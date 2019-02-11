Đừng dại buông tay nếu người ấy đã làm những điều này vì bạn

Trong mấy tỉ người mênh mông, gặp được nhau đã khó, ở lại được bên nhau lại càng khó. Đừng vì những điều không đáng mà đánh mất một người quan trọng trong đời bạn. Nếu người ấy có làm những điều này vì bạn, đừng dại mà buông tay, vì sẽ hối hận đấy!

Biết cho và nhận Một mối quan hệ tốt đẹp và có thể lâu dài nhất là khi có sự cho đi và nhận lại. Và một người luôn sẵn sàng cho đi những điều họ có vì yêu thương và mong muốn bạn hạnh phúc thật sự đáng để bạn giữ chặt cả đời. Hãy nhớ về những gì họ đã cố gắng dành cho bạn, về hạnh phúc bạn được nhận và cho đi, liệu có đáng để bạn cố gắng thêm? Luôn hỗ trợ bạn Bạn chẳng bao giờ phải yêu cầu được động viên hay khích lệ khi gặp khó khăn. Vì người ấy luôn biết lúc nào bạn cần ủi an và vực dậy. Họ luôn ở bên bạn, là chỗ dựa vững chắc để bạn tựa vào, cùng bạn vượt qua hết khó khăn. Sự giúp đỡ này luôn sẵn sàng dành cho bạn, bất kể khi nào dù bạn còn chưa kịp nói ra bạn cần. Người ấy luôn ở bên bạn là vì thật sự tin tưởng bạn. Hãy nhớ về những điều bạn đã nhận được như thế để biết rằng mình không thể đánh mất người ấy.

Người ấy luôn ở bên bạn là vì thật sự tin tưởng bạn - Ảnh minh họa: Internet Giúp bạn cười dù bạn đang thất vọng Người ấy biết sẽ không thể tránh khỏi những lúc bạn buồn phiền, thậm chí là tổn thương trong cuộc sống. Nhưng dù bạn có đang thất vọng thế nào, vẫn có thể cười vui vẻ khi có người ấy cạnh bên. Bạn có nhớ người ấy từng là nguồn năng lượng tích cực để bạn thoải mái và dễ chịu hơn? Không phải lúc nào cũng đồng ý với bạn Người ấy dù yêu bạn vẫn luôn độc lập và có những quan điểm, cá tính riêng. Họ không phải lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng để đồng ý với mọi yêu cầu, ý kiến của bạn. Ngược lại, người ấy có thể tìm ra những cách giải quyết bạn không thể ngờ, những hướng đi bạn chưa từng biết. Bởi thế, đây là người đáng để đồng hành cùng bạn suốt đời.

Người ấy dù yêu bạn vẫn luôn độc lập và có những quan điểm, cá tính riêng - Ảnh minh họa: Internet Chấp nhận gia đình và bạn bè của bạn Không hẳn người ấy giàu tình yêu, yêu thương hết thảy mọi người xung quanh bạn. Chỉ là bởi vì yêu bạn, họ muốn quan tâm và quý mến cả những ai trong cuộc sống của bạn. Người ấy luôn ủng hộ những mối quan hệ bạn quan tâm, tìm cách để bạn có bạn bè và gia đình một cách vui vẻ, hạnh phúc nhất. Chấp nhận quá khứ của bạn Người ấy không quan tâm trước đây bạn đã thế nào, họ chỉ muốn biết về hiện tại và tương lai của bạn. Với một người chân thành yêu bạn, họ thật sự không muốn để những chuyện không đáng ảnh hưởng đến cả hai. Người ấy không quan tâm trước đây bạn đã thế nào, họ chỉ muốn biết về hiện tại và tương lai của bạn - Ảnh minh họa: Internet Lo lắng cho bạn Không hẳn lo lắng cho bạn là họ luôn muốn biết bạn ở đâu, làm gì, đi với ai, khiến bạn mỏi mệt. Người ấy lo lắng bạn bằng cách nếu thấy bạn không vui, sẽ tìm cách khiến bạn thoải mái hơn. Nếu biết bạn lo lắng chuyện gì, họ sẽ cố gắng nghĩ cách giải quyết giúp bạn. Đó là sự lo lắng của người chân thành yêu quý bạn. Thể hiện tình yêu bằng những cách thú vị Tình yêu của người ấy không phải là những món quà đắt đỏ hay những lời ngọt ngào, hẹn thề non nước. Họ luôn thể hiện tình yêu với bạn bằng những cách thú vị nhất. Người ấy sẽ luôn có cách tạo bất ngờ cho bạn dù là bằng những gì đơn giản, nhỏ bé nhất. Nếu có từng nghĩ đến việc buông tay người từng làm những điều này vì bạn, thế thì hãy chắc chắn bạn sẽ không hối hận nhé!

Khi nào một người đàn ông chung thuỷ với một người phụ nữ? Hãy sống như một mặt trời, đến khi ngày tàn vẫn vương ráng chiều lấp lánh. Hãy rực rỡ dù chỉ một mình và tỏa sáng khi bạn hạnh phúc và yêu thương bản thân. Đó mới là cách thu hút đàn ông đến và ở bên bạn cả đời…

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