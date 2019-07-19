Đàn ông nhớ người làm mình vui nhất, còn phụ nữ luôn nhớ người làm mình đau khổ nhất

Đàn ông muốn yêu phụ nữ đã ly hôn cần một sự kiên trì, nhẫn nại, từ tốn, thận trọng. Chẳng phải ngày một ngày hai có thể khiến cô ấy mở lòng mà đón nhận. Nhưng yêu một người đàn bà từng đổ vỡ, khó khăn nhưng xứng đáng vô cùng.

Cuộc đời luôn tồn tại những điều trái ngang, éo le khiến người đàn bà khó tìm được bình yên trong cuộc sống. Người yêu thương mình chân thành thì họ thường dễ lãng quên. Còn với người khiến họ từng đau đớn đến nghẹt thở thì khắc cốt ghi tâm chẳng bao giờ có thể quên được. Đàn bà có thể dùng nụ cười để che giấu, dùng sự bình thản để đi qua tháng ngày nhưng nỗi đau trong tim do người đàn ông gây ra như chiếc dằm chỉ cần cựa mình là nhức buốt. Người khiến đàn bà đau đến nghẹt thở sẽ không bao giờ quên được - Ảnh minh họa: Internet Sau một tình yêu tan vỡ, đàn ông thường quên nhanh và dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc mới. Ngày hôm qua, họ có thể nói rằng “không có em anh chẳng sống được” nhưng rồi chỉ cần vài trận say tới bến họ có thể cho tình yêu ấy vào quá khứ. Họ dễ dàng tán tỉnh, đùa cợt, dù thật lòng hay giả dối thì họ vẫn có thể dễ dàng mở lòng mình đón nhận một cô gái khác bước vào cuộc đời mình.

Đàn ông thường nhớ về cô gái làm họ vui nhất. Bởi thế mới có chuyện đàn ông sau khi cưới vợ vẫn dễ dàng ngoại tình, tìm kiếm thú vui bên ngoài hoặc qua đêm với người yêu cũ. Những người phụ nữ đó thật sự khiến họ vui nên mới có khả năng kéo người đàn ông khỏi gia đình, khỏi trách nhiệm làm chồng, làm cha. Đàn ông yêu nhanh nhưng cũng mau chán, tình yêu của họ thường chỉ mang tính chất thời điểm. Và đàn ông càng ham vui càng dễ ngoại tình. Bao nhiêu yêu thương và niềm tin, đàn bà đã trút cạn cho mối tình cũ - Ảnh minh họa: Internet Còn phụ nữ, quên làm sao được người đã khiến mình đau đến không thở nổi, nhức nhối cả tâm can. Nếu kẻ làm mình đau là kẻ thù thì đã có thể lãng quên nhanh chóng, nhưng oái ăm thay đó lại là người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất. Đàn bà từng yêu sâu nặng, từng bước qua đổ vỡ giống như chiếc bình gốm được nung quá lửa. Nhìn thì cứng rắn nhưng thực chất rất dễ vỡ.

Rất nhiều người đàn bà bước qua một cuộc tình đã chẳng còn có thể mở lòng với ai được nữa. Bao nhiêu yêu thương, niềm tin họ đã trút cạn vào mối tình cũ. Họ không tha thiết hẹn hò, yêu đương. Họ lạnh nhạt với những người đàn ông đến với mình. Và họ thường nhìn tình yêu bằng sự hoài nghi. Đàn bà từng chia tay và đau hơn là những người từng ly hôn luôn có một nỗi đau trong tim mà chẳng phải ai cũng nhìn thấy được. Yêu phụ nữ đã ly hôn cần nhẫn nại, kiên trì, từ tốn và thận trọng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà thường nhớ về người làm mình đau là những người sống nội tâm. Họ không cần một tình yêu ồn ào, phô trương chỉ cần người đàn ông thương mình thật dạ. Bởi thế, đàn ông muốn yêu phụ nữ đã ly hôn cần một sự kiên trì, nhẫn nại, từ tốn, thận trọng. Chẳng phải ngày một ngày hai có thể khiến cô ấy mở lòng mà đón nhận. Nhưng yêu phụ nữ đã ly hôn, khó khăn nhưng xứng đáng vô cùng. Bởi một khi anh có được trái tim ấy, anh sẽ nhận về một tình yêu tha thiết và vô cùng bền lâu.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Cạn kiệt sức lực rồi, phải buông thôi! Đàn bà ly hôn khi chẳng thể làm được gì nữa. Tôi kí vào lá đơn ấy coi như giải thoát cho chính mình. Sống với nhau mà không hề có tình cảm, không hề trân trọng nhau thì chia tay là điều tốt nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-nho-nguoi-lam-minh-vui-nhat-con-phu-nu-luon-nho-nguoi-lam-minh-dau-kho-nhat-331667.html