Đàn ông chán vợ thường làm gì?

Phụ nữ yêu 14/10/2018 05:09

Chồng bạn có những dấu hiệu không chung thủy? Bạn thực sự lo lắng vì chồng có những dấu hiệu bất thường và băn khoăn không biết anh ấy có đang chán vợ hay không? Đôi khi phụ nữ lo nghĩ nhiều quá khiến cho câu chuyện phức tạp hơn thực tế rất nhiều. Vậy đàn ông chán vợ thường làm gì? Những dấu hiệu dưới đây có thể là căn cứ giúp bạn phát hiện ra những bất thường trong ứng xử của chồng. Từ đó thay đổi để có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Thường xuyên kiếm cớ đi ra ngoài

Phần lớn những người đàn ông thường xuyên kiếm cớ đi ra ngoài vì công việc, vì gặp gỡ bạn bè hay giải quyết công việc cá nhân đều muốn trốn tránh vợ. Họ luôn có hàng ngàn các lí do sắp xếp sẵn để nói ra khi được hỏi. Điều họ cần chính là được ra ngoài, thoát khỏi ngôi nhà tù túng và thoát khỏi ánh nhìn của vợ.

Đàn ông chán vợ thường không muốn đối diện và nói chuyện với vợ quá nhiều. Họ thích đi làm hơn nghỉ ở nhà, họ kiếm cớ ra ngoài trong thời gian rảnh. Họ thường không xuất hiện trong những thời điểm nhạy cảm của vợ. Khi chán vợ, đàn ông nghĩ rằng họ xuất hiện càng ít càng tốt, như vậy là cách tốt nhất để tránh xảy ra những xung đột, cãi vã.

Đàn ông chán vợ thường kiếm cớ đi ra ngoài
Đàn ông chán vợ thường kiếm cớ đi ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn nhìn vào mắt vợ

Bạn có thấy chồng mình không nhìn vào mắt vợ trong thời gian gần đây không? Cảm giác yêu thương khi đã không còn nữa sẽ khiến cho hai ánh mắt không muốn tìm đến nhau. Nếu như khi tình yêu còn mặn nồng, chồng bạn sẽ thường tìm kiếm ánh mắt của vợ để thể hiện tình yêu, để tìm kiếm sự bình yên và an ủi. Nhưng khi chán vợ, chồng sẽ không thường xuyên làm vậy. Nói đúng hơn, chồng của bạn sẽ cố gắng tránh ánh mắt bạn. Chúng ta khó có thể nói dối khi nhìn vào mắt nhau. Khi bạn thấy rằng chồng bạn cố gắng tránh ánh nhìn của bạn, có thể đã đến giai đoạn chồng bạn đang chán bạn rồi.

Tìm đến những thú vui bên ngoài

Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng những thú vui bên ngoài chiếm hết thời gian và tâm trí của chồng. Bạn cho rằng đó chỉ là những sở thích thông thường thôi, không đáng lo ngại. Thực tế không đơn giản như vậy. Khi chồng bạn đặt nặng những thú vui cá nhân hơn công việc gia đình, có nhiều thứ trong tâm trí và trái tim họ đã thay đổi. Có lẽ, họ đã chán đến mức không muốn tìm kiếm ánh mắt và bàn tay của bạn nữa.

Khi chán vợ, đàn ông thường muốn tìm đến những thú vui bên ngoài nhiều hơn
Khi chán vợ, đàn ông thường muốn tìm đến những thú vui bên ngoài nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thói quen, làm những gì họ thích mà không để ý đến cảm nhận của vợ và gia đình. Khi không mặn mà với nhau, thời gian ở bên nhau sẽ hóa vô hình. Họ muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài, những trò chơi, những cuộc nhậu, những công việc khác,… Hãy để ý đến từng thái độ, cử chỉ của chồng, nếu không bạn sẽ phải hối hận khi sự việc đi quá xa.

Không chia sẻ với vợ về các vấn đề cá nhân

Đàn ông chán vợ thường không muốn chia sẻ với vợ mình về những chuyên riêng tư, cá nhân. Khi còn yêu, họ sẽ muốn được chia sẻ, muốn được tìm lời an ủi, động viên từ người vợ của mình. Áp lực công việc, các mối quan hệ bên ngoài, những tình cảm, những thú vui,… sẽ được chia sẻ nếu như họ thực sự cảm thấy còn tình cảm mặn nồng dành cho nhau. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu như một ngày kia, bạn phát hiện ra chồng bạn ngày càng lạnh nhạt. Những câu chuyện ở cơ quan thưa dần, những giây phút riêng tư bên nhau cũng ít đi. Người ta không còn lý do, không còn tâm trạng để chia sẻ cho nhau nghe những lời lẽ ngọt ngào. Khi bạn thấy chồng bạn có những hành xử như vậy, hãy cẩn trọng xem lại. Bởi đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của bạn.

Đàn ông chán vợ thường không muốn chia sẻ với vợ về những vấn đề cá nhân
Đàn ông chán vợ thường không muốn chia sẻ với vợ về những vấn đề cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều yếu tố quyết định đến việc cuộc hôn nhân của bạn có được lâu dài hay không. Những dấu hiệu đầu tiên tuy rất nhỏ và ảnh hưởng không nhiều đến cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, nếu không tinh tế phát hiện và tìm cách thay đổi, bạn sẽ nhận lại kết quả không như ý muốn.

 

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