Đàn ông khi yêu có những biểu hiện này, dù sâu nặng đến mấy phụ nữ cũng phải ‘cạch mặt’ ngay

Nếu người đàn ông khi yêu có những biểu hiện này, phụ nữ hãy mạnh mẽ chấm dứt để cuộc sống về sau không phải chìm trong nước mắt.

Kiểu đàn ông này chỉ ham mê vật chất và không yêu thương bạn thật lòng. Họ chỉ dòm ngó khối tài sản của gia đình bạn chứ không trân trọng bạn. Nếu lấy kiểu đàn ông này làm chồng, sau này bạn sẽ phải mệt mỏi, buồn phiền nhiều. Vì thứ anh ấy nhắm đến là gia tài bạn kế thừa chứ không phải việc ăn đời ở kiếp với bạn.

Đàn ông tồi thường dụ dỗ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông Sở Khanh thường hay đề cập đến “chuyện ấy”. Họ muốn bạn trao cho họ tất cả mọi thứ kể cả "cái ngàn vàng". Có thể họ hứa hẹn sẽ có trách nhiệm nhưng bạn đừng dại vướng vào bẫy của người đàn ông tồi này. Vì khi có được rồi, anh ta sẽ quất ngựa truy phong, những lời hứa hẹn xưa kia chỉ là gió thoảng mây bay.

Không muốn bàn chuyện hôn nhân dù đã yêu lâu

Đàn ông thích chơi qua đường thường không nói chuyện hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu đàn ông nguy hiểm, không bao giờ có ý định lâu dài với bạn. Họ luôn để bạn chờ đợi mòn mỏi về danh phận. Vì họ vốn dĩ chỉ thích vui chơi qua đường, còn hôn nhân là điều không tưởng đối với họ.

Chỉ đến bên bạn lúc buồn, còn vui thì ở nơi khác

Đàn ông chỉ đến bên cạnh bạn lúc buồn, còn vui thì tụ tập bạn bè chè chén thâu đêm không đáng để bạn yêu. Bởi họ không tốt như bạn tưởng tượng. Người phụ nữ khôn ngoan hãy yêu một người có thể ở bên mình dù vui hay buồn. Lúc nào anh ấy cũng muốn ở bên bạn để trút hết nỗi lòng.

Không muốn bạn làm phiền

Đàn ông yêu thật lòng luôn có thời gian dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ để bạn thoải mái làm phiền anh ấy. Còn người không thương bạn, họ luôn nghĩ bạn rất phiền phức. Họ không muốn bạn đụng chạm đến cuộc sống cá nhân của họ, không muốn bạn biết quá nhiều về những việc mình đang làm.

Luôn tỏ ra bận rộn

Đàn ông luôn nói mình bận rộn, thật ra không xem trọng mối quan hệ này. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ biết sắp xếp thời gian hợp lý để ở bên bạn. Còn người không thương bạn, họ luôn viện cớ bận rộn để tránh gặp mặt bạn.