Đàn ông lại sợ những người phụ nữ thế này. Đàn ông khi ngoại tình thường có suy nghĩ có thêm thì được chứ chẳng mất mát gì, vợ có biết cũng không bỏ mình được. Và chỉ cần họ biết vợ phụ thuộc mình, họ sẽ dễ dàng cậy vào đó để lừa dối và phản bội vợ.

Đàn bà tự tin và độc lập luôn biết đúng giá trị của mình, họ tự tin vào những gì mình có. Và vì biết rõ mình xứng đáng có được điều gì, họ tuyệt nhiên ý thức đâu là người đàn ông xứng đáng để họ yêu thương. Nếu chồng ngoại tình, dù họ có đau lòng nhưng nhất định sẽ dứt khoát ra đi, vì họ tin mình có thể tìm kiếm một hạnh phúc khác.

Vì vậy, phụ nữ có chồng nhất định phải giữ tư thế tự tin, xinh đẹp và độc lập nhất. Phụ nữ vì chồng, thương chồng thật, nhưng cũng phải thương chính mình. Khi bạn có thể tự làm chủ cuộc sống của mình, biết rõ giá trị của bản thân thì chồng tự khắc biết quý trọng vợ, có vàng cũng không dám ngoại tình.

Phải nhớ, phụ nữ quyến rũ nhất, đáng giá nhất trong mắt đàn ông như loài hoa tự khắc xinh đẹp, tự mình rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Quá hiểu rõ chồng

Đàn ông thường sợ người phụ nữ quá hiểu rõ mình. Có nghĩa là, chỉ cần vài cử chỉ, nói vài câu, vợ cũng đã đọc hết suy nghĩ, giấu diếm của chồng. Đàn ông không thể che giấu được điều gì, vì vậy càng không dám làm điều có lỗi với vợ.

Phụ nữ muốn giữ chồng, nhất định phải hiểu rõ chồng mình. Đừng chủ quan, có chồng thì nhất định phải biết giữ chồng, phải nắm trong lòng bàn tay lòng dạ của chồng. Có một người vợ hiểu rõ mình, đàn ông không chỉ không dám làm bậy, còn thấy quý trọng và tự hào về vợ mình hơn. Hơn hết, đàn ông biết sẽ không ai ngoài kia hiểu họ hơn vợ được.

Hơn hết, đàn ông biết sẽ không ai ngoài kia hiểu họ hơn vợ được - Ảnh minh họa: Internet

Biết khiến chồng sợ mất vợ

Phụ nữ muốn giữ đàn ông, đừng chỉ sợ mất họ, phải khiến họ sợ mất mình. Đừng lúc nào cũng hỏi anh đi, anh làm gì, anh đi với ai. Phải để chồng tự nói với mình, ngược lại còn muốn biết vợ hôm nay đi với ai, làm gì. Đừng chỉ là người đợi chồng về, gọi réo rắt mỗi lần chồng tiệc tùng. Phải để chồng tự biết về nhà đúng giờ, vì biết nếu về trễ sẽ không thấy vợ, không thể nói chuyện cùng vợ. Nói cách khác, phụ nữ phải biết cách giữ chồng bằng việc để chồng giữ mình hơn, khiến chồng sợ mất mình.

Muốn làm được như thế, phụ nữ phải tự hoàn thiện mình mỗi ngày, tự khiến mình trở nên giá trị trong mắt chồng, tạo cho chồng thói quen không thể không có vợ ở bên. Phải để chồng biết, không có anh ấy, vợ vẫn xinh đẹp, anh ấy có bạn bè, vợ cũng thế, anh ấy có bóng hồng bên cạnh, vợ cũng có đàn ông theo đuổi. Đàn ông, một khi sợ mất vợ, đương nhiên không khi nào dám làm bậy.

Đàn ông, một khi sợ mất vợ, đương nhiên không khi nào dám làm bậy - Ảnh minh họa: Internet

Khôn ngoan

Hơn hết mọi điều, đàn ông luôn sợ người vợ khôn ngoan. Phụ nữ khôn ngoan không nói nhiều, nhưng nói lời nào chồng nể lời đó. Phụ nữ khôn ngoan có ghen cũng ghen khéo, có đánh ghen cũng nhẹ hẫng nhưng thâm thúy sâu cay. Phụ nữ khôn ngoan không khiến chồng sợ bằng những cơn giận tam bành. Phụ nữ khôn ngoan, vài lời cũng khiến chồng không dám làm bừa. Hơn hết, phụ nữ khôn ngoan biết quá rõ điểm mạnh điểm yếu của chồng, họ đủ khéo léo “điều khiển” chồng, chồng vừa yêu vừa nể, cũng chẳng dám làm gì quá đà.

Thật ra, sau tất cả, đàn bà cao tay nhất không hẳn là đàn bà khiến đàn ông sợ mình, mà là khiến đàn ông sợ mất gia đình, mất vợ con. Đàn bà đủ khôn ngoan sẽ khiến đàn ông biết vợ mình có vũ khí là con, là hôn nhân, là cha mẹ chồng, là gia đình của đàn ông. Họ biết cách khiến chồng tự ý thức và có trách nhiệm với gia đình của mình.