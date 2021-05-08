Đừng dại nhắc đến 3 điều 'ngu ngốc' này với đàn ông, điều thứ 3 đàn bà khôn không bao giờ làm

Phụ nữ yêu 08/05/2021 06:30

Phụ nữ thông minh luôn biết cách sống để thể hiện trí tuệ của mình đúng lúc mà không quá lấn lướt nửa kia.

Có nhiều người nghĩ rằng, khi đã là người yêu của nhau thì có thể thoải mái chia sẻ tất cả mọi thứ. Thế nhưng có những điều dù nhỏ nhưng đối phương vẫn đánh giá và không hài lòng với bạn. Dưới đây là 3 vấn đề mà bạn tuyệt đối không được nhắc trước mặt chàng.

1. Người yêu cũ

Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu người yêu của mình suốt ngày hỏi về người yêu cũ thì tâm trạng của bạn sẽ như thế nào? Khi đã bắt đầu một mối quan hệ, bạn cần tin tưởng người yêu cũng như chính bản thân mình. Ai cũng có những chuyện riêng tư cần được tôn trọng, đặc biệt là chuyện quá khứ. Nếu thường xuyên nhắc đến những chuyện đã qua, chắc chắn chàng sẽ cảm thấy khó chịu và cho rằng bạn chưa đủ niềm tin dành cho chàng. Mặt khác, nếu bạn chỉ hỏi vì tò mò thì càng phản tác dụng, bởi chàng sẽ chẳng bao giờ kể cho bạn nghe một cách thoải mái. 

Đừng dại nhắc đến 3 điều 'ngu ngốc' này với đàn ông, điều thứ 3 đàn bà khôn không bao giờ làm - Ảnh 1
Khi muốn chàng thay đổi, bạn hãy nhẹ nhàng góp ý - Ảnh minh họa: Internet

2. So sánh với tình cũ của bạn

Lại một điều cấm kỵ nữa trong tình yêu. Đàn ông có lòng tự ái rất cao. Họ không muốn mình bị so sánh với những người đàn ông trước đây của bạn, ngay cả khi họ mắc sai lầm. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, lúc vui hay giận hờn cãi vã, bạn tuyệt đối không nên so sánh người hiện tại với người đã cũ. Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy tổn thương. Thay vào đó, khi muốn chàng thay đổi, bạn hãy nhẹ nhàng góp ý, đàn ông rất thích nghe những lời nói ngọt ngào, chắc chắn họ tự sửa đổi bản thân theo hướng tích cực. 

3. Không lấn lướt người ấy

Mặc dù hơi thiệt thòi nhưng đối với người mình yêu, bạn đừng bao giờ thể hiện mình thông minh hơn chàng. Đàn ông sinh ra đã có bản năng thích bao bọc, che chở cho người phụ nữ của mình. Nếu cái gì bạn cũng biết, chàng sẽ có cảm giác mình là người dư thừa và không quan trọng đối với bạn. Chính vì thế, phụ nữ thông minh luôn biết cách sống để thể hiện trí tuệ của mình đúng lúc mà không quá lấn lướt nửa kia.

Dấu hiệu chàng yêu bạn đến 'cuồng si', điều thứ 3 tưởng không liên quan nhưng... bắt buộc phải có

Dấu hiệu chàng yêu bạn đến 'cuồng si', điều thứ 3 tưởng không liên quan nhưng... bắt buộc phải có

Thế nhưng đàn ông khi yêu dù khôn khéo đến đâu cũng đều là con người. Khi có tình cảm với một cô gái thật lòng, họ luôn có những hành động đặc biệt dưới đây. Hãy kiểm tra xem nửa kia của bạn có không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giữ chồng chọn phụ nữ thông minh cách hành xử của phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này