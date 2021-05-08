Đừng dại nhắc đến 3 điều 'ngu ngốc' này với đàn ông, điều thứ 3 đàn bà khôn không bao giờ làm

Phụ nữ thông minh luôn biết cách sống để thể hiện trí tuệ của mình đúng lúc mà không quá lấn lướt nửa kia.

Có nhiều người nghĩ rằng, khi đã là người yêu của nhau thì có thể thoải mái chia sẻ tất cả mọi thứ. Thế nhưng có những điều dù nhỏ nhưng đối phương vẫn đánh giá và không hài lòng với bạn. Dưới đây là 3 vấn đề mà bạn tuyệt đối không được nhắc trước mặt chàng.

1. Người yêu cũ

Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu người yêu của mình suốt ngày hỏi về người yêu cũ thì tâm trạng của bạn sẽ như thế nào? Khi đã bắt đầu một mối quan hệ, bạn cần tin tưởng người yêu cũng như chính bản thân mình. Ai cũng có những chuyện riêng tư cần được tôn trọng, đặc biệt là chuyện quá khứ. Nếu thường xuyên nhắc đến những chuyện đã qua, chắc chắn chàng sẽ cảm thấy khó chịu và cho rằng bạn chưa đủ niềm tin dành cho chàng. Mặt khác, nếu bạn chỉ hỏi vì tò mò thì càng phản tác dụng, bởi chàng sẽ chẳng bao giờ kể cho bạn nghe một cách thoải mái.

Khi muốn chàng thay đổi, bạn hãy nhẹ nhàng góp ý - Ảnh minh họa: Internet

2. So sánh với tình cũ của bạn

Lại một điều cấm kỵ nữa trong tình yêu. Đàn ông có lòng tự ái rất cao. Họ không muốn mình bị so sánh với những người đàn ông trước đây của bạn, ngay cả khi họ mắc sai lầm. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, lúc vui hay giận hờn cãi vã, bạn tuyệt đối không nên so sánh người hiện tại với người đã cũ. Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy tổn thương. Thay vào đó, khi muốn chàng thay đổi, bạn hãy nhẹ nhàng góp ý, đàn ông rất thích nghe những lời nói ngọt ngào, chắc chắn họ tự sửa đổi bản thân theo hướng tích cực.

3. Không lấn lướt người ấy

Mặc dù hơi thiệt thòi nhưng đối với người mình yêu, bạn đừng bao giờ thể hiện mình thông minh hơn chàng. Đàn ông sinh ra đã có bản năng thích bao bọc, che chở cho người phụ nữ của mình. Nếu cái gì bạn cũng biết, chàng sẽ có cảm giác mình là người dư thừa và không quan trọng đối với bạn. Chính vì thế, phụ nữ thông minh luôn biết cách sống để thể hiện trí tuệ của mình đúng lúc mà không quá lấn lướt nửa kia.

Dấu hiệu chàng yêu bạn đến 'cuồng si', điều thứ 3 tưởng không liên quan nhưng... bắt buộc phải có Thế nhưng đàn ông khi yêu dù khôn khéo đến đâu cũng đều là con người. Khi có tình cảm với một cô gái thật lòng, họ luôn có những hành động đặc biệt dưới đây. Hãy kiểm tra xem nửa kia của bạn có không nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-dai-nhac-den-3-dieu-ngu-ngoc-nay-voi-dan-ong-dieu-thu-3-dan-ba-khon-khong-bao-gio-lam-404447.html