanh xuân, tình yêu và nước mắt. Bởi cuộc sống vốn rất ngắn ngủi, bạn đừng dành thanh xuân của mình để chỉ mãi yêu một người. Đừng dùng sức khỏe của mình để lao vào những cuộc tình mù quáng, và tuyệt đối đừng phung phí nước mắt vì những người không xứng đáng. Là phụ nữ chỉ nên khóc 3 lần này trong cuộc đời.

Khi mối tình đầu đổ vỡ, bạn hãy khóc đi, khóc để xua tan những đớn đau trong lòng. Nhưng sau những trận khóc long trời lở đất đó, bạn phải tự đứng dậy, sống tiếp cuộc đời của chính mình. Tự mình đứng dậy sau những đổ vỡ, bạn là người mạnh mẽ. Tự đứng dậy, tô chút son để kiêu hãnh với đời, ngạo nghễ với những gì mình đã vượt qua, bạn là người chẳng ai có thể quật ngã được.

Ai rồi cũng trải qua những cuộc tình của thời son trẻ, hạnh phúc có nhưng cũng lắm đau thương. Có thể nỗi đau đó sẽ kéo dài hết những năm tháng tuổi trẻ của bạn, thậm chí đến tương lai. Không sao cả, dù sao cuộc tình đó cũng đã từng mang lại cho bạn những điều tuyệt vời nhất, tốn một chút nước mắt cũng là điều xứng đáng.

Khóc khi nắm tay một người đàn ông cùng bước vào lễ đường

Khóc khi nắm tay người đàn ông mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh minh họa: Internet

Khoảnh khắc nắm chặt tay một người đàn ông tiến vào lễ đường trong những tràng pháo tay chúc mừng rợp trời của mọi người, bạn có thể khóc. Khóc có ý nghĩa tạm gạt bỏ những điều đớn đau xưa cũ để đón nhận sự hạnh phúc, bình yên sau cánh cửa hôn nhân. Không chỉ khóc cho quá khứ mà còn khóc cho những chuỗi ngày sau đó để biết bản thân phải thật sự trưởng thành, rời bỏ sự bảo bọc, che chở của ba mẹ và bắt đầu cuộc sống làm mẹ, làm vợ.

Khóc vì những ngày sau đó, bạn sẽ cáng đáng hết thảy những nỗi vất vả, khó khăn, kể cả một mình chống chọi với những chuỗi ngày tăm tối nhất. Khóc xong rồi thì gạt đi, đừng làm lấm lem má hồng trong ngày hạnh phúc. Khóc xong rồi thì biết bản thân phải thật sự mạnh mẽ, sau này sẽ là chỗ dựa cho người khác. Khóc xong rồi thì tận hưởng hạnh phúc thôi.

Khóc vì đứa con mang nặng đẻ đau cất tiếng khóc chào đời

Điều quan trọng nhất cuộc đời phụ nữ là con cái. Bạn có thể không giàu sang, không có cuộc sống sang chảnh, thậm chí không chồng nhưng nhất định phải có con. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc chào đời của con, ắt hẳn ai cũng không cầm được nước mắt.

Khóc vì nỗi đau thể xác, khóc vì hạnh phúc, khóc vì điều kỳ diệu đã xuất hiện trong cuộc đời. Khóc để hiểu được cuộc đời này sẽ chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn. Và khóc để nhớ rằng ngày xưa mẹ cũng từng vì chúng ta mà đau đớn như thế này. Từ đó, bạn sẽ biết trân trọng rất nhiều thứ, biết yêu thương nhiều hơn.

Sau những lần khóc đó thì hãy cười thật nhiều. Cười để làm hồng đôi má, cười cho cuộc sống tươi vui hơn, cười cho tóc dài bung xõa trong những cơn gió chiều mát rượi. Đặc biệt, cười cho những nỗi đau chẳng còn vương vấn trong lòng.

Khóc xong hãy cười thật hạnh phúc đón nhận những niềm vui trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à! Không phải việc gì cũng dùng nước mắt để giải quyết đâu, đôi khi nụ cười còn mang tính sát thương gấp trăm lần. Người ta chửi mình, mình cười khinh bỉ. Người ta ghét mình, mình cười bất cần. Người ta phán xét mình, mình cười thẳng vào mặt cho họ biết rằng mình không dễ ăn hiếp.

Phụ nữ nên nhớ, chỉ nên khóc 3 lần này trong đời, những lần khác nếu rơi nước mắt đều không đáng. Đời càng xô đẩy, mình càng bình tâm, vững vàng giữa dòng đời vạn biến.