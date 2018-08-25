Phản bội là hai từ mà cả cuộc đời phụ nữ không bao giờ muốn gặp phải. Nhưng đời đâu biết được chữ ngờ, ai rồi cũng phải trải qua nỗi đau bị bội bạc ít nhất một lần. Dù muốn dù không, bạn cũng sẽ phải gánh chịu sự tổn thương đó. Vậy để trả thù người phản bội, phụ nữ nên dùng vũ khí lợi hại gì?

Ông trời đã ban cho phụ nữ một nụ cười đẹp. Đó là thứ vũ khí lợi hại vừa có thể an ủi bản thân, vừa có thể cho người chồng thấy bạn không hề yếu đuối. Đôi khi nước mắt chẳng thể giải quyết được gì mà còn khiến cho bạn càng thất bại hơn. Đàn ông sẽ lợi dụng điểm yếu đó để khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác. Thế nên khi gặp khó khăn hay bị phản bội, bạn hãy “ném” vào mặt người đàn ông kia bằng một nụ cười. Nụ cười không chỉ để dùng khi hạnh phúc mà còn để sử dụng cho mục đích trả thù. Hà cớ gì phải khóc vì một người tệ bạc, hà cớ gì phải đau đớn vì một người thay lòng? Chỉ cần bạn cười, không có gì là không thể giải quyết được. Đừng suốt ngày loay hoay với những giọt nước mắt ngắn dài rồi van xin chồng suy nghĩ lại. Đừng để nước mắt là điểm yếu của bạn. Đừng yếu đuối để người khác chê cười.

Dùng nhan sắc để trả thù người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình, phụ nữ đừng bỏ rơi bản thân. Đây là điều mà một người phụ nữ nhất định phải làm được. Vì chồng ăn vụng, có thể vì bạn chưa đẹp, bạn còn luộm thuộm, lôi thôi. Thế nên hãy lột xác để trả thù chồng và ả nhân tình kia. Việc làm đẹp rất dễ, chỉ cần bạn siêng năng, biết quan tâm đến bản thân một chút. Tháng năm qua đã chăm sóc chồng đủ rồi, bây giờ hãy thương mình. Làm ít việc nhà lại, tận tụy ít một chút, chồng đi về trễ cũng đừng hỏi han thái quá. Cứ mặc chồng, đừng để người đàn ông đó vướng bận cuộc đời bạn nữa. Từ nay hãy làm những gì mình thích, sống theo những gì mình nghĩ. Nếu có điều kiện hãy đi spa tân trang nhan sắc, còn không hãy dùng những phương pháp tự nhiên để chăm sóc làn da của mình. Ngày nay có rất nhiều cách để làm đẹp, chẳng qua là bạn lười mà thôi. Thế nên từ nay đừng lười nữa mà hãy siêng năng để đẹp hơn và để chồng thấy bạn cũng không kém cạnh gì những cô nàng ngoài kia.

Tiền

Hãy dùng tiền cho chồng biết bạn không phải là đồ ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

Nhắc đến một người phụ nữ thông minh, người ta nghĩ ngay đến cuộc sống tự lập, tự kiếm và xài tiền của mình. Việc tự lập tài chính rất quan trọng, dù đã có chồng hay chưa. Có câu “phụ nữ không có tiền như cái bóng của chồng, suốt đời cũng không có tiếng nói”. Là phụ nữ đừng mãi trở thành chiếc bóng của người khác. Bạn phải mạnh mẽ để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Và điều đầu tiên là phải có khả năng lao động và kiếm tiền. Ngày xưa, công việc của phụ nữ là nội trợ. Nhưng bây giờ xã hội hiện đại hơn rất nhiều. Phụ nữ không còn phải sống vất vả, hay suốt ngày lủi thủi trong căn bếp đầy dầu mỡ kia nữa. Nơi bạn thuộc về là xã hội văn minh, hiện đại ngoài kia chứ không phải xó bếp chật chội. Hãy luôn tâm niệm một điều, tiền của đàn ông không phải là tiền của mình, đừng tiêu xài phung phí. Tiền của đàn ông đừng dùng cho mục đích riêng của mình, có ngày sẽ phải trả giá gấp đôi.

Buông

Chồng tệ quá thì buông, chẳng ai bắt bạn phải níu giữ. Phụ nữ mạnh mẽ yêu được buông được, cầm lên được bỏ xuống được. Người bỏ rơi bạn, bạn cũng nên dùng cách đó để buông bỏ họ. Phụ nữ nên nhớ người thương mình, mình nên thương lại, người tệ bạc, mình phải tàn nhẫn gấp đôi. Nếu người thay lòng, bạn nên bớt hy sinh. Người bội bạc, bạn nên bớt quan tâm. Đó là vòng luẩn quẩn nhân quả ở đời, là những gì mà họ đáng nhận được khi phản bội một ai đó.