14 điều giúp phụ nữ thoát khỏi gian bếp chật hẹp, ra ngoài làm việc kiếm tiền để hạnh phúc hơn

1. Có những thứ càng giành giật càng đánh mất. Người đàn bà khôn ngoan nên biết thứ gì của mình sẽ là của mình, còn không thì muốn cũng chẳng được được.

Muốn hạnh phúc, phụ nữ đừng tự giam giữ mình trong gian bếp chật hẹp mà hãy ra ngoài đi làm kiếm tiền. Đặc biệt, hãy khắc cốt ghi tâm những điều này.

3. Khi yêu, người đàn bà bản lĩnh yêu được buông được. Đặc biệt, phải học được cách tuyệt tình để không làm tổn thương bản thân. Đừng xem đối phương là tất cả để chừa cho mình đường lui an toàn.

2. Phải tỏ ra lạnh lùng, bất cần một chút, đừng chuyện gì cũng nhiệt tình xởi lởi khiến người khác xem thường.

4. Người khôn ngoan học được cách chịu đựng cô đơn, còn người dại luôn than vãn về nỗi cô đơn của mình. Không ai ở bên cạnh bạn suốt đời, cũng chẳng ai rảnh rang ngồi lắng nghe những tâm sự khi bạn buồn. Trong cuộc sống, đôi khi bạn phải tập đi một mình để trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Người khôn ngoan phải biết kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ tuyệt vời nhất là khi tiêu tiền của mình chứ không trông chờ vào việc lấy được tấm chồng giàu có. Hãy làm việc kiếm tiền, đừng ngửa tay xin tiền của người khác.

6. Nếu đã lấy chồng, đừng chọn cuộc sống chật hẹp trong gian bếp. Hãy bước ra ngoài đi làm, phát triển bản thân.

7. Khi đi một mình, đừng làm bộ dạng ngây thơ, ngu ngơ, hãy lạnh lùng để người khác không ăn hiếp được bạn. Nếu không có ai bảo vệ, bạn phải tự bảo vệ mình.

Muốn hạnh phúc, hãy làm hài lòng bản thân - Ảnh minh họa: Internet

8. Người phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết hài lòng với những gì bản thân đang có. Đừng mong cầu quá nhiều, cũng đừng ganh tỵ với những gì người khác có.

9. Là phụ nữ dù ở nhà hay đi ra ngoài cũng phải thật sạch sẽ và thơm tho. Đừng lười biếng chăm sóc bản thân khiến người khác không dám đến gần vì mùi cơ thể quá nồng.

10. Dù yếu đuối đến mấy, có những lúc bạn phải thật mạnh mẽ để giải quyết những khó khăn của mình. Nên nhớ đừng để ai bắt nạt mình, hãy để họ vừa nể vừa sợ.

Phụ nữ đừng tỏ ra quá yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

11. Có những thứ bạn nên từ bỏ để đón nhận những điều thật sự thuộc về mình. Đừng cưỡng cầu những thứ xa tầm với, đừng trông đợi những gì không là của mình.

12. Là phụ nữ, hãy như những đóa hoa hồng có gai. Mềm mại nhưng gai góc, khiến người khác vừa yêu thương vừa e dè.

13. Là phụ nữ, đừng tùy tiện nhận bất cứ món quà nào của người khác. Đừng ăn bất cứ bữa cơm nào của người lạ nếu không biết mục đích của họ.

14. Đàn ông có thể không có nhưng nhất định phải có một người bạn thân hiểu mình. Bất kể giàu nghèo, chỉ cần cả hai có thể ở bên nhau khi khó khăn nhất là được.