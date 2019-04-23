Đàn ông cần một người phụ nữ cho họ cảm giác muốn về nhà

Phụ nữ yêu 23/04/2019 05:30

Có những người đàn ông không rời bỏ hôn nhân vì thay lòng đổi dạ. Họ chọn kết thúc vì một lý do mà không phải phụ nữ nào cũng nhận ra…

Ở tuổi trẻ, đàn ông từng rất thích rong chơi. Họ muốn đi đó đi kia, biết người này người nọ, làm điều họ thích và không muốn ràng buộc. Đàn ông cũng từng rất phóng khoáng, thậm chí là thoải mái với tình yêu. Ở một giai đoạn nhất định, đàn ông từng xem những gì họ trải nghiệm là một cuộc chơi, nhiều hơn là một suy nghĩ dài lâu và nghiêm túc.

Nhưng đến một độ tuổi, đàn ông cũng như phụ nữ, họ chợt nhận ra bản thân cũng cần một gia đình. Họ muốn có một người để chăm sóc và yêu thương, có một gia đình và những đứa trẻ. Họ muốn có một mái nhà để trở về, muốn tìm một người đợi họ về ăn một bữa cơm chung. Ở thời điểm đó, đàn ông muốn lấy vợ, muốn là chồng, là cha.

Nếu phụ nữ sợ lấy chồng vì sợ chọn lầm mà khổ tâm, thì đàn ông sợ lấy vợ vì sợ trách nhiệm vướng bận. Đàn ông cũng từng đắn đo trước hôn nhân nhưng họ cũng như phụ nữ, họ muốn có một gia đình khi đã đến tuổi muốn dừng chân.

Đàn ông cần một người phụ nữ cho họ cảm giác muốn về nhà - Ảnh 1
Đàn ông cũng từng đắn đo trước hôn nhân nhưng họ cũng như phụ nữ, họ muốn có một gia đình khi đã đến tuổi muốn dừng chân - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là, dù đã có gia đình với nhiều trách nhiệm, đàn ông vẫn có những suy nghĩ về tự do. Họ ra ngoài, với nhiều bạn bè và các mối quan hệ. Họ cần khoảng không, để làm điều họ thích và đôi khi là rong chơi đâu đó. Đó là đàn ông, là bản chất của phái mạnh.

Và nhiều phụ nữ tự hỏi, rốt cuộc điều gì có thể khiến đàn ông muốn trở về nhà dù họ có đi đến đâu, đi với ai ngoài kia?

Hơn mọi dục vọng thể xác, đàn ông cần cảm giác muốn về nhà ở một người phụ nữ. Đàn ông cần một người vợ vì họ muốn có một người đợi họ về, một người cho họ cảm giác có một mái nhà dành riêng dành cho họ.

Đàn ông cần một người phụ nữ cho họ cảm giác muốn về nhà - Ảnh 2
Hơn mọi dục vọng thể xác, đàn ông cần cảm giác muốn về nhà ở một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thế thì một người phụ nữ như thế phải là một người vợ thế nào?

Thứ nhất, hãy cho đàn ông cảm giác nhớ nhà, nơi cho họ những cái duy nhất mà họ không thể tìm ở bất cứ đâu. Đó có thể là một bữa cơm có món ăn, mùi vị họ thích. Một người vợ có thể lắng nghe họ nói, cười vui vẻ khi họ kể chuyện, biết họ mệt lúc nào, làm gì khi họ không vui. Một cảm giác thoải mái mà họ không tìm được ở bất cứ đâu. Đôi khi, cảm giác nhớ đó của đàn ông lại từ những điều đơn giản như vậy.

Thứ hai, đừng bắt đàn ông trở về nhà. Thay vì buộc đàn ông phải trở về, hãy để họ thấy muốn trở về, tự thấy có trách nhiệm với gia đình. Hãy để họ thấy niềm vui khi ở nhà, thấy cái giá của hạnh phúc là trách nhiệm, thấy rằng gia đình cần họ.

Đàn ông cần một người phụ nữ cho họ cảm giác muốn về nhà - Ảnh 3
Hãy cho đàn ông cảm giác nhớ nhà, nơi cho họ những cái duy nhất mà họ không thể tìm ở bất cứ đâu - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, đừng để đàn ông sợ phải về nhà. Đừng đón họ về bằng khuôn mặt nhăn nhó và mệt mỏi. Dẫu biết rằng mỗi ngày trôi có khi rất khó khăn, nhưng hãy có một quy tắc riêng cho nhau. Niềm nở trở về nhà, hỏi han nhau trước khi bắt đầu những chuyện không vui. Gia đình không nên là nơi khiến đàn ông thấy căng thẳng.

Và cuối cùng, hãy là người vợ đàn ông muốn nhìn thấy mỗi ngày. Đó không hẳn là nỗi nhớ của những người yêu nhau say đắm, mà là cảm giác không thể thiếu. Anh ấy muốn nhìn thấy bạn, vì bạn là vợ của anh ấy, là mẹ của con anh ấy. Anh ấy muốn thấy bạn vì muốn được sẻ chia, thấu hiểu và lắng nghe. Và anh ấy muốn thấy bạn vì bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy. Cách để giữ chân một người đàn ông hay nhất là để họ thấy bạn thuộc về nơi họ muốn trở về mỗi ngày.

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