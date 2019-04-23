Đàn ông đừng bao giờ níu kéo người phụ nữ đã muốn ra đi

Đàn ông đừng cố tìm lại người phụ nữ mà mình đã đánh mất. Bởi khi yêu phụ nữ có thể yêu hết mình nhưng khi đã chọn rời đi sẽ tuyệt tình vô cùng. Không người đàn ông nào có thể giữ được một người phụ nữ đã cạn tình…

Khi yêu, phụ nữ có thể tặng đàn ông mọi thứ, gồm tất cả những gì họ có. Họ có thể hy sinh hết những gì có thể cho đi, không tính toán, không nghĩ suy được mất. Phụ nữ có thể cho đàn ông tiền, thời gian, công sức, thậm chí là những gì tốt nhất, đẹp nhất mà họ sở hữu. Nhưng thứ họ muốn nhận được lại chỉ là những điều đơn giản mà bất kì người đàn ông nào cũng có thể làm được. Đó là chân tình, sự nỗ lực và thấu hiểu. Nhưng với đàn ông, đôi khi ba điều ấy lại khó khăn đến lạ. Với nhiều người đàn ông, những điều ấy xa xỉ đến mức họ kì kèo để tặng người phụ nữ yêu họ chân thành. Chân tình của họ là nói yêu một người nhưng vẫn muốn ong bướm với vô số người khác. Cố gắng ở họ là cố gắng cho bản thân họ hơn là vì buồn vui của người phụ nữ bên cạnh. Và thấu hiểu của họ là tin rằng phụ nữ sẽ chẳng bỏ được họ đâu, dù rằng họ đã bao lần phạm lỗi.

Khi yêu, phụ nữ có thể tặng đàn ông mọi thứ, gồm tất cả những gì họ có - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông luôn nghĩ phụ nữ có thể chấp nhận những điều tương đối, thậm chí là nửa vời từ đối phương. Nhưng không, phụ nữ cần tuyệt đối chân thành, nỗ lực và thấu hiểu từ đàn ông. Và nếu không thể làm được những điều đơn giản ấy, đàn ông đừng tìm kiếm phụ nữ trong hối tiếc và ân hận. Đừng nghĩ rằng phụ nữ rời đi chỉ vì thiếu vài câu xin lỗi, vài lời ngọt ngào, hay những cố gắng đã muộn màng. Để có thể ra đi, phụ nữ đã hơn một lần thất vọng, thứ tha và tổn thương.

Phụ nữ có thể tha thứ cho đàn ông lần đầu, vì họ biết đàn ông không hoàn hảo. Và phụ nữ chấp nhận tha thứ cho người họ yêu quá nhiều lần, chỉ là vì họ kiên trì nghĩ rằng tình yêu của mình chưa đủ hoàn hảo. Nhưng đến khi phụ nữ chọn ra đi, họ lại nhận ra không phải vì tình yêu của họ không đủ mà là vì đã dành cho người không xứng đáng. Đến khi phụ nữ chọn ra đi, họ lại nhận ra không phải vì tình yêu của họ không đủ mà là vì đã dành cho người không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tốt không bao giờ tổn thương người phụ nữ yêu họ quá nhiều lần. Đàn ông trưởng thành không để mất đi người phụ nữ yêu họ chân thành mới vội vàng học cách quý trọng. Đàn ông đã tệ, phụ nữ yêu mấy cũng không thể ở lại. Đàn ông vẫn chưa chịu trưởng thành, phụ nữ hy sinh mấy cũng không thể bao dung cả đời. Phụ nữ khi yêu hay lúc hết tình đều có một điểm giống nhau, đó là hết lòng yêu và cũng cạn lòng để rời đi. Phụ nữ khi yêu hay lúc hết tình đều có một điểm giống nhau, đó là hết lòng yêu và cũng cạn lòng để rời đi - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, đàn ông đừng mong níu giữ nổi người phụ nữ đã muốn ra đi. Vì người đẩy phụ nữ đi đến bước đường quay đi không ngoảnh đầu lại là đàn ông. Người khiến phụ nữ cạn cùng hy vọng và tổn thương là đàn ông. Đến một lúc, phụ nữ chọn ra đi chỉ là vì họ không còn muốn nhìn thấy người đàn ông chưa từng biết quý trọng họ. Cơ hội phụ nữ dành cho đàn ông vốn quá nhiều, nhưng sẽ có lúc chẳng còn lần nào thứ tha nữa. Đàn ông khi ấy, níu kéo đều vô ích, hối hận cũng chẳng được gì… Điều vô vọng nhất trong đời đàn ông là níu kéo người phụ nữ đã từng hết lòng vì họ. Vì lúc ấy trong mắt phụ nữ đàn ông chỉ là một kẻ dưng lạ họ đã không còn muốn nhìn thấy…

Đừng chờ chồng đối tốt, đời này chỉ có duy nhất 2 việc có thể giúp phụ nữ hạnh phúc! Tình yêu, sự chung thủy, đối đãi tốt của đàn ông với phụ nữ chỉ có hạn định, có thể là vài năm, chục năm cũng có thể chỉ vài ngày. Phụ nữ khôn ngoan không đợi chồng đối đãi tốt với mình, vì họ biết chỉ có 2 việc trên đời này giúp bản thân hạnh phúc.

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