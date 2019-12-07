Ở những năm tháng tuổi trẻ, người ta sẽ không thấm thía được sinh mệnh của con người mong manh nhường nào. Nếu chưa từng thấy sinh ly tử biệt, sẽ không thể hiểu cuộc đời rất ngắn ngủi. Nếu chưa biết từng phút giây còn được sống quý giá, sẽ không biết trân trọng cuộc sống.

Hạnh phúc hay niềm vui sẽ không thể là món quà thượng đế cho bạn mỗi ngày. Dù là niềm vui hay hạnh phúc thì bạn cũng phải nỗ lực giành lấy, cố gắng tìm kiếm. Vì đến tận cuối đời, điều bạn muốn ngắm nhìn nhất không phải là những nỗi buồn, mà là niềm vui, là hạnh phúc. Để nếu có lúc phải rời đi, bạn cũng không cảm thấy có lỗi với chính mình.

Hãy nhớ rằng, mỗi ngày bạn còn có thể tỉnh giấc, khỏe mạnh ngắm nhìn cuộc sống, làm những gì bạn muốn, gặp những người bạn yêu thì ắt bạn đã may mắn hơn nhiều người.

Tiền bạc

Đừng quá xem trọng tiền bạc, vì đến cùng nó cũng chỉ là vật ngoài thân. Hãy dùng tiền là một phương tiện để sống, là cách thức để thể hiện cảm thông, là mục đích để bạn sống tốt hơn. Hãy tiêu tiền vào những điều thiết thực ý nghĩa, và hãy hiểu rằng tiền kiếm được rồi cũng có thể mất đi. Bạn có thể dùng tiền để thể hiện bản thân, bày tỏ yêu thương. Nhưng nếu chỉ biết có tiền thì bạn ắt sẽ là kẻ nghèo nàn nhất khi đến tuổi già.

Sức khỏe là của bạn, và nó cực kỳ quý giá

Tiền bạc là người bạn đồng hành, vật chất hay quyền lực chỉ là tạm thời, vinh quang cũng có thể là quá khứ. Chỉ có sức khỏe là của bạn, và nó quý giá hơn cả bạc tiền. Vì nếu mất sức khỏe, bạn có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua được.

Không gì quý hơn sức khỏe của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn còn trẻ, đừng ỷ vào sức trẻ mà lạm dụng sức khỏe. Bởi vì chỉ khi tuổi trẻ qua đi, bạn mới biết mình đã có lỗi với sức khỏe của bản thân thế nào.

Tình yêu của bạn dành cho cha mẹ và của cha mẹ dành cho bạn vốn không giống nhau

Bạn có thể vì những lời dặn dò lặp đi lặp lại của cha mẹ mà thấy phiền phức. Cha mẹ lại có thể vì một nhắc nhở của bạn mà ấm lòng. Đó chính là sự khác nhau, là vì bạn không yêu cha mẹ như cái cách cha mẹ yêu bạn, hay là cha mẹ luôn thương bạn nhiều hơn bạn thương họ.

Tình yêu của cha mẹ là tình yêu vô điều kiện và vô hạn. Không hẳn là mọi đứa con đều bất hiếu, nhưng dù thế nào con cái cũng không bao giờ yêu cha mẹ như cha mẹ yêu chúng. Đó là tấm lòng chỉ khi làm cha làm mẹ mới có thể hiểu. Và có khi đến tận lúc già, khi đã có con cháu rồi bạn mới hiểu cha mẹ đã yêu thương bạn nhường nào.

Khi ốm đau thì trông chờ vào ai?

Về già nếu ốm đau bạn trông cậy vào con cái? Nằm liệt giường quá lâu sẽ nhờ vả bạn đời? Không hẳn, con cái chưa chắc bên bạn tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Bạn đời có khi còn không đủ sức lo cho chính mình huống chi là bạn. Đến độ tuổi đó, bạn sẽ hiểu, vẫn là nên trông cậy vào đồng tiền của mình. Tiền khi ấy có thể mua được chút ít sức khỏe cho bạn, mua được cả cảm giác không phải làm phiền bất cứ ai.

Quý trọng hiện tại

Trong chặng đường con người đi qua, vốn có muôn vàn những thứ rực rỡ, mà đẹp đẽ nhất chắc là những điều không thể có được. Vì không có được nên mới ước ao, mới khao khát. Nhưng thật ra, chưa chắc những gì bạn chưa có được lại tốt bằng những gì bạn đang có. Những gì bạn đang nắm trong tay mới là quý giá nhất, hiện tại mới là điều đáng để trông đợi nhất.

Luôn giữ tâm trạng vui vẻ

Nỗi buồn là những điều cuộc sống này không ngừng ném về phía bạn. Niềm vui thì có thể lấn át cả nỗi buồn. Nhưng phần lớn niềm vui của bạn đều có thể do chính bạn tạo ra. Có thể từ việc mỗi ngày sống cuộc sống mình thích, chia sẻ với mọi người xung quanh. Hãy dùng tâm thế vui vẻ và bình tĩnh nhất đối mặt với cuộc đời, thế thì cũng không có vất vả nào làm khó bạn được.

Bình yên chính là những gì đơn giản nhất

Đến độ tuổi trung niên bạn sẽ nhận ra có những điều ở tuổi trẻ bạn ham muốn tột cùng, thì khi đến già cũng trở thành vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Đến độ tuổi trung niên bạn sẽ nhận ra có những điều ở tuổi trẻ bạn ham muốn tột cùng, thì khi đến già cũng trở thành vô nghĩa. Như cha mẹ bạn khi về già sẽ không cần tiền bạc, họ chỉ cần niềm vui từ con cháu. Hay những người giàu sang khi gần đất xa trời cũng đâu cần chức cao vọng trọng, chỉ cần bình yên mà ngắm nhìn cuộc đời đã qua.

Thế giới quan của con người trước cuộc đời không giống nhau. Nhưng ở chặng cuối cùng trong hành trình ấy ai cũng đều cần cảm giác bình yên trong tâm hồn, từ những gì đơn giản nhất. Hãy nhớ, chân lý sống ở đời chính là bạn có thể sống một cuộc đời oanh liệt, nhưng hãy giữ những gì bình yên dung dị nhất trong lòng, bằng niềm vui, bằng hạnh phúc.

Sống vì bản thân mình

Có những người dành cả cuộc đời vì cha mẹ, con cái, gia đình. Đến cùng lại tiếc nuối vì sao không sống cho mình nhiều hơn? Bạn chỉ sống một lần, đừng lãng phí dù là phút giây. Hãy làm điều bạn muốn trước khi già, gặp người bạn muốn gặp khi còn có thể, và hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng.