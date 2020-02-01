Dính vào 5 kiểu phụ nữ này, đời đàn ông không thể khá lên được

Phụ nữ yêu 01/02/2020 05:18

Đây là những kiểu phụ nữ không nên yêu, dù có xinh đẹp ưu tú đến mấy. Và đàn ông chỉ cần “dính vào” một lần thì cuộc đời khó mà khá lên được.

Tình yêu có khả năng thay đổi bản chất của một con người. Đàn ông khi yêu có thể bỏ qua những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Nhưng nếu là những điểm tiêu cực không thể thay đổi thì khó mà đàn ông chấp nhận được.

Với đàn ông, đây là những kiểu phụ nữ không nên yêu một khi “dính vào” ắt sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Người phụ nữ chỉ biết đến tình yêu

Nhiều người cho rằng phụ nữ mê tiền mới đáng sợ, chứ mê yêu thì có gì phải ngại? Đây là một quan điểm sai, dù là trong thời đại hay hoàn cảnh nào.

kieu phu nu khong nen yeu 3
Với đàn ông, đây là những kiểu phụ nữ không nên yêu một khi “dính vào” ắt sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Không phải vô cớ mà người ta có câu đàn ông nên chọn người phụ nữ bản thân yêu cô ấy nhiều. Bởi một người phụ nữ quá yêu bạn sẽ dễ trở nên mù quáng. Vì tình yêu dành cho bạn quá nhiều mà không bao giờ thấy điểm yếu ở bạn. Vì chiều chuộng bạn mà không thể giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn.

Nếu ở bên kiểu phụ nữ này, đàn ông có thể sống trong sự yêu chiều, hy sinh hết lòng của đối phương. Nhưng đời đàn ông sẽ khó mà khá lên được, khó mà sống tốt hơn.

Người phụ nữ tiêu xài hoang phí

Nếu lấy người phụ nữ này thì kinh tế gia đình sau này có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thói quen tiêu xài tiền khó mà thay đổi, thậm chí đó là cách sống ăn vào xương tủy của họ.

Đàn ông chắc chắn không keo kiệt với người phụ nữ mình yêu. Nhưng một vừa hai phải, bạn phải hiểu rằng một người phụ nữ có nhân phẩm, đức hạnh sẽ suy nghĩ cho gia đình của mình nhiều hơn, đặc biệt là trong vấn đề tài chính. Việc tiêu xài khi ấy không chỉ còn là vì bản thân mà còn là nghĩ cho người thân. Phụ nữ chỉ biết tiêu xài cho bản thân thì căn bản là người vợ ích kỷ trong gia đình.

Người phụ nữ không tôn trọng người thân của mình

kieu phu nu khong nen yeu 2
Phụ nữ không biết trên dưới, phải trái thì khó mà là điểm tựa tinh thần cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết trên dưới, phải trái thì khó mà là điểm tựa tinh thần cho đàn ông. Dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng thì phụ nữ cũng phải có sự tôn trọng nhất định. Điều này thể hiện giá trị đạo đức, phẩm hạnh của một người phụ nữ. Vì nếu ngay cả cha mẹ mình, họ cũng không đối xử tử tế thì đừng mong có thể ân cần, tôn trọng với bất cứ ai.

Nếu muốn biết một người phụ nữ sẽ cư xử với cha mẹ bạn như thế nào trong tương lai, hãy nhìn cách cô ấy cư xử với cha mẹ ruột. Vì sau này bạn hay cha mẹ bạn cũng sẽ là người thân của cô ấy. Và nền tảng cơ bản nhất trong hôn nhân là tôn trọng nhau, không chỉ giữa vợ chồng và còn với người thân trong gia đình. Một khi nền tảng đó không có thì hôn nhân khó mà bền vững.

Người phụ nữ thường xuyên chỉ trích

kieu phu nu khong nen yeu 1
Một người phụ nữ không thể cảm thông, cho đàn ông điểm tựa tinh thần thì chỉ khiến cả hai mệt mỏi khi bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể cho bạn lời khuyên để tạo thành động lực giúp bạn tốt hơn. Nhưng nếu lời khuyên trở thành những lời chỉ trích nặng nề, thì sẽ không còn là động lực, mà là áp lực.

Đàn ông ra ngoài nhiều vất vả, trở về chỉ cần người thấu hiểu mình. Sau những lúc mạnh mẽ, đàn ông cần một nơi để thả lỏng, để được lắng nghe và sưởi ấm. Và kiểu phụ nữ hay chỉ trích này khó có thể cho đàn ông cảm giác muốn về nhà. Một người phụ nữ không thể cảm thông, cho đàn ông điểm tựa tinh thần thì chỉ khiến cả hai mệt mỏi khi bên nhau. Đây cũng là kiểu phụ nữ khiến đàn ông thất bại trong cuộc sống và sự nghiệp.

Người phụ nữ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân

Đây chính là kiểu phụ nữ không nên yêu nhất, vì họ ích kỷ trong tình yêu và cả hôn nhân. Họ chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, hơn là nghĩ bạn cảm thấy thế nào. Trong mối quan hệ với người phụ nữ này đàn ông chỉ thấy mệt mỏi và chán chường. Sự cô đơn sẽ dần hình thành, khiến đàn ông chán nản.

Đàn ông thừa nhận 5 điều tạo nên sức hút khó cưỡng của phụ nữ 40

Đàn ông thừa nhận 5 điều tạo nên sức hút khó cưỡng của phụ nữ 40

“Đẳng cấp” của phụ nữ 40 không nằm ở dung mạo bề ngoài, mà là từ sự thú vị bên trong. Đàn ông thừa nhận ở đàn bà 40 luôn có sức hấp dẫn từ 5 điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ ích kỷ đàn ông chán vợ kiểu phụ nữ khiến đàn ông thất bại

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 1 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 16 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này