Điều đầu tiên anh ta phải yêu bạn. Tình yêu chính là nền tảng của hôn nhân Nếu như chỉ có một mình bạn đơn phương yêu anh ấy vậy thì cuộc sống sau này sẽ rất cực khổ. Yêu bạn là điều đầu tiên và bắt buộc phải có.

Nhiều cô gái cho rằng đàn ông phải có tiền thì mới xứng đáng lấy làm chồng nhưng trên thực tế lấy người có tiền chưa chắc đã có được hạnh phúc. Dù không có tiền nhưng nếu có đủ 4 điều kiện này, anh ấy vẫn là người tuyệt vời.

Anh ta phải có trách nhiệm. Một người đàn ông biết chịu trách nhiệm hay không sẽ quyết định sau này anh ta có gánh vác được gia đình và có dũng khí bảo vệ bạn suốt cả cuộc đời hay không? Biết chịu trách nhiệm cũng là tiêu chí chứng minh rằng người đàn ông đó sẽ gánh vác tất cả mọi chuyện trong tương lai, bạn hoàn toàn có thể dựa dẫm được. Một người đàn ông không có tính trách nhiệm sẽ không mang lại cho bạn cảm giác an toàn. Một khi đã không có được cảm giác này thì hôn nhân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Người đàn ông đó nhất định phải có tính cách là điều thứ ba. Tính cách sẽ quyết định vận mệnh. Tính cách của hai người nên ở trạng thái bổ sung lẫn nhau. Nên tìm những người có tính hướng ngoại vì họ có thể mang đến cho bạn niềm vui. Nhưng bạn nên nhớ rằng, tính cách và những thói quen trong cuộc sống là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nếu như người đó thường đi lừa gạt và có thói quen trác táng trụy lạc thì thôi, đó không phải là người có tính cách hướng ngoại.

Anh ấy phải có điều kiện vật chất cơ bản. Ở đây chỉ là vật chất cơ bản thôi chứ không phải là người giàu có. Có thể đảm bảo sau khi kết hôn hai người sẽ phải có nơi để ở. Cần thiết hơn nữa anh ấy phải có một công việc chính thức. Điều cơ bản nhất đó chính là anh ta có thể đảm bảo bạn không thể bị chết đói. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ ăn bám anh ấy. Bạn cũng cần phải có công việc có thể tự nuôi sống bản thân mình thì cuộc sống sau này mới có tích lũy.

Nếu như gặp được người đàn ông hội tụ đủ 4 điều kiện này, bạn hoàn toàn có thể gả cho anh ấy mà không cần suy nghĩ. Người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ chăm sóc bạn rất tốt, và cũng xứng đáng là người để bạn yêu suốt đời. Mặc dù anh ấy có thể không có nhiều tiền nhưng vẫn có thể đảm bảo bạn ăn no mặc ấm. Có đôi lúc tiền cũng không phải là tất cả. Chỉ cần biết hài lòng với những gì mình đang có thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.