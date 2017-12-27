Nếu những cô gái trẻ hấp dẫn, thu hút đàn ông bởi những lớp son phấn được đánh thật kỹ càng trên khuôn mặt thì đàn bà từng trải có những nét quyến rũ rất riêng. Họ giống như một loại rượu nho được ủ kỹ, hương thơm và nồng độ vừa đủ khiến nhiều người say mê. Muốn biết ly rượu nho đó có mùi vị như thế nào, hương thơm ra sao hãy tự chiêm nghiệm và khám phá.

Người phụ nữ từng trải biết và hiểu rõ những điểm mạnh, yếu của mình. Họ có thừa kinh nghiệm và bí quyết làm đẹp cho mình, không cần nhờ vào những phương pháp công nghệ. Thứ vũ khí lợi hại của họ chính là sắc đẹp tự nhiên. Khi đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, họ đủ mạnh mẽ và thông minh để hiểu được cần phải yêu và chăm sóc bản thân như thế nào là tốt nhất. Họ biết được nhan sắc chính bí quyết giúp họ hạnh phúc hơn trong cuộc sống này.

Có thể nói người đàn bà một lần dang dở chẳng có gì ngoài kinh nghiệm và sự từng trải. Sau những đắng cay, ngang trái ở đời, điều duy nhất họ tích góp được là những bài học xương máu về tình yêu, hạnh phúc và buông bỏ. Đàn ông vốn rất thích những người phụ nữ có kinh nghiệm trải đời nhiều. Những cô gái tuổi đôi mươi mới bước vào đời chỉ là thứ rượu mạnh nhất thời còn đàn bà từng trải là một loại rượu nho càng lâu năm càng nồng nàn khiến đàn ông cứ muốn nếm thử.

Những lý do đàn ông say mê phụ nữ từng trải - Ảnh minh họa: Internet

Luôn biết cách làm mới mối quan hệ của mình

Người phụ nữ từng trải cũ mà mới, mới mà cũ. Họ biết cách thay đổi, làm mới mối quan hệ của mình thường xuyên chứ không phải khi xảy ra xung đột mới bắt đầu có những động thái giữ lửa hôn nhân. Trong mối quan hệ vợ chồng, việc hâm nóng hôn nhân là điều vô cùng quan trọng. Đã là vợ, vai trò này còn quan trọng hơn gấp bội. Vì vậy, người phụ nữ có chồng luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình.

Khi còn trẻ, bạn có lối sống phóng túng cũng không sao nhưng một khi đã có gia đình thì phải có trách nhiệm. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ tự biến mình thành nỗi ám ảnh cho chồng, mà sẽ khéo léo trở thành một liều thuốc phiện khiến đàn ông say mê.

Có nhiều kinh nghiệm yêu đương

Người phụ nữ một đời chồng biết yêu như thế nào để đối phương cảm thấy thoải mái và bản thân không tổn thương. Tình yêu của họ không vồ vập, ích kỷ, bi lụy như những cô gái trẻ. Bởi với họ, tình yêu là thứ cầm lên được bỏ xuống được, điều quan trọng là bản thân mình thật sự hạnh phúc với những điều đó. Đã yêu là phải hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì đừng yêu thương nhau làm gì. Khi yêu, người phụ nữ từng trải sẽ khiến đàn ông thích thú với cách cân bằng tình yêu của mình.

Có sức hút khó cưỡng lại

Người phụ nữ từng trải như một loại thuốc phiện, hoặc là không thể động vào hoặc là chẳng thể buông bỏ. Đàn ông vốn có bản tính chinh phục, luôn muốn khám phá những điều mới lạ nên việc chọn yêu người phụ nữ đã từng có gia đình là lựa chọn thú vị nhất. Phụ nữ từng trải có thể là món ăn chồng chán chê muốn vứt bỏ nhưng lại là món vô cùng hấp dẫn với người khác. Họ biết cách thể hiện cái tôi và những điểm cuốn hút của mình theo cách bí ẩn nhất khiến đàn ông mê đắm, cứ muốn khám phá mãi.