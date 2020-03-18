Những hành động vô tư đến mức vô tâm làm tổn thương chồng mà vợ không nhận ra

Trước khi làm gì, vợ khôn ngoan cũng nên thận trọng, để tâm đến cảm xúc của chồng. Tuyệt đối đừng làm những hành động này khiến chồng bị tổn thương sâu sắc.

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, nếu bạn thản nhiên cướp đi công việc này của họ, họ sẽ cảm thấy vô dụng. Khi đó, họ cho rằng vợ không xem mình là đàn ông trong ngôi nhà này.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng cướp công việc của chồng trong nhà. Hãy biết phân chia rõ ràng để tôn trọng giá trị của nhau trong hôn nhân. Ví dụ như công việc thay bóng đèn, sửa điện, hoặc những việc nặng, vợ nên để chồng làm.

Nói nhiều, nói dai

Phụ nữ nói càng nhiều càng khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi. Vả lại khi nói nhiều, bạn không thể kiểm soát được lời nói mà vô tình làm tổn thương người bạn đời của mình. Đàn ông đôi khi cũng rất yếu đuối, chỉ cần một câu nói cũng khiến họ cảm thấy buồn. Thế nên muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ nên chú trọng lời ăn tiếng nói.

So sánh chồng với người khác

Phụ nữ đừng so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động khiến đàn ông ghét nhất. Nếu vợ vô tư so sánh công việc, năng lực của chồng với người khác, hôn nhân sẽ đổ vỡ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng, không người đàn ông nào có thể chấp nhận được hành động này.

Moi móc chuyện cũ

Đàn bà khôn không nhắc chuyện quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng nhắc đến những chuyện cũ khiến chồng không vui. Ai cũng có những chuyện buồn trong quá khứ, đừng bới móc để làm tổn thương nhau.

Kể chuyện riêng tư của chồng cho người khác nghe

Đừng dại kể chuyện riêng tư của chồng cho người khác nghe - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động kém duyên của phụ nữ dại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ khiến đàn ông chán ghét, thậm chí là muốn chấm dứt ngay cuộc hôn nhân này. Vợ khôn ngoan nên biết chuyện gia đình không nên kể cho người ngoài nghe. Dù có thân thiết đến mấy cũng đừng tâm sự, vì điều này sẽ làm tổn thương chồng bạn.

Không tập trung, lo ra khi làm “chuyện ấy”

Vợ khôn ngoan hãy chú trọng chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Đời sống chăn gối vợ chồng vô cùng quan trọng. Nếu vợ hời hợt trong chuyện này, chồng sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng anh ấy. Thậm chí “cuộc yêu” cũng không trọn vẹn khiến tình cảm của cả hai dần rạn nứt, đổ vỡ.