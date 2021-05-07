Chẳng cần 'nghiêng nước nghiêng thành', bạn vẫn 'nghiêng đủ lòng anh' bằng 4 vũ khí bí mật này

Ngoài việc hẹn hò, bạn hãy dành thời gian gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm và chăm sóc bản thân. Đàn ông rất thích những người phụ nữ tự lập, tự tin và biết cách yêu bản thân.

Có rất nhiều chị em trăn trở và không biết phải làm sao mới có thể thu hút đàn ông. Bởi nếu thích một anh chàng ưu tú, bạn sẽ phải vượt qua kha khá tình địch. Vì thế, các chị em cần nắm rõ 4 vũ khí tối thượng này. Đảm bảo chàng sẽ mê bạn như điếu đổ, những cô khác có muốn cũng chẳng thể chen chân.

1. Để đàn ông có cơ hội thể hiện bản lĩnh

Đàn ông luôn có cái tôi cực kỳ lớn. Đứng trước phụ nữ, họ muốn được thể hiện sự rắn rỏi và bản lĩnh. Chính vì vậy, bạn hãy để chàng được phát huy sở trường của mình. Hãy hỏi về những gì chàng thích, đặc biệt trong những cuộc gặp đầu tiên, bạn cần để chàng nắm thế chủ động.

Ngoài ra, bạn cũng nên chia sẻ, tâm sự với chàng. Khi cho bạn những lời khuyên hữu hiệu, người ấy cũng sẽ cảm thấy mình trở nên quan trọng đối với bạn.

Phụ nữ có một nhược điểm rất lớn. Đó là một khi đã yêu thì thường kiểm soát đối phương chặt chẽ. Ảnh minh họa: Internet

2. Biết nắm biết buông

Phụ nữ có một nhược điểm rất lớn. Đó là một khi đã yêu thì thường kiểm soát đối phương chặt chẽ. Đây lại là một quan niệm sai lầm. Bạn hãy cương nhu đúng lúc, biết nắm biết buông. Đàn ông thích những câu hờn ghen bâng quơ nhưng lại sợ người phụ nữ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của họ. Chàng sẽ đánh giá rất cao nếu bạn cho chàng sự tự do nhất định.

3. Biết dành thời gian cho bản thân

Sẽ chẳng có ai tốt với chúng ta bằng chính bản thân. Vì thế, trước khi học cách yêu một người đàn ông, bạn cần yêu chính con người của mình. Ngoài việc hẹn hò, bạn hãy dành thời gian gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm và chăm sóc bản thân. Đàn ông rất thích những người phụ nữ tự lập, tự tin và biết cách yêu bản thân.

4. Tử tế, chân thành

Dù là phái mạnh hay phái yếu, điều cốt lõi vẫn là nội tâm bên trong. Giống như bạn, chàng cũng đặc biệt yêu thích với những người phụ nữ có trái tim nhân hậu, đối xử với mọi người bằng sự tử tế. Hơn nữa trong tình yêu, chân thành chính là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ, dù bạn có tốt đến đâu nhưng khi thiếu sự chân thành thì một mối quan hệ cũng khó mà bền vững.

Sau kết hôn, phụ nữ muốn tình đậm sâu như lúc mới yêu cần thuộc lòng 4 bí quyết 'xương máu' này Có bao giờ bạn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc và tự hỏi, tại sao họ lại hòa hợp như vậy chưa? Thực ra mọi chuyện đều có nguyên nhân. Những người vợ trong mỗi một gia đình êm ấm đều nắm chắc trong tay 4 bí quyết xương máu này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-can-nghieng-nuoc-nghieng-thanh-ban-van-nghieng-du-long-anh-bang-4-vu-khi-bi-mat-nay-404313.html