Đây là lý do theo từng ngày, phụ nữ lại càng chán chồng nhiều hơn

Phụ nữ yêu 13/03/2020 05:10

Chuyện phụ nữ chán chồng đã không còn quá lạ. Thậm chí, từng ngày trôi qua, lại càng có nhiều người vợ chán chồng, chán hôn nhân hơn…

Đồng ý lấy chồng, phụ nữ chắc chắn đã có lúc yêu chồng hơn mạng sống, nhưng cảm giác này cũng có lúc không còn. Theo thời gian, phụ nữ chán chồng hơn, cùng với tình yêu bị xói mòn, vì những lý do này…

Mất đi tự tôn trọng dành cho chồng

Nền tảng cho tình yêu của đàn ông là cái đẹp từ hình thể, trí óc hay tâm hồn. Còn nền tảng tình yêu của phụ nữ là từ sự nể trọng, ngưỡng mộ bản lĩnh, tâm hồn hay cái tài của đàn ông. Và nếu nền tảng này mất đi, phụ nữ sẽ dần chán đàn ông.

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Theo thời gian, phụ nữ chán chồng hơn, cùng với tình yêu bị xói mòn, vì những lý do này… - Ảnh minh họa: Internet

Lý do phụ nữ không còn tôn trọng chồng là vì lối suy nghĩ, cách xử lý, quan điểm sống của chồng trong nhiều vấn đề khiến họ thất vọng. Sự thất vọng càng lớn sẽ khiến phụ nữ càng chán nản.

Nếu chồng không đủ bản lĩnh thuyết phục được vợ, chứng minh bản thân hiểu biết, đủ khả năng để vợ tin cậy, hy vọng, thì vợ sẽ thấy thiếu tôn trọng với chồng. Những rung động trước sự mạnh mẽ, hiểu biết, kiên định của chồng sẽ dần mất đi. Đến một ngày, dù từng yêu chồng nhiều thế nào vợ cũng chẳng còn nhiều tình yêu.

Bị lừa dối

Với phụ nữ, yêu là bản năng, tha thứ là bản lĩnh, nhưng quên thì không thể. Ngay cả khi họ có cố gắng thứ tha cho chồng lừa dối, phản bội, nhưng tình cảm sẽ dần nhạt phai đi, dù rằng chính họ cũng không muốn thế.

Kỳ thực, mọi sự phản bội, dối lừa đều phải trả giá, và cái giá đắt nhất là khiến phụ nữ mất hết coi trọng với chồng. Phụ nữ có thể chưa buông bỏ, nhưng sẽ dần chán chồng, kéo theo tình yêu cũng không còn.

Không thấy cảm giác gắn bó với chồng

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Đàn ông khi không thể giữ sự gắn bó với vợ, không đầu tư vào tình cảm vợ chồng, không cho vợ sự ưu tiên tuyệt đối thì sớm muộn gì vợ cũng chán hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi yêu hay lập gia đình đều dành nhiều tâm sức, thời gian để vun đắp. Nhưng thay vì được nhận lại, được chồng đáp lại, họ lại thấy chồng đầu tư nhiều hơn cho những mối quan hệ khác. Họ không được chồng ưu tiên, họ không được chồng công nhận sự hy sinh to lớn. Từ đó, phụ nữ sẽ thấy bản thân không còn quan trọng với chồng, sẽ thấy bị tổn thương.

Đàn ông khi không thể giữ sự gắn bó với vợ, không đầu tư vào tình cảm vợ chồng, không cho vợ sự ưu tiên tuyệt đối thì sớm muộn gì vợ cũng chán hôn nhân.

Phụ nữ muốn không gian riêng

Phụ nữ khi bước vào hôn nhân sẽ gánh nhiều trách nhiệm hơn đàn ông. Không như đàn ông, họ đi làm về còn phải lo cho con cái, gia đình. Cũng không như đàn ông, họ không thể tụ tập, rượu chè với cái cớ công việc hay giữ mối quan hệ. Vì thế, phụ nữ dễ bị căng thẳng, chán nản.

Phụ nữ cần khoảng không gian riêng để thư giãn, nghỉ ngơi, ra ngoài với bạn bè nhiều hơn. Nếu không, họ sẽ thấy tù túng, chán hôn nhân, cũng như là chán chồng.

Chồng xem vợ là “người máy vạn năng”

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Sự vô tâm, ích kỷ của chồng sẽ càng khiến tình cảm vợ chồng chết đi theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Những người chồng quá ỷ lại vào vợ, chuyện gì cũng để vợ làm một mình sẽ tạo ra những người vợ chán chồng.

Phụ nữ chịu nhiều cực khổ, áp lực hơn đàn ông trong hôn nhân. Họ không chỉ đi làm, mà còn phải làm việc nhà, chăm con. Nếu không có chồng thấu hiểu, chia sẻ, họ sẽ thấy mệt mỏi với hàng tá công việc không tên. Sự vô tâm, ích kỷ của chồng sẽ càng khiến tình cảm vợ chồng chết đi theo thời gian.

Kỳ thực, phụ nữ chán chồng không phải vì nghèo khó, vất vả. Phụ nữ không sợ hy sinh, họ chỉ cần sự thấu hiểu, tôn trọng từ chồng. Phụ nữ chịu khổ không ngại, chỉ sợ gặp phải người chồng vô tâm, không có trách nhiệm.

Vợ chồng chán nhau: Làm sao để đánh thức tình cảm đã ‘ngủ quên’?

Vợ chồng chán nhau: Làm sao để đánh thức tình cảm đã ‘ngủ quên’?

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