Ai nói phụ nữ có chồng con rồi thì không cần xinh đẹp?

Mấy hôm trước tôi có gặp cô bạn thời đại học nhưng tôi khá bất ngờ vì cô ấy khác xưa quá nhiều. Trước đây cô ấy thuộc tuýp người chỉn chu, luôn luôn nổi bật, xinh đẹp mỗi khi xuất hiện thì giờ đây cô ấy gầy gò, hốc hác đến đáng thương.

Nhiều người hiện nay, thậm chí là ngay cả các ông chồng đều cho rằng “phụ nữ đã có chồng con rồi thì cần gì phải xinh đẹp. Thế nhưng là một người phụ nữ đã có gia đình, có chồng con, tôi xin khẳng định rằng phụ nữ có chồng con rồi thì càng phải xinh đẹp, quyến rũ!

Chả là chúng tôi khá hợp nhau nên buôn đủ mọi thứ chuyện. Qua câu chuyện được biết cô ấy đã lấy chồng, sinh con nhưng không có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Mà mỗi khi có việc cần ra ngoài, muốn đi làm tóc, làm đẹp một chút và nhờ chồng trông con giúp thì luôn là cái điệp khúc “Đàn bà đã lấy chồng sinh con thì nên an phận, cần gì làm đẹp. Mà đẹp thì cũng làm gì cho ai ngắm đâu?”. Thế là dần dần cô ấy đâm ra tự ti, sống khép mình và mặc cảm với mọi người, bạn bè.

Thế nên các ông chồng hãy suy nghĩ cho vợ một chút và quan tâm đến vợ nhiều hơn. Dành thời gian chăm sóc, chia sẻ công việc nhà, cùng chăm sóc con cái bởi đơn giản các anh lấy vợ về là để cùng xây dựng mái ấm gia đình, cùng gánh vác công to việc lớn. Cùng sống có trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận với nhau chứ đâu phải lấy vợ về để làm ô sin, để duy trì nòi giống đâu!

Bất cứ người phụ nữ nào cũng có nhu cầu, mong muốn và quyền để làm đẹp. Như thế mới xứng danh “phái đẹp” mà các bố ban tặng. Đẹp đơn giản chỉ để cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, đẹp để tự tin hơn với chính mình và người khác. Đẹp để các bố luôn hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Mà đơn giản đẹp chỉ để cảm thấy làm việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, chăm chồng, thương con cảm thấy nhẹ nhàng chứ không bực tức, cáu gắt. Chị em phụ nữ đẹp sẽ dễ dàng nói những lời ngọt ngào, ngôn tình. Thế chẳng phải các anh sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc hay sao!

Chị em đẹp là bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình, để mỗi khi tan sở các anh muốn bay về nhanh với vợ con chứ không nhậu nhẹt la cà đến đêm khuya.

Phụ nữ ấy mà, chỉ cần gọn gàng, xinh đẹp là tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu. Như thế các bố sẽ yên tâm công tác, phấn đấu cho sự nghiệp và không phải nghe những lời càu nhàu, cáu bẳn của chị em. Thế không phải là điều các anh muốn hay sao?

Thực tế sau khi lấy chồng, sinh con vì quá ngột ngạt, quá ức chế mà không được chồng, gia đình chồng cảm thông, chia sẻ mà không ít những chị em bị trầm cảm, stress. Nhiều chị em đã kết liễu cuộc đời mình hoặc dìm con trong nước cho đến chết, bỏ rơi con,... Thế nên nếu không có biện pháp để giúp chị em lấy lại được động lực, sự tự tin, niềm vui sống thì sự ngu dại dẫn đến cái chết là hoàn toàn có thật.

Vì thế phụ nữ cần được quan tâm, yêu thương, chăm sóc nhiều hơn khi đã có chồng con. Có như vậy phụ nữ mới yêu chính bản thân mình, thấy cuộc sống này tươi đẹp và đáng sống để chăm sóc tốt cho những người thân yêu!

Là người đàn ông, người chồng hãy chứng tỏ là đấng nam nhi thực thụ khi vừa là trụ cột gia đình vừa chăm vợ, thương con. Hãy nhớ rằng phụ nữ xinh đẹp là cách để tự tin, để thỏa mãn với chính mình, để yêu thương gia đình, chăm sóc con cái và yêu thương chồng nhiều hơn đó!