Dù bạn có 'cạy miệng' cỡ nào, đàn ông cũng 'sống chết' không trả lời 14 câu hỏi này

Phụ nữ yêu 01/05/2021 16:49

Đàn ông vì bản tính mạnh mẽ, cho mình là trụ cột nên có nhiều điều anh ấy chẳng bao giờ hé môi. Dù bạn hỏi cách nào anh ấy cũng né tránh. Cách duy nhất để hiểu anh ấy là bạn hãy quan sát, quan tâm anh ấy nhiều hơn thay vì đặt các câu hỏi.

Liệu bạn có biết sự thật về đàn ông qua những câu anh ấy không bao giờ dám nói với bạn thế này?

“Anh thích phụ nữ tự tin”

Đàn ông bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của phụ nữ nhưng họ đánh giá cao phong thái tự tin của phụ nữ hơn. Với đàn ông, một người phụ nữ béo tròn nhưng tự tin vẫn thu hút hơn cô nàng mảnh mai nhưng nhút nhát. Đàn ông thật sự bị hấp dẫn bởi kiểu đàn bà thu hút nhờ tự tin.

“Anh thích nét đẹp gợi cảm nhưng không thô tục”

Phụ nữ thường hiểu sai khái niệm “gợi cảm” trong suy nghĩ của đàn ông. Với đàn ông, đàn bà gợi cảm không phải là ăn mặc hở hang, mà là kiểu dù có kín đáo vẫn gợi lên nét thu hút riêng.

“Anh không biết làm”

Trước mặt người phụ nữ của mình, đàn ông có áp lực trở nên giỏi giang và “đa năng”. Nhưng rõ ràng cũng có những việc đàn ông không biết làm, họ cần phải học hỏi thêm. Vì thế, nếu thấy họ có hút e dè trước việc gì đó, đừng khiến họ thấy mất mặt, hãy cho họ thời gian để học hỏi.

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Trước mặt người phụ nữ của mình, đàn ông có áp lực trở nên giỏi giang và “đa năng” - Ảnh minh họa: Internet

“Anh không muốn trả lời những câu hỏi đó”

Đàn ông thấy khổ sở trước những câu hỏi như “Em có mập không”, “Em có xấu không” của phụ nữ. Vì dù họ trả lời có hay không thì phụ nữ cũng không thấy hài lòng. Thay vì thế, phụ nữ hãy hỏi bạn bè là nữ giới của mình thì hơn.

“Anh không làm nổi”

Với đàn ông, sự cạnh tranh, thể hiện bản thân là bí mật. Họ luôn âm thầm cố gắng muốn hơn người khác, để được ghi nhận, khen ngợi. Vì thế, với những việc không thể làm, chưa thể chi trả được, họ không thể nói với bạn. Nếu bạn thấy điều đó, hãy động viên anh ấy nhiều hơn.

“Anh ghen”

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Đàn ông khi ghen không hề thua kém phụ nữ, chỉ là họ không mấy khi thể hiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi ghen không hề thua kém phụ nữ, chỉ là họ không mấy khi thể hiện. Vì thế, cảm giác của anh ấy sẽ bí bách, khó chịu hơn phụ nữ. Nếu bạn yêu anh ấy, hãy giải thích, giúp anh ấy thấy thoải mái hơn.

“Anh thích em gái/bạn gái của em”

Nếu bạn thấy em gái hay bạn gái của mình xinh đẹp thì đàn ông cũng sẽ thấy như thế. Anh ấy cũng có suy nghĩ cô nàng đó thật hấp dẫn, nhưng sẽ không nói ra. Đứng trước cái đẹp, đàn ông luôn thế, dù anh ấy có yêu bạn nhiều thế nào.

“Anh sẽ suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của mình”

 Như phụ nữ cân nhắc về việc lấy chồng thì đàn ông cũng có những suy nghĩ riêng. Phụ nữ đừng vội tin đàn ông nói yêu, chiều chuộng mà nghĩ rằng anh ấy nhất định không đắn đo muốn lấy bạn. Thật sự, đàn ông cũng xem xét rất kỹ.

“Anh muốn được khen”

Đàn ông muốn được khen, nhưng họ không bao giờ nói ra. Họ muốn được phụ nữ đề cao, ghi nhận, để càng có động lực làm tốt hơn. Những lời khen của phụ nữ đôi khi có thể “điều khiển” được đàn ông.

“Anh cũng thích làm đẹp”

Đàn ông cũng thích có làn da đẹp, mặc quần áo hợp thời như phụ nữ. Chỉ là họ không thể nói ra, đôi khi chỉ âm thầm làm sau lưng bạn.

“Anh sợ…”

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Đàn ông luôn nghĩ mình là sinh vật mạnh mẽ, không được phép thể hiện nỗi sợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn nghĩ mình là sinh vật mạnh mẽ, không được phép thể hiện nỗi sợ. Nhưng thật ra họ cũng có thể sợ chuột, gián… chỉ là không thể hiện để bạn biết.

“Anh phải che giấu cảm xúc thật”

Có thể bộ phim làm bạn khóc cũng khiến đàn ông thấy man mác buồn, nhưng anh ấy sẽ không bộc lộ điều đó. Vì đàn ông sợ bạn nghĩ anh ấy yếu đuối, không nam tính.

“Anh hết tiền rồi”

Đây là câu nói đàn ông không dám nói ra nhất nếu yêu thương bạn thật lòng. Tiền bạc là phương tiện thể hiện lòng tự trọng, bản lĩnh của đàn ông. Họ sẽ không muốn bạn thấy họ kém cỏi, hay không muốn mang đến cho bạn sự lo âu.

“Anh sẽ không từ bỏ nếu thật sự yêu em”

Nhiều phụ nữ tin vào câu nói “Anh không xứng đáng yêu em” của đàn ông. Thật ra, đàn ông sẽ không từ bỏ bạn khi anh ấy thật sự yêu bạn. Anh ấy chỉ từ bỏ bạn vì một lý do nào đó.

Đây là những sự thật về đàn ông mà bạn không bao giờ có thể nghe được từ chính họ.

Đàn bà khôn phải biết 'phũ' với đàn ông và mạnh mẽ với bản thân mình

Đàn bà khôn phải biết 'phũ' với đàn ông và mạnh mẽ với bản thân mình

Phụ nữ thông minh để bảo vệ hạnh phúc của bản thân phải biết "phũ" đàn ông. Khi đàn ông mang đến đau khổ thì phụ nữ hãy mạnh mẽ "vứt bỏ" và để tạo dựng hạnh phúc mới cho bản thân thì phụ nữ còn phải biết mạnh mẽ hơn nhiều lần.

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