Dấu hiệu nhận biết con gái dễ dãi, dễ bị lợi dụng

Phụ nữ yêu 18/01/2019 11:27

Hầu hết những cô nàng dễ dãi không chỉ “lên giường” với người họ yêu mà đôi khi vì cô đơn, yếu lòng… cũng khiến họ dễ thỏa hiệp trong “chuyện ấy” với một người đàn ông khác.

Sự dễ dãi của một người con gái thường ăn sâu vào tính cách và bản năng của họ, những cô nàng dễ dãi thường có tật đứng núi này trông núi nọ. Chính vì vậy, những cô nàng dễ dãi luôn luôn không phải là một sự lựa chọn tốt cho bất cứ người đàn ông nào muốn yêu đương nghiêm túc và nghĩ tới chuyện hôn nhân. Khi bạn muốn tìm cho mình một cô bạn gái hiền lành, có tri thức và quan trọng nhất là sự chung thuỷ thì hãy quan sát thật kỹ, nếu có những dấu hiệu dưới đây, chắc chắn rằng 80% nàng là một cô gái dễ dãi trong tình yêu.

Cách sống thoáng đãng

Con gái dễ dãi là người có cách sống thoáng đãng
Con gái dễ dãi là người có cách sống thoáng đãng

Những cô gái sống thoáng đãng thường xem nhẹ tất cả mọi thứ, nhất là đối với vấn đề tình yêu và tình dục. Chính vì vậy họ thường không đặt quá nhiều yêu cầu cho một mối quan hệ, do đó những món quà vật chất hay những lời hứa hẹn thường không đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc bằng những giây phút nồng ấm của lúc hai người bên nhau.

Khi sống quá thoáng đãng thì họ thường xem tình dục là chuyện nhỏ, dễ dàng lên giường với người mới quen để thỏa mãn bản năng khao khát của mình. Do đó, nếu yêu phải những cô nàng dễ dãi cánh mày râu rất dễ bị “cắm sừng”.

"Chuyện ấy" như trò tiêu khiển sốc lại tinh thần

Những cô nàng có tính dễ dãi và lẳng lơ thường không mấy quan tâm đến suy nghĩ của người xung quanh và chỉ chăm chú vào đối tượng mà bản thân đang tấn công. Họ muốn chứng tỏ rằng bản thân có sức hút với nam giới. Họ khao khát được “yêu” để có cảm giác mình cũng nóng bỏng và được chiều chuộng, yêu thương, để sốc lại tinh thần, khiến bản thân vui vẻ hơn. Vì thế họ thường dễ rung động với những lời nói mật ngọt và sự quan tâm đặc biệt của cánh mày râu.

Cử chỉ mời gọi, nhiệt tình với đàn ông

Họ có cử chỉ mời mọc đàn ông
Họ có cử chỉ mời mọc đàn ông

Với đàn ông có nhiều kinh nghiệm tình trường thì sẽ dễ dàng nhận ra một cô nàng dễ dãi trong tình yêu. Bởi những cô nàng dễ dãi trong tình yêu và nhất là luôn ham muốn dùng chuyện ấy để chinh phục đàn ông thì thường có những cử chỉ điệu đà, liếc mắt đưa tình để tăm tia đối phương. Sau hành động liếc mắt đưa tình sẽ là những cử chỉ e ấp tỏ ra ngoan hiền và những điệu đi uốn éo, lắc mông chuyên nghiệp để quyến rũ đàn ông, điều này càng thể hiện bản chất nàng là người dễ dãi.

Không ngại ngùng khi nói về tình dục

Những cô gái dễ dãi họ thường sống thoáng nên khi được gợi ý họ sẽ không ngần ngại nói về chuyện ấy. Sau khi đề cập đến chuyện ấy thì đích đến sẽ là thực hiện những điều đã nói. Họ sẽ chủ động, biết cách gợi ý hơn và nói những lời mời mọc, phát ra tín hiệu để bạn nhận ra rằng họ thực sự đang khao khát bạn. Chính vì vậy, họ thường chủ động đụng chạm cơ thể để kích thích con người bạn trở nên nồng nhiệt, sẵn sàng cho chuyện ấy.

Vừa bị “đá” đã có ngay người khác để giải khuây

Dễ ngả vào lòng người đàn ông khác khi thất tìn
Dễ ngả vào lòng người đàn ông khác khi thất tình

Nếu đang trong tâm trạng đau khổ vì thất tình, bị tổn thương tình cảm nhưng cô nàng lại hay tới quán bar, đến các câu lạc bộ đêm để có thể mở rộng phạm vi tiếp xúc với đàn ông để quên đi người cũ, thì đích thị đây là một cô nàng dễ dàng và lẳng lơ trong chuyện ấy. Chỉ cần có cái cớ men say họ sẽ sẵn sàng ngả vào lòng người đàn ông khác để cảm thấy mình vẫn còn được yêu thương.

Hầu hết những cô nàng dễ dãi trong tình yêu, lẳng lơ trong chuyện ấy thì đều có tiếng tăm trong vùng. Chính vì vậy khi được giới thiệu làm quen với một cô nàng nào đó thì bạn nên tìm hiểu nàng qua bạn bè, hàng xóm… để có những thông tin chính xác nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm!

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