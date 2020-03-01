Đây là những điều đàn ông cực thích ở phụ nữ nhưng lại không dám nói ra

Phụ nữ yêu 01/03/2020 12:28

Một tình yêu đẹp và bền vững cần có sự thấu hiểu, thông cảm của cả hai. Vì thế, có những điều đàn ông thích ở người phụ nữ mình yêu nhưng lại ngại nói ra. Phụ nữ hãy thật tinh tế để nắm bắt tâm lý của đàn ông.

Trong tình yêu, phụ nữ luôn muốn được đàn ông yêu thương, chiều chuộng và quan tâm. Và ngược lại, có những điều đàn ông thích ở phụ nữ nhưng lại không dám nói ra vì sợ phụ nữ phật lòng, giận dỗi. Do đó, chị em hãy là người vợ thông minh để cảm nhận và hiểu hơn về người đàn ông của mình sẽ giúp tình yêu thêm thăng hoa, mặn nồng hạnh phúc.

Đàn ông muốn ăn các món mà phụ nữ nấu nướng

Trong tình yêu, đàn ông luôn muốn mình được thưởng thức các món ăn mà vợ nấu. Đàn ông rất thích ngắm nhìn người phụ nữ vì mình mà cặm cụi lựa chọn nguyên liệu rồi nấu nướng, chế biến những món ăn ngon. Bởi cảm giác được vợ chăm sóc từ bữa ăn khiến đàn ông thấy ấm lòng và hạnh phúc. Thế nên, dù đôi khi các món ăn chị em nấu không ngon nhưng đàn ông vẫn khen ngợi và thưởng thức rất ngon miệng.

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Đàn ông thích được phụ nữ chăm sóc bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi không cần những món ăn cầu kỳ, mới lạ mà chỉ những món ăn đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm chân thành từ bạn. Như vậy cũng đủ làm đàn ông xao xuyến và trân trọng bạn hơn. Vì thế, phụ nữ hãy thường xuyên nấu các món ăn ngon cho người đàn ông của mình để giúp cả hai thêm gắn bó, trân trọng và yêu thương nhau hơn.

Đàn ông thích được phụ nữ massage

Đối với đàn ông, cảm giác được phụ nữ massage sẽ rất tuyệt vời và sảng khoái. Những động tác massage nhẹ nhàng sẽ giúp xua tan mọi mệt mỏi, uể oải sau một ngày làm việc vất vả. Vì thế, nếu anh ấy than phiền với bạn rằng anh ấy mệt mỏi thì bạn hãy xoa bóp giúp anh ấy. Đôi khi chỉ là một cái bóp vai, bóp tay cũng khiến anh ấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Đàn ông thích được “đụng chạm”

Chắc hẳn mọi phụ nữ khi yêu đều thấy rõ đàn ông rất thích được đụng chạm vào bất cứ khi nào. Thế nhưng, đôi khi đàn ông muốn được người phụ nữ mình yêu chủ động đụng chạm để cảm nhận những cảm xúc yêu đương rất mãnh liệt. Đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm nhẹ nhàng hay một cái gục đầu của bạn lên bờ vai… cũng đủ làm đàn ông xúc động và dâng trào cảm xúc.

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Được phụ nữ chủ động ôm là điều đàn ông thích - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, phụ nữ hãy tinh tế để mang đến cho người đàn ông mình yêu những cảm xúc yêu đương chân thành, mãnh liệt từ những điều đơn giản nhất.

Đàn ông muốn được khen ngợi

Không chỉ phụ nữ thích được khen ngợi mà đàn ông cũng mong muốn nhận được khen. Bởi được phụ nữ khen ngợi, đàn ông sẽ cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Hơn nữa, đàn ông còn rất hạnh phúc vì được vợ trân trọng và yêu thương.

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Đàn ông thích được phụ nữ khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bạn đừng tiếc lời khen dành cho người đàn ông của mình. Đó có thể là lời khen về một bộ quần áo, một kiểu tóc mới của anh ấy. Hay có thể là khen ngợi vẻ ngoài đẹp trai hoặc dành lời khen về công việc của anh ấy. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm đàn ông yêu và trân trọng bạn hơn.

Có nhiều điều đàn ông thích ở người phụ nữ nhưng ngại không dám nói ra. Vì thế, phụ nữ hãy tinh tế mang lại niềm hạnh phúc, vui sướng cho người đàn ông mà mình yêu từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất. Làm tốt điều này sẽ giúp tình cảm của cả hai thêm bền chặt, gắn bó nhiều hơn.

Đàn ông kìm nén cảm xúc lâu ngày sẽ có 3 hành động sau đây, bạn đừng coi thường nếu không muốn tình cảm ngày càng rạn nứt

Đàn ông kìm nén cảm xúc lâu ngày sẽ có 3 hành động sau đây, bạn đừng coi thường nếu không muốn tình cảm ngày càng rạn nứt

Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều chuyện không thuận theo ý mình. Không phải chỉ có phụ nữ cất giấu những nỗi niềm kìm nén trong lòng mà đàn ông cũng có. Đặc biệt là trong một mối quan hệ khi cả hai cố gắng dung hòa lẫn nhau sẽ nảy sinh ra không ít xung đột cần được tháo gỡ. Vì vậy đừng bao giờ để người đàn ông bên cạnh bạn kìm nén quá lâu mà khi thấy những biểu hiện thế này cần phải ngồi xuống tháo gỡ ngay trước khi quá muộn.

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