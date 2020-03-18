Đây là cả vốn lẫn lãi của phụ nữ sau ly hôn, nhất định phải mang theo cho bằng được

Phụ nữ yêu 18/03/2020 15:56

Người phụ nữ sau ly hôn hãy mang theo những thứ thuộc về mình để tìm lại hạnh phúc và bình yên.

Dưới đây là những thứ phụ nữ phải mang theo cho bằng được sau ly hôn để những chuỗi ngày sau này mới thật sự bình yên trong tâm hồn lẫn thể xác.

Con cái

Con cái là món quà quý giá mà phụ nữ sau ly hôn nhất định phải giành được. Muốn được quyền nuôi con, bạn phải có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định. 

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Phụ nữ sau ly hôn đừng quên mang theo những thứ này - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ mất quyền nuôi con chỉ vì không lo được cho con thật sự rất đáng trách. Xã hội hiện đại, phụ nữ không còn bắt buộc phải ở nhà chăm lo bếp núc. Bạn có quyền đi làm, xây dựng sự nghiệp như đàn ông.

Sự tổn thương

Đừng chối bỏ những tổn thương mà người đàn ông tệ bạc gây ra cho mình. Vì đây là bài học giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thay vì đay nghiến kẻ đã làm tổn thương mình, hãy âm thầm dành cho họ một lời cảm ơn. Nhờ họ mà bạn khôn lên mỗi ngày, không còn khờ dại để kẻ khác chà đạp.

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Sự tổn thương sẽ giúp bạn trưởng thành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, hãy trân trọng những gì bản thân đang có, bao gồm sự tổn thương. Hãy mỉm cười đón nhận để trở nên mạnh mẽ hơn. Chấp nhận tổn thương để thiên hạ biết rằng bạn không hề yếu đuối.

Tấm lòng bao dung

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bạn đã tôi luyện đức tính bao dung và nhẫn nhịn. Vì vậy hãy mang theo điều này để tháng năm về sau được bình yên, an ổn. Người phụ nữ ly hôn biết bao dung sẽ có được hạnh phúc.

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Phụ nữ đẹp nhất ở tấm lòng bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Có câu người tốt, ông trời sẽ không phụ. Chỉ cần bạn vị tha, có tấm lòng lương thiện, chắc chắn hậu vận của bạn sẽ viên mãn. Phụ nữ đừng sợ mang tiếng một đời chồng hay bị chồng bỏ chồng chê. Vì khi rời khỏi cuộc hôn nhân đó, bạn đã học được nhiều điều quý giá. Những điều đó sẽ giúp bạn trở thành người đàn bà khí chất, quyến rũ hơn trong mắt người khác.

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Tháng năm sau này của bạn sẽ an yên khi biết vị tha - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì oán thán, trách móc, hãy dành cho nhau sự biết ơn. Nhờ người đó, bạn mới biết bản thân có sức chịu đựng bền bỉ, bao dung và lương thiện như thế nào.

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