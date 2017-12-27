Những suy nghĩ trần trụi về tình yêu của đàn ông, phụ nữ biết nhưng không thể thay đổi

Phụ nữ yêu 27/12/2017 06:30

Đàn ông có những suy nghĩ và cách nhìn nhận rất táo bạo, thậm chí có phần tàn nhẫn về tình yêu. Có những sự thật dù chị em phụ nữ biết rất rõ nhưng không thể nào thay đổi được nên cứ mãi đau khổ vì đàn ông.

Bản chất của đàn ông là kẻ dẻo miệng, luôn muốn lấy lòng phụ nữ. Dù biết đó chỉ là những “lời nói dối ngọt ngào” nhưng nhiều chị em vẫn tin tưởng và mê mệt. Sau đây là những sự thật trần trụi về cách suy nghĩ của đàn ông đối với tình yêu, phụ nữ đừng mong thay đổi nhưng cần phải biết.

Tình yêu hết hạn thì vứt đi

Là phụ nữ đừng quá trông chờ vào tình yêu và những lời hứa của đàn ông. Trên đời này không có gì là mãi mãi, đến một ngày nào đó những hẹn thề của anh ấy cũng tan thành bọt biển và chính bản thân họ cũng biến mất. Khi bạn trở nên tẻ nhạt, không còn sức hấp dẫn với anh ấy nữa thì việc rời đi cũng là điều dễ hiểu. Phụ nữ đừng dại khờ tin vào thứ tình yêu bất diệt rồi khiến bản thân mụ mị, tự tương tư về những điều ảo tưởng do tình yêu mang lại.

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Đàn ông vốn rất táo bạo và tàn nhẫn trong cách suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Không có người đàn ông nào chung thủy tuyệt đối. Bạn thử nghĩ đi, có được bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng buông bỏ những cuộc vui mà về ăn cơm với vợ con? Có bao nhiêu người từ bỏ những thói quen của mình chỉ vì đối phương không thích? Tình yêu của đàn ông chỉ đọng lại trên đầu môi chứ chưa bao giờ được khắc trong tim. Họ có thể nói lời yêu với bất cứ ai cốt để lấy lòng người khác và thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Đối với đàn bà, tình yêu là điều bất diệt, nếu cố gắng gìn giữ, níu kéo sẽ có hạnh phúc. Nhưng với đàn ông thì khác, tình yêu như đồ chơi, một khi đã hết hạn thì vứt đi, chẳng thể tái chế, cũng đừng mong chờ nâng cấp.

Phải thật tàn nhẫn khi hết yêu

Một khi hết yêu đàn ông sẽ phũ phàng gạt bỏ người phụ nữ của mình không thương tiếc. Với họ chỉ có khái niệm nhẫn tâm dứt bỏ chứ không bao giờ bi lụy vào thứ tình cảm đã chết. Đàn ông đã phụ tình, đàn bà đừng nên giữ. Vòng tay này hôm nay có thể ôm siết bạn giữa chốn đông người nhưng ngày mai đã vội vàng nắm một bàn tay khác.

Khi yêu, phụ nữ có thể chung tình với một người suốt đời nhưng đừng mong điều đó từ người đàn ông. Họ không đủ bản lĩnh và can đảm để hứa hẹn nắm tay ai đó đi hết con đường đâu. Với họ, tình yêu giống như một cuộc vui chơi, vì tò mò mà tìm đến, vì thích thú mà muốn yêu đương.

Vốn dĩ với họ tình yêu không có chuẩn mực gì cả. Khi không còn yêu điều duy nhất là buông bỏ, không muốn dùng dằng hay khổ tâm suy nghĩ cách cứu vãn. Đàn ông là vậy, tàn nhẫn và phũ phàng vô cùng. Bởi vậy, phụ nữ đừng hy vọng có thể thay đổi một người đàn ông nhẫn tâm, vô tình.

Tình dục là tiên quyết

Đàn ông có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào mà anh ta gặp gỡ. Chẳng cần tình yêu, chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu thể xác của mình. Họ muốn có thêm nhưng không muốn đánh đổi hay đánh mất bất cứ thứ gì bản thân đang sở hữu. Điều mong muốn khi bắt đầu một mối quan hệ của họ chính là chiếc giường và những lần thỏa mãn xác thịt.

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Sự thật trần trụi về đàn ông mà phụ nữ phải biết - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn như vậy, tình dục đối với họ vô cùng quan trọng. Họ có thể không có tình yêu nhưng chuyện ấy bắt buộc phải có. Tình dục như liều thuốc phiện khiến họ vấn vương đến mụ mị đầu óc. 

Trinh tiết của đàn bà là thể diện của đàn ông

Khi đang dụ dỗ phụ nữ, họ sẽ nói không quan trọng trinh tiết, chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ. Nhưng sự thật không phải vậy. Với họ cái màng mỏng kia là yếu tố quyết định thể diện và lòng tự tôn của một người đàn ông. Không người đàn ông nào chấp nhận một người vợ không còn trong trắng, không ai muốn ăn đồ thừa của người khác.

Với họ, phụ nữ mất trinh chẳng khác gì một “con đĩ có lòng tự trọng”, trao thân cho người khác nhưng vẫn tỏ vẻ mình là con người đạo đức. Sau khi đã no xôi chán chè, anh ta sẽ dùng những câu nói "kinh điển" như: "Mẹ anh không cho cưới những người không còn trinh" hay "cưới người mất trinh sẽ không mang lại những điềm tốt". 

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