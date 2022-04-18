Đây là dấu hiệu nhận biết đàn ông hết yêu, phụ nữ nhất định phải biết.

Bạn sẽ nghĩ mình làm sai, mình chưa tốt. Bạn cố gắng hơn, đôi khi là lo sợ rằng anh ấy sẽ lại nóng giận. Nhưng thật ra, không phải bạn sai, cũng không phải bạn chưa đủ tốt, mà là vì anh ấy đã không còn yêu bạn.

Bỗng một ngày, bạn làm gì anh ấy cũng không vừa mắt, bạn cố gắng thế nào anh ấy cũng không hài lòng. Thậm chí, vì một chuyện nhỏ nhặt, anh ấy sẽ trút hết tức giận khó chịu lên bạn.

Ngày trước, anh ấy luôn là người chủ động nhắn tin gọi điện cho bạn. Nhưng giờ dù bạn có là người chủ động thì anh ấy cũng lười trả lời. Bạn hết đợi rồi chờ, nhịn không được bèn nhắn một tin yêu thương thật dài. Cuối cùng, anh ấy chỉ đáp lại một tiếng “Ừ” hay “Anh bận” ngắn gọn.

Với đàn ông, khi họ còn yêu bạn thì dù bạn có trăm ngàn khuyết điểm họ đều không để ý. Nhưng một khi đã hết yêu bạn thì dù là một lỗi sai nhỏ anh ấy cũng không thể bỏ qua.

Lúc trước, dù bận rộn thế nào, anh ấy cũng đều có thời gian dành cho bạn. Dù là đi đâu, chỉ cần rảnh rỗi sẽ không từ chối bạn. Nhưng bây giờ, với bạn anh ấy chỉ có một từ “bận”.

Thật sự thì không phải vì anh ấy bận, cũng không phải vì anh ấy thay đổi cách nhắn tin, gọi điện. Mà là vì anh ấy chán bạn rồi, vì thế mà không muốn dành thời gian cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Coi trọng bạn bè hơn

Người đàn ông luôn xem trọng bạn bè, bỏ bạn lại bên ngoài những cuộc vui thì không phải là người yêu thương bạn thật lòng. Anh ấy dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn khi bên bạn. Nhiều lúc, anh ấy còn biến mất như “bốc hơi” khỏi cuộc sống của bạn. Mà thật ra thì anh ấy đang vui vẻ với bạn bè, hoàn toàn không nhớ tới bạn.

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ luôn muốn ở cạnh bạn nhiều hơn. Họ không ngại nắm tay bạn ra ngoài, dắt bạn đến các buổi tiệc gặp bạn bè. Vì họ xem bạn là một phần cuộc sống không thể thiếu.

Tỏ ra không tình cảm trước mặt người khác

Người đàn ông yêu nhiều luôn muốn thể hiện tình cảm với bạn, để khẳng định chủ quyền tình yêu. Từ cử chỉ chăm sóc, đến quan tâm chu đáo dành cho bạn, anh ấy chưa từng ngần ngại thể hiện ở chỗ đông người. Tình yêu của đàn ông chính là vậy, không thể giấu giếm được.

Ngược lại, khi đàn ông cạn tình, thì những biểu hiện, hành động ấy cũng sẽ dần biến mất. Bạn sẽ cảm thấy anh ấy luôn giữ khoảng cách với bạn khi ra ngoài. Thậm chí cả nắm tay anh ấy cũng ngần ngại. Đây đều là dấu hiệu anh ấy không muốn người khác biết cả hai đang bên nhau.

Xem bạn chỉ là nơi để thỏa mãn “chuyện ấy”

Người đàn ông hết yêu chẳng thích ra ngoài cùng bạn ăn uống, đi chơi. Những cuộc hẹn của anh ấy đều ở trên giường. Anh ấy chỉ thân mật gần gũi với bạn trong “chuyện ấy”. Và bạn sẽ cảm thấy rằng chỉ cần bước xuống giường, người đàn ông này sẽ trở nên lạnh nhạt, thay đổi hoàn toàn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có một lý do duy nhất thôi, là vì anh ấy đã không còn yêu bạn, chỉ muốn xem bạn là một nơi để thỏa mãn nhu cầu. Xót xa đấy, nhưng bạn phải nhìn thẳng vào sự thật thôi!

Đàn ông đã hết yêu thì chỉ thảm họa với phụ nữ. Cách duy nhất để phụ nữ bớt khổ tâm vì đàn ông là phải tỉnh táo để nhìn thấu trái tim của đối phương.